Elon Musk：SpaceX擬10年內在月球建「可自我生長城市」

馬斯克（Elon Musk）星期天（2月8日）說，SpaceX已將重心轉移到在月球上建造一座「自我增長型城市」，他稱這一目標可在不到10年的時間內實現。



路透社報道，馬斯克在SpaceX的一篇博文中說：「話雖如此，SpaceX也將努力在火星上建造一座城市，並計劃在五到七年內啟動，但首要任務是確保人類文明的未來，而登月速度更快。」

馬斯克的言論與《華爾街日報》的一篇報道相呼應。該報道稱，SpaceX已告知投資者，公司將優先考慮登月，並在稍後嘗試火星之旅，目標是在2027年3月進行無人登月。

2026年1月22日，馬斯克（Elon Musk）出席達沃斯論壇（Reuters）

他去年曾表示，他的目標是在2026年底前向火星發射無人探測器。

美國與中國正展開激烈競爭，雙方都在努力將太空人送上月球。自1972年美國最後一次阿波羅登月任務以來，就再也沒有人類踏上過月球。

馬斯克發表上述言論之前，SpaceX剛剛同意收購xAI。根據交易，SpaceX對該公司的估值為1萬億美元。

