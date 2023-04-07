大阪梅田酒店｜精選7間JR地鐵站周邊住宿　高CP值房型應有盡有

作為日本關西地區的交通轉乘點，大阪車站及梅田車站周圍是許多人前往觀光的住宿地點。但在眾多的住宿選擇裡，要如何挑選適合的住宿呢？



今天小編就來一一介紹，讓你無論是要前往環球影城USJ還是京都奈良，都能輕鬆抵達的超方便大阪車站住宿～

7間在JR大阪車站、地鐵梅田站周邊的中價酒店，單人、雙人、雙床、三人和小型套房都有，高CP值超方便👇👇👇

+ 17

大阪格蘭比亞大酒店—JR大酒店集團

大阪格蘭比亞大酒店—JR大酒店集團（Hotel Granvia Osaka – JR Hotel Group）與JR大阪車站連通，往中央南口方向步行約1分鐘就能抵達酒店，不用出車站，旁邊就是百貨公司，有電器賣場、美食餐廳、藥妝手信，逛街購物超級方便！酒店提供多種房型，因近年來有重新整修過，內部空間住起來更加寬敞舒適，不管是家庭、情侶還是個人自由行都超適合～

訂房網評價：8.3（Agoda）

交通：與JR大阪站連通步行約1分鐘

附近景點：大阪車站、梅田藍天大樓



格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店

位於大阪車站旁的格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店（Hotel Vischio Osaka by Granvia），是JR West Hotel旗下的新品牌酒店，附近商店齊全，走路至JR大阪車站只要5分鐘路程。酒店裝潢新穎，大廳旁有提供沐浴用品、保養品、咖啡茶包等備品能自由拿取，客房共有10種房型，若是加購早餐方案，還能品嘗到精緻的自助式早餐～

訂房網評價：8.8（Agoda）

交通：JR大阪站步行約5分鐘／地鐵梅田站步行約7分鐘

附近景點：大阪車站、梅田藍天大樓



大阪阪急呼吸酒店

大阪阪急呼吸酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）位於Yodobashi Umeda百貨商場樓上，與JR大阪站之間設有空橋可以直通，出站後步行約3分鐘就能抵達。酒店大廳於在9樓，8樓以下都是商場百貨，逛街購物非常便利！客房部分舒適寬敞，主要以梅花、田園、大阪城３種配色為風格設計，每間房型都設有景觀窗戶可以遠眺大阪市景，超級療癒～

訂房網評價：8.9（Agoda）

交通：JR大阪站步行約3分鐘／地鐵梅田站步行約5分鐘

附近景點：大阪車站、梅田藍天大樓



大阪梅田宜必思酒店

大阪梅田宜必思酒店（ibis Osaka Umeda）坐落於熱鬧的梅田商圈，酒店附近就有7-11、全家、Daily及Donki等商店，生活機能非常便利。房間設備簡單齊全，住宿環境乾淨不擁擠！自助式早餐內容豐富，有西式與日式餐點可以選擇，對於想要住在梅田、大阪商圈的朋友來說是間高CP值的酒店選擇！

訂房網評價：8.6（Agoda）

交通：JR大阪站步行約7分鐘／地鐵梅田站步行約5分鐘

附近景點：梅田車站、扇町公園



大阪第一酒店

大阪第一酒店（Osaka Dai-ichi Hotel）位於JR大阪站與地鐵西梅田站之間，從JR大阪站中央出口走Diamor地下街步行約3分鐘即可抵達。酒店外觀為圓柱體造型建築，非常容易辨識，附近就有全家、星巴克等商店。客房部分，大阪第一酒店共有6種房型能做選擇，就算是單人入住也沒問題！

訂房網評價：8.3（Agoda）

交通：JR大阪站步行約3分鐘／地鐵西梅田站步行約2分鐘

附近景點：西梅田車站、Diamor大阪百貨



大阪梅田NEST酒店

坐落於梅天商圈周圍的大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda），裝潢設計以現代簡約風格為主，走路就能抵達地鐵、JR站，樓下有Lawson及7-11便利商店，就算半夜肚子餓也不會餓肚子～客房整體簡約乾淨，但住宿空間比較小一點，不介意的朋友可以考慮這間大阪車站附近住宿喔！

訂房網評價：8.4（Agoda）

交通：JR大阪站步行約12分鐘／地鐵梅田站步行約7分鐘

附近景點：梅田車站、梅田藝術劇場



大阪梅田之心小窩酒店

大阪梅田之心小窩酒店（Hotel Dans Le Coeur Osaka Umeda）距離JR大阪站與地鐵梅田站只要約5分鐘的路程，與Whity Umeda地下商店街連通，無論是要購物還是搭車都很方便！酒店房型非常多元，包括單人、雙人、雙床、三人和小型套房，各種備品應有盡有，整體CP值高，就算是單人旅行也能輕鬆入住～

訂房網評價：8.6（Agoda）

交通：JR大阪站步行約6分鐘／地鐵梅田站步行約5分鐘

附近景點：梅田車站、扇町公園



這次小編一共介紹了7間梅田、大阪車站附近住宿，絕佳的地理位置都只要步行就能輕鬆抵達JR、地鐵站，部分住宿甚至能直通車站！不僅能省去麻煩的交通時間，還能住得舒服睡得安穩，現在就趕緊收拾行李，跟著小編一起暢玩大阪吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【梅田住宿推薦】去哪都方便？！梅田站、大阪站附近住宿推薦】