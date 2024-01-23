NBA｜艾比迪轟70分壟斷內線完勝雲班耶馬　超越張伯倫76人紀錄

常規賽聖安東尼奧馬刺對費城76人，雲班耶馬（Victor Wembanyama）與艾比迪（Joel Embiid）首次對決，上演「狀元」大戰「MVP」。

艾比迪今場表現神勇，以一己之力將馬刺內線搞得天翻地覆，第四節剛開始便打破由張伯倫保持的76人隊史紀錄，轟入70分及搶到18個籃板，助球隊在主場以133：123擊敗馬刺。



應屆狀元雲班耶馬（右）與上季常規賽MVP艾比迪首次對決，成為今場比賽焦點。（76人X）

賽前馬刺主帥普波域治對記者笑言今場會擊潰艾比迪（hammer his axx）：「我跟雲班耶馬說，用你臀部撞向艾比迪的腹部，將他撞到籃下，然後在他面前直接入樽——這就是你們今晚能期待的事情——不要跟雲班耶馬講我說了這些。」

雖然這名老帥談笑風生，但比賽一開始，艾比迪在馬刺羸弱的內線予取予攜，單單第一節便拿到24分，上半場結束已轟入34分，創個人生涯紀錄，相比之下雲班耶馬拿到18分不免相形見絀。雖然雲班耶馬此戰續任中鋒，但瘦弱的「狀元爺」未能阻擋艾比迪，不論是低位進攻﹑卡位搶籃板等，艾比迪佔盡上風。

下半場戰術有變，這兩人在進攻及防守上都開始錯位，而非直接交手，而且每當艾比迪在油漆區或低位持球，馬刺便會出動雙人夾擊，有時甚至會三人撲過去，但這樣的防守策略依然無法阻擋該名上季常規賽MVP。

艾比迪今場在內線的表現可以用「予取予求」來形容。（路透社）

第三節後段雙方分差擴大，這兩名中鋒的出場時間亦錯開，此節完結時，艾比迪已攻入59多分，追平個人生涯得分紀錄。他不僅橫行內線，連中遠距離投射都命中，馬刺球員完全無法限制他得分。

至第四節後半段，普波域治收起雲班耶馬，艾比迪在內線更是無人能阻，完場前1分57秒打破張伯倫保持的76人隊史得分紀錄（68分）。攻入70分後，這名中鋒亦提前「打卡收工」，最終76人以133：123擊敗馬刺。

另一方面，雲班耶馬其實今場表現不俗，他今場攻入33分並有7個籃板及2次封阻，於高位策應、切入籃底等方面均「交足貨」，只是馬刺今場整體外線命中率不佳，僅得31.7%，他多次將球交到空位都沒能形成助攻。

未能在防守上給予艾比迪壓力，當然是雲班耶馬今場不足之處，同時亦進一步印證，如果這名狀元郎想要繼續在中鋒位置上發展，增重是無法避免，畢竟以目前趨勢來看，小球時代亦似乎快將落幕。

雲班耶馬今場得分及策應表現不俗。（路透社）

艾比迪今場統治級表現讓普波治域賽前開的玩笑顯得諷刺，單場轟入70分，亦讓他此項紀錄在NBA史上並列第12名，現役球員中只有米曹（Donovan Mitchell）和尼拉特（Damian Lillard）曾創下更高得分紀錄（71分）；此外，艾比迪今季出戰1096分鐘共攻入1156分，為NBA歷史上平均每分鐘得分最多球員。