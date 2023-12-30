NBA｜活塞28連敗平聯盟最差紀錄　根寧咸堅稱與其他球隊同一水準

NBA活塞又輸一場。

這支底特律球隊29日（周五）惜敗東岸「一哥」塞爾特人後，目前已錄連敗28場，為NBA史上單季最長，亦追平此前76人在2014/15、2015/16留下的跨季連敗紀錄。

不過活塞陣中頭號球星基迪根寧咸（Cade Cunningham），賽後堅稱球隊與其他對手處於同一水平，遭已離開NBA的侯活（Dwight Howard）出言嘲諷。



根寧咸表現出色，但無法阻止活塞再吞敗仗。（活塞X）

活塞東岸包尾、塞爾特人東岸榜首，兩隊戰績天差地別，然而上半場結束時，活塞卻以66：47大幅領先，不少球迷都在「綠軍」身上看到終結恥辱連敗紀錄的希望。

只是塞爾特人在第三節起大幅反撲，加上活塞進攻乏力，在進入末節前終被追平，兩隊最終戰至加時，塞爾特人才以128：122擊敗活塞，為對手送上28連敗。

季前重金聘請教頭蒙迪威廉斯（Monty Williams），活塞今季銳意圍繞2021屆狀元根寧咸重建，但目前球隊深陷泥沼之中，他們上一次贏波已是10月29日——足足兩個月之前。

季前重金聘請蒙迪威廉斯，活塞戰績卻深陷泥沼。（路透社）

今場惜敗塞爾特人，根寧咸賽後表示展現出他們與其他球隊在同一水平，「沒有一支NBA會讓我站上球場時覺得，我正在走向屠宰場。」這名狀元郎今仗攻入31分，並有9次助攻和6次籃板，對比「綠軍」的一眾球星毫不失禮。

不過他的這番霸氣發言，也引來一向風趣及搶口的「超人」侯活嘲笑。這名前全明星中鋒日前便曾在社交平台X（前稱Twitter）為活塞「獻計」：「你知道誰能為他們贏下比賽嗎？」然後他拋出艾西亞湯馬士（Isaiah Thomas）、禾爾（John Wall）、比士利（Michael Beasley）、吉辛斯（DeMarcus Cousins）及自己這5個名字。

他提到的這五人目前都已淡出NBA，侯活言下之意，是取笑現在的活塞連他們這群風光不再的老將也不如，他甚至還再加上5名後備的名字，並在影片中寫上「超人正在等待活塞的電話」。

今次根寧咸說出這番言論，讓侯活又再出言嘲諷，他直接在X上轉發相關新聞，並表示「台灣正在呼喚你」。

目前活塞戰績如墮無底深潭，不過被侯活嘲諷的根寧咸，作為當家球星其實表現絕不失禮，亦讓不少網民大呼不值。他近5仗場均攻入33分、7.4次助攻和5.8次籃板，命中率亦有57%。Basketball Forever表示，他是NBA史上唯一一名在如此數據下仍無法取勝的球員。

其中一大原因，是今季活塞傷兵不斷，導致陣容整體及連續性不足。ESPN提到，他們今季未曾以同一個五人正選陣容比賽超過100分鐘，也未曾以此打超過9場。

根寧咸在目前這支活塞隊中有點獨力難支。（路透社）

活塞將在香港時間周六（31日）早上7時面對速龍，若前者再次落敗，將會寫下NBA史上最長連敗紀錄。