NBA｜韋斯保克為球隊自降後備獲大讚　快艇挫火箭止6連敗頹勢

自夏登（James Harden）加盟快艇後，這支擁有「四巨頭」的洛杉磯球隊卻一勝難求，今場面對火箭之前已陷6連敗的泥沼之中。

眼見球隊磨合不順，原本擔任正選控衛的韋斯保克（Russell Westbrook）賽前主動表示願意擔任後備，獲不少球迷大讚，快艇今仗亦以106：100擊敗火箭，終止連敗頹勢。



NBA著名記者Chris Haynes周五（17日）晚透露，球隊領袖韋斯保克主動要求今戰擔任後備，以幫助球隊正選建立連續性（continuity）。據ESPN統計，四巨頭同場的76分鐘裏，其得分落後對手20分。

夏登加盟後，四巨頭無法相容之事一直是球隊需要解決的問題。（資料圖片／路透社）

賽前記者會上，快艇主帥路爾（Tyronn Lue）表示韋斯保克在練習前主動與教練團隊討論：「他選擇以出任後備來為球隊犧牲。他一心只想贏波。」

韋斯保克的主動讓步效果立竿見影，球隊首節便以29：23領先對手，另外三巨頭全場均攻入20分以上，加盟後一直備受批評的夏登今場表現判若兩人，他共11次出手命中9球，為快艇貢獻24分9籃板7助攻，且正負值+21為全場最高。

夏登（左）今場打出精彩一役。（路透社）

比賽餘下24秒時，雙方戰至100平手，夏登持球與隊友尼納特（Kawhi Leonard）先後尋找機會進攻，前者在餘下7.5秒時強行外線出手，被對手撞跌後博得犯規，且三分依然命中，這關鍵的「3+1」亦助快艇奠定勝局，最終以106：100擊敗火箭。

韋斯保克獲讚聲不斷

退任後備，韋斯保克今場上陣時間僅17分鐘，也只為球隊貢獻8分3籃板及2助攻，但不論賽前賽後，球迷在網上均對他讚不絕口。這名前常規賽MVP在第一節中後段被換上陣，主場球迷隨即為他送上熱烈歡呼聲。

有網民找到韋斯保克今年9月出席一個訓練營時的演講，這名快艇的更衣室領袖當時向在場年輕球員表示：「做球隊需要你做的事情，而不是為了你自己的比賽。」今次他自己自降後備以幫助球隊，可謂說到做到。

快艇陣中另一名球星保羅佐治（Paul George）在賽後亦大讚該名隊友：「為了讓我們能夠向前邁進並嘗試一些新的事物，他犧牲了很多。對於韋斯保克的領袖能力，我無法用言語來形容。」

除稱讚韋斯保克外，不少網民均為他感到不公，認為如果當初知道夏登會突然來投的話，韋斯保克便不會同意以兩年780美元的低薪加盟快艇。「他是真正的MVP」、「夏登你應該看看」、「他是聯盟中最無私的球員」。

韋斯保克（左）今仗數據絕不亮麗，但仍獲廣大球迷稱讚。（路透社）

快艇隨隊記者Law Murray在The Athletic透露，路爾主張讓韋斯保克成為主要控球者，並讓夏登擔任得分手，但此安排效果不理想，而且管理層「一直更喜歡一名在身高及投籃能力上，與尼納特及保羅佐治更為契合的控球後衛」。

加盟後終於助快艇取得勝仗，夏登賽後與班主鮑爾默（Steve Ballmer）握手致意。（路透社）

他續指快艇的正選控衛位置會由泰倫斯曼恩（Terance Mann）取代，韋斯保克則會成為球隊副選控衛，相信未來需要逐漸適應此新角色。