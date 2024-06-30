超狂「微縮世界模型」內附400架車8000個人仔　造價逾4000萬港幣

花500萬歐元（約4250萬港元）給微縮世界增加一個新地圖，這種瘋狂的操作也就只有德國知名微縮世界景觀Miniatur Wunderland能做出來了。



這個微縮世界景觀有多離譜，狂丸之前介紹過。而這次新增的地圖名叫摩納哥與普羅旺斯，同樣是精雕細琢，如同又開闢了一個新的童話空間。

Miniatur Wunderland新增的地圖摩納哥與普羅旺斯（IG@miniaturwunderland）

Miniatur Wunderland新增的地圖摩納哥與普羅旺斯（IG@miniaturwunderland）

Miniatur Wunderland新增的地圖摩納哥與普羅旺斯（IG@miniaturwunderland）

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其中包含40輛火車，400輛汽車，350多棟建築，35個派對場景，8000位擁有各自生活的居民。

更有諸多景點特殊場地，遊艇碼頭、王子宮殿、海洋博物館、薰衣草田野等等。

摩納哥地圖最亮眼的還是擁有一條F1賽道，上面手指大小的玩具車將會舉行緊張刺激的競速比賽。

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不過我更喜歡的是形形色色的小人兒，他們最普通，數量也最多，遍佈於整座城市，但也凝聚着製作團隊的各種巧思。

遊艇上有人，觀眾席上有人，建築裏也有人，整張地圖都被這些小人兒填充出了生活氣息。很想去現場看看啊。

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