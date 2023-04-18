台海危機｜一旦動武澳洲站何方？澳媒：可憑這「魔法石」左右戰局

澳洲與中國大陸的貿易戰很快會告終，一切將照舊。



這是因為兩國日前達成共識，會恢復大麥的貿易，不久後葡萄酒也將放行。而今年稍早，北京已經取消對澳洲煤炭的限制。

但根據澳洲廣播公司（ABC）的分析，不在禁令之列的鐵礦石才是重點。

鐵礦石將影響台海局勢發展？點圖放大看ABC的分析：

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若大陸武力犯台，澳將最早選邊站

過去一年，中國大陸加強施壓，追求兩岸統一，澳洲內部對於他們在兩岸問題上該採取什麼樣的立場，有兩極化看法。許多人主張，由於澳洲有許多收入來自中國大陸，應避免敵意產生。

但ABC指澳洲壓根沒有像法國那樣的選項。法國總統馬克宏日前表示，中國大陸若武力攻台，他主張歐盟各國採取中立立場。

大陸仰賴澳洲取得戰爭所需的最重要原料——鐵礦石——所以，如果大陸攻台，華盛頓可能一開始就要求澳洲暫停與中國大陸的貿易。澳洲如果拒絕，就是支持中國大陸與美國起衝突。澳洲絕對會是最早一批選邊站隊美國的國家。

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澳洲也許能成為和平捍衛者？

中澳打貿易戰，鐵礦石是少數不在報復名單上的商品，可見這種煉鋼主原料對沉迷營建工程的大陸經濟有多重要。

ABC分析，儘管部分澳洲人士對軍事攤牌會產生的影響感到焦慮，澳洲在鐵礦石市場享有的主導地位可能提供了斷路器。沒有原物料，大陸經濟將陷入停頓，打常規戰的能力將嚴重受阻。

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如果大陸在西非國家幾內亞的西芒杜專案（Simandu）能在2025年前順利啟動，情勢則可能出現變化。北京目前在那裡建設礦場、鐵路和港口設施，想擺脫對澳洲的依賴。該案十多年前便預定投產，但政變、貪腐和法院案件三番兩次創造障礙。

ABC的解讀是，西芒杜未開發成功，大陸就仍須依賴澳洲，而這種狀況可能在日益緊張、地緣政治不穩定的世界裡，提供備受歡迎的喘息空間。

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