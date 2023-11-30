學界籃球｜漢華無緣重溫雙冠美夢　女籃奪港九合併前最後冠軍

撰文：張倩儀
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今屆學界D1港島區決賽，漢華中學男、女子籃球隊雙雙走入修頓室內場，卻未能重溫2017年雙冠美夢。
下一屆，港島區學界將會成為過去，在港九區學界賽事合併下，縱橫港島區舞台多年的教練翁金驊，笑言將面對更大挑戰。

漢華女籃擊敗宿敵，重奪學界冠軍。（張倩儀攝）

漢華女籃連續7屆與英華女校碰頭，過去決賽的6戰，漢華更曾拿下4連霸，卻又連續2年失落冠軍，精英賽8強出局，直到7月的三人籃球馬拉松才回勇。

今年再對「宿敵」，漢華女籃開賽早段便拉開比數，半場邱安妮大勇攻下全隊16分中的12分，雖然下半場被對手針對防守，但仍擔起大旗，攻下25分，率隊以35：21奪冠。

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邱安妮獨取全隊35分中的25分。（張倩儀攝）

可惜，男子決賽中，男籃卻未能承接女隊氣勢。7人對抗聖若瑟書院，即使有蘇宗禧攻下10分，仍未能一人撐起全隊，手感欠佳的漢華面對聖若瑟的「埋籃」搶分一度失守，末節被打出一段5：16的攻勢，只能以37：53落敗。

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雖然雙冠美夢未能重演，但向來嚴父形象鮮明的教練翁金驊，仍笑着為場上力拼的球員鼓勵，「沒有辦法，五五波就是這樣。」翁sir表示球員主力之一的楊俊偉暑假打球時腳腕骨折，需休息至2月，「有了他會更好一點，不過本來8個也夠用，算很生性。」

翁金驊坦言明年港九學界合併，挑戰會更大。（張倩儀攝）

今年未能把握「最後」機會，在港島區雙喜臨門，明年將會迎來港九區學界合併，女籃要與協恩中學、拔萃女書院等強隊同組，入決賽甚至爭冠的困難重重，競爭更激烈。

翁sir坦然面對，指出有危才有機：「有幾多料就做幾多，資源太豐富未必是好事，我會教學生突破自己，不要想這麼多。」

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漢華籃球未能重溫2017年男女子齊奪冠的美夢。（張倩儀攝）
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