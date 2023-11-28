NBA｜占士里程碑變「里程悲」　再破渣巴紀錄卻吞生涯最大敗仗

NBA常規賽，湖人球星勒邦占士（LeBron James）今仗打破「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的生涯總上陣時間紀錄，名正言順成為聯盟史上「最長的河」。

然而今仗76人主場以138：94大勝湖人，艾比迪（Joel Embiid）狂轟30分、11籃板、11助攻的大三元數據，除讓占士的破紀錄之夜蒙上一層陰影之餘，「大帝」今仗亦錄多項「里程悲」。



第一節後段起，湖人幾乎整場比賽都被76人領先雙位數分差，勒邦占士一直無法帶領球隊拉近比數，終在比賽餘下8分18秒時被換出提前放棄比賽，當時湖人仍落後76人27分。

今場比賽首先要說勒邦占士以累積66298分鐘，打破由渣巴保持、包括NBA常規賽及季後賽的總上陣時間紀錄。又一次改寫「天勾」創下的紀錄，卻難掩湖人和占士尷尬一夜。

球隊慘敗之下，占士賽後表示這紀錄沒有太大意義，而且值得一提的是，44分之差落敗，是這名湖人球星自2003年加入NBA至今的最大敗仗。勒邦占士亦已連續6年無法在費城取勝——對上一次作客擊敗76人已經是2017年，當時他仍效力騎士。

賽後勒邦占士坦承球隊表現不佳，「有什麼地方需要改善以避免同樣事情發生？嗯……有很多。」他沒有詳細說明，即使被記者追問也只重覆同一答案。

勒邦占士今場吞下生涯最大敗仗。（路透社）

看看賽後的球員數據，看看湖人社交平台X（Twitter）冷清的影片數量，就知道「紫金軍團」今仗輸得有多難看。

最直接的一點，是76人今仗射入22記三分球，相比之下湖人只有可憐的7球，命中率分別是47.8%和25%，兩隊差距極大。

今場雙方的三分球命中率及數量均有極大差距。（路透社）

占士13年來首次0籃板

占士說他們在三分線被76人「殺死（Killed）」，他今場攻入18分並交出5次助攻，但數據表上卻有一處特別顯眼：0籃板。這名不時取得大三元的「大帝」，全場卻竟然沒能搶到一次籃板。美聯社體育記者Tim Reynolds表示，他連續1097場（包括常規賽及季後賽）都有至少1次籃板的紀錄至此告終，同時這也是他職業生涯第4次錄得0籃板，上一次勒邦占士沒能搶到籃板，已是2010年效力熱火之時。

一場比賽有人負責悲，則自然有人負責喜。76人當家球星艾比迪今仗獲得職業生涯第6次三雙，同時亦幫助球隊面對湖人取得7連勝，賽後他更直言湖人是他最喜歡面對的球隊。

艾比迪（右）今仗取得生涯第6次三雙，助球隊再次擊敗湖人。（路透社）

早前勒邦占士接連交出精彩表現助球隊取得連勝，有不少球員及球迷認為他應被列入今季常規賽MVP候選之列。然而在上屆MVP面前，勒邦占士卻顯得力不從心，賽後又被艾比迪這番說話「插多一刀」，占士亦因而被不少媒體稱今場錄下多項「里程悲」。