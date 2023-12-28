NBA｜杜蘭特對火箭獻三雙回應負評　「行動來說話好過講多錯多」

面對負評，如何自處？

日前有球迷在網上發布杜蘭特（Kevin Durant）上場比賽表現不佳的影片，指這名球星已開始失去動力，著名NBA記者Adrian Wojnarowski更在電視節目上表示，杜蘭特對鳳凰城太陽的陣容感到「沮喪」。

這名4屆NBA得分王本在網上直接「爆粗」留言反擊，隨後很快便將評論刪掉。35歲的杜蘭特明白，在場上以表現是最佳的回應。杜蘭特今仗對火箭，除了攻入27分，同時貢獻10個籃板及生涯最佳的16次助攻，助太陽以129：117擊敗火箭，終止3連敗。



比爾（Bradley Beal）在夏天加盟太陽後，他與杜蘭特及戴雲卜克（Devin Booker）在鳳凰城組成三巨頭組合。然而比爾今季因傷僅上陣3次，卜克又不時休戰，帶領球隊贏波的重任便由杜蘭特獨自承擔。

杜蘭特今場罕見地表現出全能一面，錄得今季首次三雙。（路透社）

效力籃網年代時，杜蘭特曾與夏登（James Harden）及K艾榮（Kyrie Irving）組成三巨頭，但受到傷患及其他場外因素影響，杜蘭特大部分時間都在獨力支撐，今年情況與當時可謂十分相似。

賽前太陽在常規賽14勝15敗，最近更慘遭3連敗，球隊士氣不振，更有人在社交平台X（前稱Twitter）上發布杜蘭特上場面對獨行俠的片段，暗示他「Hea打」。影片中這名球星顯得有點神不守舍，防守時似乎未有出盡全力。

賽後Adrian Wojnarowski在ESPN節目上表示太陽的球員已能感受到KD的沮喪，「當然有一部分是因為比爾缺陣了很多場比賽。這支球隊是圍繞着該三名球星來構建，杜蘭特和比爾這種球星加盟後，（隊友）對他們的支援卻十分平庸，這真的摧毀了這支球隊。」

之後杜蘭特有意離隊的傳聞便傳遍網絡，大量網民紛紛為其他球隊計劃要交易這名球星的可用籌碼，這讓杜蘭特直接在Instagram上回覆：「Woj說有人『感覺』到我很沮喪，並讓我打得很散漫。這是瘋狂地胡說八道，那些人用我的名字亂說，然後你們便會相信。可當我的隊友和教練說我是一名怎樣的隊友時，你們卻又選擇忽視。」文中兩次出現粗口shxt，可見他十分憤怒。

爆粗回覆後，杜蘭特又很快將留言刪掉，雖然一切已被網友截圖保存，不過這名「死神」今場卻一反以往經常獨力得分常態，不時為隊友送出妙傳。面對火箭頻繁夾擊，他光是上半場便已交出10助攻且0失誤，最後更追平生涯地交出16次助攻。KD今仗努力為隊友鋪橋搭路，彷彿以行動反擊外界認為自己不滿隊友並想要離隊的質疑。

杜蘭特今場交出16次助攻，追平個人生涯最高紀錄。（路透社）

面對負評，杜蘭特直言，少說話﹑多做事或是最佳的應對方法，「有時我嘗試以言語回應，但卻會講多錯多，尤其是當大家都是隊友時，有時我自己都有犯錯，所以我以行動來說話，希望可以啟發身邊人。」