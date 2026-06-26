日本世界盃｜「足球小將」豪言爭冠　冀重振民眾足球狂熱

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）6月11日至7月19日在北中美洲3國（美國、加拿大、墨西哥）盛大揭幕。日本國家代表隊去年力克巴西、今年再勝英格蘭，被譽為「史上最強」。然而，作為進攻核心、效力英超球會白禮頓（Brighton，又譯布萊頓）的三笘薰因傷無緣入選，無疑是一大打擊。此外，日本國內對賽事的關注程度亦難稱熱烈，若欲喚回昔日對足球的狂熱，不可或缺的便是在世界盃正賽大放異彩。



作者：瀧口隆司，體育記者。採訪了4屆奧運會，還負責棒球、足球、橄欖球、相撲等的採訪報導。

連克勁旅 躍居世界排名第18

本次日本隊是連續8屆、第8度叩關世界盃。在世界盃比賽前夕的3月31日（日本時間4月1日），日本與世界排名第4的英格蘭進行了一場友誼賽；排名第19的日本隊，在雙方第4度交手之際，首度嘗到勝利的滋味。

日本已是連續8屆打入世界盃，並曾在熱身賽擊敗傳統勁旅英格蘭及巴西。（Reuters）

上半場三笘攻入了1球，日本隊堅守至終場，以1比0全身而退。這是在擠滿約8萬名觀眾的足球聖地——倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）所締造的歷史性勝利。國際足協（FIFA）於4月1日宣布，將日本的世界排名上調1位，升至第18（6月的最新排名仍維持第18位）。

賽後記者會上，總教練森保一回顧道：「原本預想要在溫布萊球場取勝絕非易事。一如預期，比賽中屢次承受來自英格蘭的步步進逼，不過選手們早有心理準備，咬牙苦撐，頑強奮戰，並把握致勝良機，得以全程專注於比賽，一刻也不曾鬆懈。」

日本隊在今屆世界盃首戰與荷蘭打成平手。（Reuters）

儘管擔任英格蘭隊長、效力德甲班霸拜仁慕尼黑的前鋒哈利卡尼（Harry Kane）等數名主力缺陣，上場的並非最佳陣容，但能在客場擊敗英格蘭此一事實，仍提振了日本代表隊的信心。

去年10月，日本隊於東京味之素球場對戰巴西，當時亦憑藉著下半場連進3球，以3比2逆轉勝出。在雙方第14度交鋒時，首度擊敗這個5度榮膺世界盃冠軍的足球王國。即使僅是友誼賽，卻由於比賽當下感受絕佳，成為一場令人對於世界盃賽事充滿期待的戰役。

總教練森保公開宣示「以奪冠為目標」

去年6月，亦即世界盃賽事揭開序幕的一年前，日本代表隊總教練森保一透過日本足總（JFA）發表如下聲明：

「在2005年發表的《JFA 2005年宣言》裏，我們設定了一個目標：在2050年之前，SAMURAI BLUE（日本代表隊）要奪得世界盃冠軍。若考量過往最佳戰績僅止於16強，2026年世界盃以晉級8強作為務實目標固然合理，但若僅以此為念，便難以期待球隊的成長茁壯。」

總教練森保一公開宣示要「以奪冠為目標」。（Reuters）

2018年的俄羅斯世界盃，日本晉級16強，而擊敗日本的比利時奪得了季軍。2022年的卡塔爾世界盃，克羅地亞在互射12碼的PK戰淘汰了日本後，最終同樣也名列第3。總教練森保回顧這兩屆賽事坦言：「親身深切體會到，日本只要再跨越一道關卡便能挺進決賽，甚至摘下冠軍。尤其賽後從選手不甘落敗的神情裡，我所感受到的並非『竭盡全力卻力有未逮』，而是『明明實力足以取勝，卻仍飲恨落敗』的那份扼腕。」他更公開宣示：

我們發表的目標，正是在世界盃奪冠，登上世界最強的寶座。

26位代表隊員有23位效力歐洲球會

綜觀此番世界盃名單，26人中有23人是隸屬歐洲各國球會的「海外戰力」。征戰J聯盟的「本土戰力」，僅有守門員早川友基（鹿島）、大迫敬介（廣島），以及曾在意大利等地累積海外資歷後回歸日本的資深後衛長友佑都（FC東京）3人而已。

回顧日本首次闖進世界盃正賽的1998年法國世界盃，當時並無任何旅外的日本代表球員，全員皆隸屬日職聯（J-League）球隊。其後，以轉戰意大利甲級聯賽（意甲，Serie A）佩魯賈的中田英壽為先驅，遠赴歐洲聯賽效力的球員與日俱增，時至今日，男女合計已有百位以上的日本球員馳騁於歐洲各國球場。

歐洲各大聯賽匯聚了來自南美、非洲與亞洲的眾多好手，在全球化的環境中，世界頂尖水準的較量競爭日復一日地上演。在如此狀態下，日本球員與各國勁敵分庭抗禮，磨練「個人能力」，再加上日本向來引以為傲的團隊協作強項，更顯出相輔相成之效。在總教練森保麾下，包含上屆世界盃擊敗德國與西班牙的賽事在內，與歐洲球隊正面交鋒的90分鐘比賽，迄今保持不敗（7勝1和；上屆世界盃對克羅地亞因PK戰飲恨落敗，故以和局計）。

此次三笘缺陣所留下的空缺雖大，不過入選成員除了征戰英格蘭、德國、西班牙、意大利、法國等「歐洲五大聯賽」的選手之外，亦不乏效力於荷蘭、比利時、丹麥等國頂級聯賽的好手，堪稱足以與世界列強一較高下的堅實陣容。

球隊遍布全日本的J-League 入場人次創新高

另一方面，日本國內從J聯盟於1993年創立以來，已累積30多年的歷史。草創初期僅10支球隊，但「在地紮根」的理念逐漸深入各地，時至今日，自J1至J3合計多達60支球隊。放眼全國，僅剩岩手、福井、三重、和歌山、島根5縣尚無J League球隊進駐。

日本足球從J-League於1993年創立以來，已累積30多年的歷史。（jleague.co）

一如總教練森保在日本代表隊名單發表記者會上所言：「J League出身的球員，或許在現今的日本代表隊裏看似日漸稀少，然而正因為在J League累積歷練，才得以培養出足以挑戰世界的實力。」如今，在國內成長茁壯的球員轉投歐洲球隊的例子，早已不足為奇。

J League自2017年起，便與運動專業影音串流龍頭DAZN簽訂長期轉播權合約，現行合約為2023至2033年，共計11年。這筆總額達2395億日圓的巨額轉播權金，透過J League分配予各俱樂部，支撐起球隊的營運財政。年度總入場人次去年亦締造1350萬3210人的歷史新高，J1（甲組）每場平均達到2萬1246人，超越新冠疫情前的水準。

「核心球迷」與「輕度球迷」的分化日益顯著

然而，與此相反的是，足球運動在日本國內的關注度卻難稱熱絡。根據廣告代理商電通日前發表的《體育與娛樂趨勢報告2025》（針對日本全國15至69歲、7200份樣本進行調查），在「對運動項目的興趣關注度」一項，棒球以36.0%高居榜首，男子足球則以25.8%居次，落後約10個百分點。此外，在詢問「曾透過電視、報紙、雜誌、網路等管道聽聞其消息的運動員」時，僅有2名足球選手擠進前20名，分別是排名第6的三笘與第7、在西甲皇家蘇斯達效力的久保建英。

即使是在「感興趣關注的賽事或聯賽」這一項，世界盃足球賽亦僅止於第6名，排序甚至落於世界棒球經典賽（WBC）、夏季與冬季奧運、高中棒球、箱根驛傳之後。J League更是排到第20名，可謂低迷不振，而歐洲的各項足球聯賽，在前20名之內則幾不可見。

在日本「感興趣關注的賽事或聯賽」這一項，世界盃足球賽亦僅止於第6名。（Nippon.com）

由於J League與付費串流平台DAZN簽約，賽事在免費電視上播出的機會已幾近絕跡。再加上日本代表球員多半效力於歐洲各國聯賽，在日本媒體上的曝光機會亦隨之減少。從本屆世界盃開始，參賽隊伍由32隊擴增至48隊，亞洲區的參賽名額同步增加（由原先的4.5個名額增至8.5個；其中0.5個名額須經洲際附加賽決定）。正因如此，本屆已不復見昔日預賽那般的緊張氛圍與亢奮情緒。

在如此情勢之下，原本對足球興趣缺缺的「輕度球迷」，接觸球員精彩表現的機會日益減少，與那些願意親赴球場觀賞J League賽事的「核心球迷」之間，分化似乎日益明顯。另一方面，運動新聞中，美國職棒大聯盟的大谷翔平（效力道奇）等人連日佔據版面，就算世界盃開幕在即，足球的報導量似乎仍難以驟然攀升。

原本對足球興趣缺缺的「輕度球迷」，接觸球員精彩表現的機會日益減少，與那些願意親赴球場觀賞J League賽事的「核心球迷」之間，分化似乎日益明顯。（Reuters）

日本足總亦萌生危機意識 世界盃將登上免費電視

日本足總亦萌生危機意識，近來展現出重視日本代表隊賽事於免費電視播出的態度。今年3月，協會與電通針對2027年起為期4年的日本代表隊賽事播映與串流簽訂合約，建立起一套不致遭付費網路串流獨家壟斷的機制。

然而，欲在短期內迅速拉抬關注度，恐非易事。日本代表隊締造歷史性勝利的英格蘭之役，雖由NHK教育台現場直播，家戶收視率（Video Research調查，關東地區）卻僅有2.9%。由於多少受到時差影響，開賽時間為日本時間凌晨3時45分，但賽前報導本就寥寥無幾，一般觀眾並未因這項壯舉而為之振奮。

縱然未入選世界盃大軍，南野拓實（右三）換個身份貢獻日本隊。（路透社）

在公布本屆世界盃代表隊名單的記者會上，總教練森保強調：「我認為，唯有舉國一心，讓更多的日本國民團結起來，共同挑戰世界，與我們並肩作戰，獲勝的可能性才會隨之提高。」

期盼在邁向世界盃正賽之際，我們能懷抱著號召全日本一同投入的心情，向世界發起挑戰。

5月31日於東京國立競技場舉行的誓師熱身賽中，日本代表隊面對世界排名第75的冰島，歷經一番苦戰，終場以1比0險勝。此役不僅三笘缺席，連進球功臣南野拓實（效力法甲摩納哥）亦因傷無法上陣，進攻端不無隱憂。即使如此，球場仍湧入了6萬2212名觀眾，對於世界盃開幕的期待亦隨之升溫。

本屆世界盃全部104場賽事皆將於DAZN進行線上直播，NHK的BS4K頻道亦將以直播與重播形式播出所有比賽。免電視方面，日本代表隊賽事等重要場次的轉播，預定由NHK綜合台播出34場，日本電視台15場，富士電視台10場。日本代表隊能否在正賽中擊退強敵，為日本喚回對足球的狂熱與亢奮？「SAMURAI BLUE」的征戰，令人拭目以待。（編按：日本在分組賽以1勝2和的成績，以次名出線32強）

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