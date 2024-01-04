CBA｜浙江外援遭肘擊打甩3顆牙齒　球證幾乎趕錯球員被轟不專業

CBA近期是非特別多，球證常有爭議判決導致輿論不斷，周三（3日）晚浙江稠州對遼寧本鋼一戰，便有外援被肘擊至三顆牙齒脫落。

涉事的遼寧球員付豪賽後在微博公開道歉，並表示自己非故意為之，不過仍有網民不接受；更讓人無語的，是球證還在此情況下犯重大錯誤，讓人再一次感嘆CBA球證的不專業。



CBA打得如火如荼，今場遼寧主場鬥浙江上演前列大戰。主隊大部分時間處於下風，加上遼寧隊的主將郭艾倫舊患復發退下火線，最終以91：103不敵浙江隊。

這場遼寧本鋼與浙江稠州的比賽，是今輪CBA焦點大戰。（微博圖片）

來到賽事最後10秒，浙江手握雙位數分差優勢，勝券在握。遼寧在罰球線射失，付豪依然十分積極，衝搶進攻籃板，對方的南蘇丹外援卡歷鍾斯（Carlik Jones，內地譯卡里克瓊斯）沒有刻意爭搶，基本上只是站在付豪的前方，可惜硬接一招。

巨大優勢在手，卡歷鍾斯也沒打算認真防守，卻想不到被對方「鐵肘開路」。（微博圖片）

卡歷鍾斯被付豪的手肘打中，倒地不起。球證回看重播片段後，將付豪驅逐出場。即使浙江勝出比賽，但代價沉重，他們賽後在微博上貼出照片，表示卡歷鍾斯「浴血奮戰，損失了三顆牙」。

對此內地網友繼續神回覆本色：「瓊斯被打得滿地找牙」、「付豪CBA歷史第一人，5分4板3顆牙」、「教科書般的肘擊」、「之前有個外援說CBA對抗大是有原因的」。

浙江稠州賽後在微博貼出照片，可見鍾斯有顆牙齒甚至被打碎。（浙江稠州微博）

巨大輿論之下，付豪在微博道歉，表示願意承擔一切責任和後果，也澄清自己動作並非故意。

該條微博獲不少球迷稱讚敢作敢當，認同他不是故意肘擊鍾斯；不過在其他地方，例如浙江的微博下，亦有很多人認為付豪動作過大，而且事發後沒有表示出歉意，離場時還一臉不忿。

浙江教練王世龍賽後接受訪問時，表示「贏了球很開心」，但很快便把話鋒一轉，說場上大家還是要互相保護，「畢竟運動員的身體是第一位的。」浙江總經理方俊在賽後還將鍾斯的那三顆牙，氣憤地放在球證工作台上。

付豪在微博向鍾斯、浙江隊及浙江球迷道歉。（微博截圖）

不少球迷都開始討論CBA要「規範動作」以保護球員，不過更讓人無語的是，有人發現球證決定驅逐付豪出場時，一開始竟做出77號手勢並大喊77號，但實際上付豪是1號球員，連旁邊的遼寧球員都看不下去，在旁邊提醒說：「是付豪！」球證意識到犯錯後，還尷尬地笑了笑，連忙改判1號付豪離場。

為此網民感嘆「專業的裁判，幹業餘的事兒」、「你敢罰77號出去，牙給你打掉四顆」、「業餘得可笑」、「CBA的判罰是一個比一個奇葩」。

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