Hermès、Gucci、Old Celine大集合　上環期間限定店中古名物尋寶

每逢年尾，又是減價的季節，而今年經濟不景氣，所有時裝產品減價的程度，勢必是史無前例地瘋狂。

Goods Buy Shop中古名物的冰山一角（Goods Buy Shop）

不過要留意，要找超激安名牌單品，也不一定要光顧名牌專門店、大型百貨公司。哪怕是要極難搵的隱世期間限定店，同樣不缺好貨。好像一年一度，每次為期數天的Goods Buy Shop，將於今個星期進行，名牌控務必關注。

全新Hermes羊毛圍巾，原價$8,300，現在減至$3,000。（Goods Buy Shop）

說起Goods Buy Shop，可說是受日本買取店Ragtag所啟發的期間限定買取店，由幾位資深時裝傳媒人、買手和PR共同策劃，將時裝圈內多位潮人的服飾集合起來，作為年度清倉活動，絕對是要錢唔要貨，產品價錢很划算，店內貨品全新貨品和二手貨品各佔一半，其中100%全新貨品的售價不過是正規專門店的一半，例如一條Hermès全新羊毛圍巾，原價$8,300，現在只盛惠$3,000，絕對是「抵到爛」。



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前Celine創作總監Phoebe Philo的全新蛇皮Nano Bag，現售$7,500。（Goods Buy Shop）

+ 5 + 5 + 5

而且不止一系列當時得令的潮流新貨，就算是越見難找的絕版單品，在Goods Buy Shop都可以買得到，當中尤以Phoebe Philo時代Celine全新蛇皮Nano Bag最為注目，當年市值近3萬，現在以三分之一的價錢$7,500出售，雖然目前Hedi Slimane已愈做愈起勁，但對於Phoebe Philo死忠而言，始終值得珍藏。

至於日牌愛好者同樣不缺心儀之選，COMME des GARÇONS Homme Plus雙層西裝，以及同門unya Watanabe Man原價$13,500的針織西裝，現在不以$1,900和$3,250價錢出售，難得一遇之餘，也有記得Goods Buy Shop年度激安店今個星期日就會結束，手快有手慢無。

Goods Buy Shop

地址：上環干諾道西 18-19 號祐華大廈 10 樓 C 室（近西港城、上環地鐵 C 出口）

日期：即日至12月6日

時間：11:30am - 8:30pm