【太陽眼鏡顏色】戴錯鏡或致白內障　變色缺點多5類鏡片要點揀？

夏天來臨，皮膚要做好防曬外，也要好好為眼睛防紫外線，因為過度吸收紫外線，可能會增加不同眼睛疾病的風險，例如角膜炎、白內障、雪盲等等。抵擋猛烈陽光最直接的方法，便是戴太陽眼鏡，不過如果戴錯鏡片或顏色，分分鐘會為眼睛帶來傷害。視光師教我們應如何選擇合適的太陽眼鏡呢？

強烈的紫外線，容易令皮膚和眼睛受損，因此大家應加以防護，以免得不償失。但你又知道在什麼情況下，就應戴上太陽眼鏡嗎？（按圖）：

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太陽眼鏡好重要？

太陽眼鏡的主要功能是遮擋陽光，防止過多紫外線進入眼睛。而長時期暴露在戶外下工作，而眼睛沒有額外保護（包括戴防紫外線鏡片、雨傘及闊邊帽），容易引致角膜炎、結膜翼狀胬肉增生、晶體混濁白內障、視網膜黃斑損害、雪盲等等，或導致視力永久受損。另外，定睛注視太陽，觀看日蝕等，也會因吸收過量紫外線，導致角膜及視網膜永久損害。

幾時要戴太陽眼鏡？

配戴太陽眼鏡的目的，第一是隔紫外線，其次是過濾部分可見光，令猛烈陽光下不太刺眼。不過，就算是陰天，紫外線仍然存在，一般建議在戶外停留30分鐘以上，就要考慮配戴淺色太陽鏡，陽光普照就帶深色太陽鏡，一些具有變色功能的鏡片及隱形眼鏡，便會因應紫外線強度調節深淺。世界衛生組織則建議，當紫外線指數達到3級以上時，就應採取防曬措施。

世界衛生組織將紫外線指數，從低至極高，分為下列幾種曝曬級數：

紫外線指數及曝曬級別（照片來自衛生署學生健康服務）

紫外線指數達3級以上為之中度，紫外線易對皮膚、眼睛造成傷害，在高量級紫外線下曝曬，可在30分鐘內導致傷害，建議採取足夠的防曬措施（包括佩戴太陽眼鏡或有效遮擋紫外線的鏡片，闊邊帽，雨傘等防曬用品）。當達至6級以上，由於可在更短時間內造成傷害，應避免逗留在戶外。

受陽光過度傷害會增基底細胞皮膚癌風險？（按圖）：

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對於視力較弱、年齡較大，不能迅速適應光度轉變的人士，在選配太陽眼鏡時要注意顏色，以及由光的戶外，進入暗的室內時，要放慢腳步，讓眼睛稍作適應，以免跌仆損傷。

如上述所言，按需要選擇顏色，除了特殊戶外運動需要，一般城市活動，一副60-75%灰色防紫外線鏡片已足夠。

應該點揀太陽眼鏡？

視光師許佩珍指出，如果選配了非光學鏡片的太陽鏡，由於影像成象差，容易出現影像彎曲、眩光，造成眼睛疲勞。而如果鏡片色深而沒有隔紫外線功能，更會因瞳孔在暗鏡後擴張，使有害光線進入得更多而傷害眼睛。因此，選擇一副質素好的太陽眼鏡十分重要。下面就列出一些在選購太陽眼鏡時，應考慮的一些因素（按圖）：

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1）UV標籤

世界衛生組織建議，若需要足夠保護，應配戴可提供99％至100％防紫外線A和紫外線B功能的太陽眼鏡，即「UV400」標籤的太陽眼鏡。這個標籤是指，鏡片可阻擋波長400納米以下的紫外線，包括紫外線A和紫外線B。

紫外線按其不同的波長可分為紫外線A、B、C三類。由於所有紫外線C和大部分紫外線B會被大氣層吸收，因此到達地面的紫外線大多是紫外線A和小部分紫外線B，以下為不同紫外線的特徵：

紫外線分類（照片來自衛生署學生健康服務）

2）鏡片顏色

一般的太陽眼鏡應能夠阻隔 70% - 90%的光線為適合。陽光愈猛烈或使用時間愈久，透光度要愈低。但要緊記的是顏色的深淺與過濾紫外光的能力並無關係。

太陽眼鏡有很多顏色選擇，但以灰、茶、墨綠色為主。（Dmitry Mishin＠Unsplash）

太陽眼鏡鏡片，通常以灰、茶、墨綠色為主，當中灰色的像真度較高，容易接受。另外，要留意有一些黃色、橙色鏡片是用作夜視用途，而不是用作太陽眼鏡。有些鏡片加入了偏光功能，能讓水面或玻璃反光減少，適合垂釣及駕駛人士。不少運動鏡會添加鏡面反光塗層，適合長時間在猛烈陽光的戶外及雪地運動人士選擇。

單色鏡片：最常用的太陽眼鏡片、鏡片每個位置都有相同的透光度

灰色鏡片：猛烈陽光、日間駕駛、踏單車，釣魚、水上活動、風帆、出海

茶色鏡片：高爾夫球、網球、猛烈陽光、日間駕駛、踏單車、

墨綠色鏡片：猛烈陽光、日間駕駛、踏單車

黃/橙色鏡片：密雲、陰天、網球、射擊

雙色鏡片：分為2種，一種是鏡片顏色從上而下漸漸地變淺，適合駕駛時在車廂內看表板。另一種雙色鏡片是上下深色，中間部分較淺，適合滑雪、滑水及駕駛風帆時用，因上下較深色部分能遮擋從雪面或水面反射的陽光

變色鏡片：當受到太陽光中的紫外光照射時，鏡片便慢慢變深色。在室內時，鏡片顏色會慢慢變淺，但鏡片最淺色時仍是有淡淡的黃色。不過，變色鏡片的最大問題是，配戴者不能決定其顏色；當在猛烈陽光的環境，但站在樹陰下時，或是戴了帽子的情況下，由於鏡片直接接觸到的紫外線減少了，鏡片深度也會變淺

偏光鏡片：能選擇性地過濾從雪面、水面及沙灘面反射的陽光。適合滑雪及水上活動時使用

金屬鍍膜鏡片：在太陽眼鏡片上加上一層銀色的金屬鍍膜，以增加反射陽光的能力。適合在非常猛烈陽光下使用。金屬鍍膜較容易磨損而脫離鏡片

常用鏡片建議（照片來自消費者委員會）

3）鏡片大小

一般而言，鏡片越大，覆蓋面越闊，保護度越高，但以個人戴上後有沒有漏光作準。很多時候，鏡片兩側和下方需要的保護度較高，而亞洲人眉骨不高，上方需靠戴闊邊帽或雨傘遮蓋。

4）貼面程度

由於亞洲人一般面型較闊，要留意一些歐美品牌的設計，在鼻托與顴骨的位置是否合適，微笑進食時鏡架會否上下搖動。鼻樑較扁平的人，最好選擇有鼻托的鏡架，因鼻托可以固定鏡架的位置，防止它向下滑落，又令鏡架不會太過貼臉，可減少引起臉部皮膚敏感或不適的機會。

5）眼鏡臂、眼鏡架

眼鏡臂不應太闊，以免阻礙側面視野。而不同材質的鏡架各有不同好處及壞處：

金屬架：

- 鏡架與臉部距離較遠，較為舒適

- 多數附有鼻托，可按鼻樑的高低位置調校

- 合金鏡架表面容易被汗水侵蝕，因而與皮膚產生敏感反應；鈦金屬則不會

- 鏡架較幼，容易拗彎

塑膠架：

- 很少與皮膚產生敏感反應，比較適合大汗的人

- 比較不易彎曲

- 鏡架比較貼近臉部

- 多數沒有鼻托，令鼻樑直接承托鏡架，可調較幅度亦比較少

6）如本身有配戴眼鏡

如果本身是配戴眼鏡的人士，可以選擇一些套在鏡片上的濾片或太陽鏡架，但要留意遮光的效果及重量是否理想。以全視線為例，為一種感光變色鏡，會因應環境紫外線的強度和溫度調節深淺，不能自主控制，但對本身需要配戴度數鏡片的人士是方便的選擇。

大家應到信譽良好的店舖，購買質素有保證的太陽眼鏡，以免影響視力。如你對太陽眼鏡，或紫外線對眼睛造成的損害有任何問題，請諮詢視光師或眼科醫生的意見。

視光師許佩珍 (廖青霞攝)

（資料來源：《衛生署學生健康服務》、《消費者委員會》、《世界衛生組織》、《衛生署學生健康服務》）

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