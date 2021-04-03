Gucci、Prada、BV、Loewe　精選10款名牌卡片套　最平$600有交易

每天一早起床從買早餐、搭地鐵、提款等等，短短一天我們需要用到的卡少說有三張以上，這時候若有一個卡片套幫你將鈔票、散紙分開，絕對會省去很多找卡的時間。如果你正好在考慮幫自己買個小禮物，卡片套會是不錯的選擇，價格比起長短夾更親民些，又非常實用，好好挑選更是能展現個人品味！GQ 在此為大家推薦了 10 款精品新款卡片套，有單片輕巧的、也有雙摺大容量款式，大家各取所需囉。

文：Amber Chiu, Maggie Chiang（GQ Taiwan）