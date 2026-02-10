法國報告指中國工業「碾壓」歐洲　倡激進方案如複製《廣場協議》

法國政府諮詢機構2月9日發布報告預警——歐洲工業正遭中國「巨輪」碾壓。



報告渲染「中國工業威脅」，稱歐洲工業正面臨「生存危機」。報告呼籲歐盟應當「動真格」予以回擊：考慮對中國商品全面加稅30%，或讓歐元對人民幣匯率貶值30%，以應對中國進口商品的衝擊。

法媒BFM電視台稱，該建議「令人震驚」。法國《回聲報》同樣表示，這是一個「激進方案」，報告中明確提及了41年前美國為解決貿易赤字問題施壓日本簽下的《廣場協議》。

「歐洲工業正被中國碾壓」

據介紹，這份報告由法國政府諮詢機構「高等戰略與規劃委員會」（Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan）編制。該機構直接向法國總理報告，並指導長期公共政策。

中國與歐洲在全球製造業產出中的佔比變化。（報告截圖）

報告指出，短短幾年間，中國的工業崛起已不再侷限於某個產業，而是對歐洲生產基地構成前所未有的所謂「系統性威脅」。汽車、電池、工業設備、化工等歐洲工業的傳統支柱產業均面臨「直接攻擊」。

自2010年代以來，中國調整了產業政策，轉向高端市場，並在高附加值領域（電動汽車、電池、機牀、醫藥、機器人）佔據一席之地。目前，中國佔全球製造業產出的近三分之一，而歐盟僅佔約15%，且中國製造業貿易順差創歷史新高。

「來自中國的競爭正威脅歐洲的生產核心。」該機構負責人博納（Clément Beaune）在報告中稱：「報告表明，我們面臨的並非產業衝擊，而是系統性動態，這需要歐洲層面進行深刻變革。」

分析發現，歐洲工業在出口市場和本土市場同時面臨衝擊。特別是在歐盟市場，高達55%的製造業產出可能面臨來自中國的競爭。同時，各國面臨的風險差異顯著：德國高達70%，意大利約為60%，西班牙約為50%，法國約為36%。

報告特別提到了汽車產業。數據顯示，中國目前佔全球乘用車產量的近40%，短短幾年內確立了其作為世界領先出口國的地位，尤其是在電動汽車領域。相反，歐洲汽車貿易順差，尤其是德國的順差，正急劇收窄。歐洲汽車產業近1300萬個直接和間接就業崗位面臨風險。

報告將中國產品的競爭優勢簡單歸因為「巨大且不可挽回的」成本差異。據製造商估計，中國和歐洲之間的成本差異在30%到40%之間，且根據產業的不同，差異甚至更大。

報告強調，較低的能源和用地成本、相對寬鬆的社會和環境框架、極高的投資力度、激烈的本土競爭、快速的技術升級、與高度一體化的價值鏈相關的規模經濟等因素，共同形成了一個協調一致的產業體系，賦予中國企業持久的競爭優勢，而歐洲產業在短期內難以複製。

法國竟想複製《廣場協議》

因此，該報告建議歐盟需進行深刻的範式轉變，圍繞兩個主要方案來消除中歐競爭力差距：對中國商品徵收相當於30%的普遍關稅，或歐元對人民幣貶值20%至30%。

報告稱，保護措施至關重要，但必須納入更廣泛的歐洲生產力議程，包括旨在增加創新和投資的戰略。

法媒稱，第二種方案，靈感源自1985年的《廣場協議》。當時，為解決美國鉅額貿易赤字，在美國政府的策劃下，1985年9月，美、日、英、法、德等五國的財政部長及央行官員，在紐約廣場酒店召開了「廣場會議」。會議達成了關於協調各國貨幣政策、促使美元對主要貨幣有秩序地下調的協議。大多數學者認為，這是日本後來長期經濟低迷的主要原因。

博納承認，操控歐元貶值或人民幣升值將比徵稅更加困難。BFM電視台也說，此舉似乎很難實施，尤其因為歐洲需要就此議題與美國和中國協調。

然而，加稅也絕非簡單之事，需要歐盟成員國合格多數支持。這需要說服其他歐洲國家，首先是德國。德國政府此前已經反對對中國電動汽車徵收關稅。博納如此感嘆道：「這在歐洲層面並非一個能夠達成共識的問題。」

馬克龍政府謀劃已久？

《回聲報》提到，無論如何，這都是法國擔任七國集團（G7）輪值主席國期間的一個潛在目標。法國財政部長萊斯屈爾（Roland Lescure）上週表示，如果有必要，他或將貨幣市場波動納入今年的G7會議議程。

馬克龍1月召開2026年法國大使會議，強扯中國。（X圖片）

近來，歐盟領導人頻頻炒作中歐貿易逆差議題，敦促中方加大對歐洲的投資。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更是多次呼籲中國對歐投資，渲染「中歐貿易失衡」，甚至揚言要動用所謂保護主義措施。今年1月，馬克龍在一次講話中聲稱，中國「是一個仍在崛起的大國，多樣化自身夥伴關係，但表現出越來越肆無忌憚的商業侵略性」。他甚至污衊中方「破壞了歐洲經濟」。

對於相關問題，商務部新聞發言人何亞東去年12月回應記者提問時表示，中方注意到，近期歐盟不斷加大對華經貿限制力度，2025年以來對中國發起12起貿易救濟調查、3起外國補貼調查，阻止多家中國企業參與歐盟成員國公共採購和綠地投資。

外交部發言人郭嘉昆1月份重申，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。中國產品的競爭優勢並非來自於補貼，而是大量科研投入、充分市場競爭和完整產業鏈共同作用的結果。中國從不刻意追求貿易順差，不僅願做「世界工廠」，更願做「世界市場」。

郭嘉昆稱，希望歐方秉持長遠眼光、開放心態，同中方相向而行，推動中歐經貿關係持續健康發展。中國政府一貫鼓勵和支持有實力、有意願的中國企業遵循市場化原則赴歐投資興業，希望歐方為中國企業營造公平、非歧視、透明、可預期的市場環境。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

