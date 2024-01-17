NBA熱話｜半場休息舉辦小狗賽跑　地板上小便致太陽帝王比賽延誤

足球比賽中有狗闖入十分常見，有沒有想過NBA比賽也會有類似情況？

雖然並非「誤闖」，不過周三（17日）太陽對帝王的中場休息活動時，太場邀請小狗與主人在球場上賽跑，可其中一隻小狗突然在場上小便，導致下半場比賽延遲開始。



中場休息時，主場的太陽安排一項活動，由數名飼主帶上小狗在球場上賽跑。不過一眾小狗似乎因為緊張，加上未接受過相關訓練而不受控制，現場情況一片混亂，小狗傾向玩成一團多於賽跑。

「群狗亂舞」之下，飼主用玩具及食物引導不果，其中一隻小狗更在場上小便，在地板留下一灘黃色液體，導致下半場比賽稍微延誤。

這其實是太陽與亞利桑那州一家動物福利團體的合作活動，比賽前便已經有在Instagram上宣傳這場「Puppy Race」。

這段可愛的小插曲自然引來不少網民熱議，由於上半場太陽表現不佳，半場結束時以51：68落後，有球迷借小狗來揶揄自家球員：「跟我們那些球員在上半場做的事一樣」、「通常太陽第四節才會這麼做」、「牠們看起來比紐傑（Jusuf Nurkic，太陽中鋒）更兇狠」。

此戰太陽幾乎全場均處於下風，至第四節仍被帝王領先雙位數分差。完場前約5分鐘，ESPN分析顯示帝王勝出機率高達99.8%。然而太陽此時展開絕地反擊，打出一輪21：2攻勢反超；若從最後8分22秒開始計算，則是32：8的大反擊，太陽最終以119：117逆轉取勝。

杜蘭特在末節爆發，助太陽絕地反勝。（太陽X）

太陽雖然今場三巨頭合體，不過整體表現不算出色，戴雲卜克（Devin Booker）全場14射僅5中得16分，杜蘭特（Kevin Durant，KD）及比爾（Bradley Beal）的命中率亦不足五成。

因此有網民留言，認為肯定會有人將小狗小便的影片保存，待之後卜克或杜蘭特在季後賽表現不佳時，便拿出來取笑一番；亦有球迷笑稱這隻小狗助太陽在第四節扭轉局勢。