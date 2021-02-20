CELINE TRIOMPHE CANVAS換新色　BLACKPINK Lisa加持成年度IT BAG

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-20 21:11

自從Hedi Slimane入主CELINE後，為品牌帶動天翻地覆之改變，其中一大最具標誌性創舉，就是為品牌創作出TRIOMPHE CANVAS手袋系列。

CELINE全新白色TRIOMPHE CANVAS系列即將登場，售價待定。（CELINE）

TRIOMPHE CANVAS手袋的Triomphe圖案標記，源自1972年，那時候品牌創辦人Celine Vipiana和丈夫Richard Vipiana，造童裝鞋起家的他們，為進一步開拓時尚服飾市場，從巴黎凱旋門Arc de triomphe周遭的鐵鏈「孖C」徽記上得到靈感，並向法國政府申請獲得此圖徽的使用權，註冊成CELINE商標，多年來一直應用在各種服飾單品之中，直到Phoebe Philo時代走極簡主義路線，這個經典商標才冷卻下來。

巴黎地標凱旋門周遭的鐵鏈「孖C」徽記。（網上圖片）

TRIOMPHE CANVAS手袋系列絕對是CELINE近年其中一款最熱賣Item。。（攝影：黃寶瑩）

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不過來到Hedi Slimane時代，法國人成功將這個經典元素重新活化起來，先開發出「孖C」鐡扣Triomphe Bag，繼而打造風靡全球的TRIOMPHE CANVAS系列，將古典感強烈的Triomphe「孖C」圖案化成Monogram帆布圖騰，並於手袋邊緣縫補皮革細節，以啡色作主調，設計出各式各樣的男女裝包袋（女裝黃褐色，男裝黝黑色），各適其適。部份作品更鮮明到印上巨大CELINE字樣與正中，搶眼奪目之餘，更緊貼當今推崇Street Fashion美學的潮流。

Black Pink成員Lisa亦已率先選用CELINE全新白色TRIOMPHE CANVAS系列手袋。（CELINE）

部份單品會印有CELINE特大字樣。（CELINE）

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來到2021年，這個CELINE超人氣系列再迎來全新變化，從元祖的啡色，進化成白色版本，純白色底面結合赭色TRIOMPHE圖案，形成更鮮色對比，也更具夏日清新感覺。除本熱賣款如AVA和TAMBOUR手袋外，今季度也迎來了特大CABAS手提袋和PATAPANS掛肩手袋等全新款式，BLACKPINK成員Lisa已率先選用，作為TRIOMPHE CANVAS亞洲區最知名用家，Lisa配襯CELINE的穿搭術實在值得大家參考。

BLACKPINK成員Lisa絕對是CELINE TRIOMPHE CANVAS亞洲區最知名用家：