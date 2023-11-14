NBA｜普爾囂張片段瘋傳　教練佈置戰術毫不理會　KG：他太傲慢

NBA常規賽周二（14日）速龍以111：107擊敗巫師的比賽中，普爾（Jordan Poole）的名字迅速在社交平台X（前稱Twitter）成為熱議話題。

從一條影片可看到，這名巫師球星在一次暫停中，無視教練Wes Unseld Jr.的講解及安排，一臉輕佻地與隊友聊天，被隊友提醒時還十分囂張地回答：「這是我的球隊！」



說到普爾，相信大部分球迷第一時間都會想起他效力金州勇士期間與隊友祖蒙特格連（Draymond Green）之間的恩怨，後者在去年10月曾揮拳打普爾震驚外界。

內訌一事導致更衣室氣氛不佳，格連上季亦承認球隊季後賽戰績不理想是因為自己那一拳，惟最終勇士選擇將普爾交易到巫師。

普爾（左）與格連（右）曾鬧不和，更演變成肢體衝突。（資料圖片／Getty Images）

普爾上季常規賽在勇士場均能得到20.4分，是這名24歲球員的生涯新高。今夏轉投巫師後，本應在獲較多開火權下有更佳表現，但他目前場均得分僅為16.2，命中率也從上季的43%下跌至41.2%，正負值為-131，是除新秀球季外最差一季，他前季在勇士常規賽的正負值更曾高達+324，退步幅度可見一斑。

今場落敗後，巫師目前以2勝8負排在東岸倒數第2，普爾今場16次出手入6球得14分，正負值錄-12，為正選5人中最差。然而除表現不濟之外，從一條在社交平台X瘋傳的影片顯示，他在球隊中的態度可謂目中無人，連教練佈置戰術也不放在眼內。

影片裏僅是一次暫停的事情，當時教練準備講解戰術，普爾卻只顧與隊友聊天沒有理會，在助教跟另一名隊友舒密特（Landry Shamet）提醒不果後，再有一名後備球員輕拍普爾讓他注意，但普爾卻態度囂張地回答：「這是我的球隊，我知道的！」

隨後鏡頭拍到他隨手將毛巾扔到地上，又突然爆粗，到教練講解完畢、眾球員散去準備上場時，他才「臨急抱佛腳」走去嘗試了解教練佈置的戰術。

隊長善意提醒，卻換來普爾囂張回答。（X影片截圖）

相關影片被不少籃球專頁廣為轉發，其中NBA Central的影片在截稿前獲超過1000萬次瀏覽，網民紛紛留言批評這名球員：「太嘔心了，老實說他具有實力，但不能這樣」、「球隊費盡心思去設計一次進攻，普爾卻表現得像個孩子一樣毫不關注，當籃球傳到他手上時，他就會隨便扔出去」、「我現在能理解格連了」、「所以他被勇士交易走」。

有球迷笑言巫師應該羅致祖蒙特格連。（X截圖）

加尼特：他太傲慢了

名宿加尼特（Kevin Garnett／KG）在香港時間今天（14日）凌晨在X上載影片，那是他數天前在個人節目《KG CERTIFIED》中談及普爾的比賽態度：「表演技巧（showmanship）不是傲慢，但這個混蛋對普辛基斯（Kristaps Porzingis）做的行為便是傲慢。」

影片隨即播出普爾早前面對塞爾特人時，一次無謀出手被普辛基斯封阻的片段，KG批評：「他以為自己是在夏天的公園般隨意出手，他在做什麼！？我認為他要修心養性，更認真地對待（這項運動）。」

剛好今晨便是巫師對速龍的比賽，KG所說的，正好全數在普爾身上應驗。