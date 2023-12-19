NBA｜夏登「火箭模式」助快艇大勝溜馬　錄今季聯盟最佳8連勝

夏登（James Harden）射入今場第8個三分後，比賽已無懸念。最終快艇以151：127大勝溜馬。

看着躺在地上做出「雪天使（Snow angel）」的夏登被隊友歡笑簇擁、退居後備的韋斯保克（Russell Westbrook）在場邊興奮慶祝……回想起11月中夏登加盟、快艇連戰連敗的畫面，依然歷歷在目——如今這支「洛杉磯母艦」真的成形了。



射入「3+1」後，夏登躺在地上做出「雪天使」動作並被隊友包圍，成為今場精華片段。（路透社）

11月初加盟快艇後，夏登與快艇另外三名巨頭磨合不佳，一度連輸5場。毒瘤等罵名隨之而來，但他仍自信地對《Bleacher Report》記者說：「當我們搞清楚以後，（球隊）將會變得很恐怖（scary）。」

「大鬍子」所言非虛，自韋斯保克自願擔任後備，快艇變陣後徹底逆轉，16場贏13場，並在周二（19日）擊敗溜馬一役取得8連勝，為今季聯盟最長連勝戰績。

夏登加盟之初，快艇四巨頭合體表現不佳，球隊連戰連敗。（資料圖片／路透社）

季中錦標賽亞軍溜馬是今季NBA的進攻之王，場均得分127.4冠絕聯盟。比賽開始兩隊便展開互攻，最初比數相當緊湊，但快艇在第二節中段開始發力，半場時以77：66領先。

之後快艇再將差距拉大至20分以上，第四節夏登突然開啟「火箭模式」，連續4次進攻均在外線單挑出手命中，單節射入6記3分。他於比賽餘下6分9秒時，後撤步射入三分並獲「And 1」，將分差擴大至137：108。

其後溜馬發起挑戰，快艇的罰球被推翻，不過夏登此時亦已「打卡」離場，受傷患困擾的溜馬主將哈利貝頓（Tyrese Haliburton）今場表現平平，無法帶領球隊反撲，最終快艇以151：127大勝。

夏登今仗攻入35分並送出9個助攻，隊友尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）亦分別有28及27分進帳。

賽後夏登接受訪問時，表示球隊已走在正確方向：「我們正在搞清楚（配合問題），我們團結一致。球隊的化學作用正在一場一場地建立，我們仍有很長的路要走，但我們確實已走在正確的方向上。」

「母艦」逐漸成形

打破巨星桎梏，從「爛艇」變成「母艦」，首要原因是韋斯保克自願擔任後備，將控球權及核心位置讓給夏登。當時快艇變陣後立即取得3連勝，但考慮到有2場是面對榜尾馬刺，因此這變動當時雖然立竿見影，然而球隊體系仍未真正成形。

韋斯保克退居後備，是快艇蛻變主因之一。（路透社）

其次是夏登在休季期與76人管理層不和，季前賽、熱身訓練營等悉數缺席，快艇連敗期間，他亦坦承自己跟不上比賽節奏。如今重拾狀態，讓球隊運轉漸趨流暢，是快艇連戰連捷的關鍵。

夏登重拾狀態，亦帶動球隊獲勝。（路透社）

事實上，對比起5連敗時期，夏登最大進步是助攻：加盟前5場，夏登總計有21次助攻，場均4.2次；12月期間，夏登在8場比賽中場均錄9.9次助攻，進步超過1倍，目前已排在聯盟助攻榜第6位。

當然，最難能可貴的仍是韋斯保克主動退居後備，但他未有因此與跟前隊友夏登心存芥蒂。今仗夏登在第四節交出精彩表現時，他在場邊多次表現興奮，更做出夏登的招牌慶祝動作；隊內其他球員拉起「大鬍子」時，亦能看出隊內氣氛融洽，未有因為他突然加入、搞亂球隊體系而感到不滿。

目前快艇以16勝10負的戰績升上西岸第6位，當然這支球隊仍有不足之處需要改善，他們仍需要一名側翼球員鞏固防守，或許也需要再多交易一名強力中鋒。不過至少球迷現在能看到，季初那支四巨頭「洛杉磯母艦」的雛型。