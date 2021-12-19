Taylor Swift〈All Too Well〉9個彩蛋揭秘　積佳蘭賀係最賤渣男?

【Taylor Swift／All Too Well】Taylor Swift去年宣布因為版權糾紛，決定要重新錄製她個人先前六張專輯，而繼今年4月推出首張重錄專輯《Fearless（Taylor’s Version）》後，第二張重錄作品《Red（Taylor’s Version）》也在上月正式發行。Taylor Swift更自編自導，將她整張專輯最喜歡的歌曲〈All Too Well〉拍成微電影，並邀請《移動迷宮》（The Maze Runner）戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）和《怪奇物語》（Stranger Things）莎蒂辛克（Sadie Sink）共同演出，兩人在片中的化學反應也讓粉絲讚嘆不已。

文：INNA CHOU（VOGUE Taiwan）



《Red》是Taylor Swift在2012年發行的第四張錄音室專輯，主旨圍繞在面對戀情逝去後內心產生的各種複雜與衝突情緒（Taylor Swift曾說，整張專輯幾乎都在講同一個男生；而外界一致認為他就是積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal））。此次重錄版本不只重新詮釋當年的超級金曲〈I Knew You Were Trouble〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉，更完整收錄當時的遺珠曲目，Taylor Swift形容：「心碎的感受有時就是需要透過不斷訴苦宣洩才能真的走出來，就像你的閨密會在半夜打給你講前任的種種，當時我就是沒有辦法停止創作，所以這是第一次你們完整聽到 30 首應該收錄在當年專輯中的歌曲。」

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Taylor Swift的最愛〈All Too Well〉創作過程

Taylor Swift表示過去自己最喜歡的歌總是沒有辦法成為主打或是拍成MV，例如當時《Red》整張專輯她最喜歡的就是〈All Too Well〉。她在節目上分享這首歌的創作過程，當時她剛失戀並要準備演唱會彩排，不過當她到了現場整個人狀態就是不對，因此她拿起吉他開始隨意彈唱，樂隊也很有默契地加入，就這樣大家即興創作了10分鐘，〈All Too Well〉就這樣誕生了。

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當時〈All Too Well〉收錄在專輯裡是5分多鐘的版本，也沒有沒有成為主打歌，但許多歌迷與樂評都認為這是Taylor Swift生涯最佳代表作。這次，Taylor Swift終於和歌迷的喜愛一致，而寵粉的她也推出當時的10分鐘完整版，還拍成畫面超美的微電影。而如果你對Taylor Swift稍微認識就會知道，她根本是音樂界的Marvel，非常喜歡在MV中藏有各種驚喜彩蛋，這次，我們就要一一找出來！

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Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#1：「愛情太短，遺忘太長」

MV畫面一開始的「Love is so short, forgetting is so long.（愛情太短，遺忘太長）」引用了智利當代詩人聶魯達（Pablo Neruda）的情詩《Tonight I Can Write》。Taylor Swift在2012年解析〈Red〉歌詞時就曾說過，「在我最悲傷的時候，這段詩詞讓我非常有共鳴，那時候我很需要知道別人也曾有過相同的感受。」

Taylor Swift與積佳蘭賀大約自2010年10月開始交往，但這秋季戀情非常短暫，僅僅三個月就畫下句點。當一年12月Taylor Swift的21歲生日派對積佳蘭賀也沒有參加（21歲是美國人的成年歲數，對他們來說是大生日）。而Taylor Swift生日不久後，還沒到新年兩人就分手了。2012年發行的《Red》專輯靈感來源就是這段短暫卻傷得深刻的感情。

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#2：全世界都在問「紅色圍巾」在哪

自從Taylor Swift在〈All Too Well〉歌詞裡唱「我將我的圍巾忘在你姐姐家裡，至今你還將它安放在衣櫃裡」後，大家都很好奇圍巾現在到底在哪。2017年積佳蘭賀的姐姐美姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）就曾在節目上被問到Taylor Swift是不是真的有把圍巾忘在她家，當時美姬佳蘭賀回應：「我一直不知道為什麼大家一直問我圍巾的事？」聽完主持人解釋之後她否認：「我不清楚那條圍巾怎麼了，是很有可能（曾忘在我家），但我不知道。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#3：Benz車與積佳蘭賀的關係

MV中男女主角開的Benz S-class被眼尖的粉絲發現是在1989年製造，也就是Taylor Swift出生那年。而這可不是什麼巧合或腦補，Taylor Swift也親自在粉絲的TikTok留言證實這是彩蛋。不只製造年份相同，積佳蘭賀也擁有相同的車款。甚至，仔細看MV拍攝這部車的方式，根本和積佳蘭賀的與安妮夏菲維（Anne Hathaway）合演的《愛情戀上癮》（Love & Other Drugs）一樣，而《愛情戀上癮》還是2010年的電影，就是Taylor Swift與他交往的那一年呀！巧合嗎？應該不是吧！

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#4：Taylor SwiftMV傳統 鏡子反射象徵終將逝去的愛情

MV中男女主角在古董Benz車中沿著風景優美的道路行駛，兩人緊握著手，與望向彼此的眼神都充滿著愛意。然而鏡頭從鏡子裡拍女主角，這在Taylor Swift的MV裡可以說是不太妙的跡象，因為這表示鏡中的人都將成為過去，〈White Horse〉、〈Long Story Short〉、〈Wildest Dreams〉以及〈Style〉都有相同的手法。

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#5：她與他的音樂喜好大不同

MV中男女主角坐在湖邊，女生分享耳機給男生兩人一起聽著音樂，這一幕也連結到《Red》專輯中另外兩首（被認為）與積佳蘭賀有關的歌曲〈Begin Again〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉。

在〈Begin Again〉Taylor Swift唱道「他總是說他不懂這首歌，但我懂。」 、「你說你從沒遇過一個女生跟你一樣擁有這麼多James Taylor的專輯，但我有。」而在〈We Are Never Ever Getting Back Together〉裡Taylor Swift寫道：「你跑去躲起來尋找心靈的平靜，聽著比我專輯還酷的獨立音樂。」這些歌詞都暗示著兩人的音樂喜好不同，甚至男生是瞧不起女生的音樂品味的。

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #6：從酒杯看出Taylor Swift與積佳蘭賀的年齡差

Taylor Swift和積佳蘭賀相差9歲，兩人交往時Taylor Swift才20歲在美國還是不能飲酒的年紀，而這一個小細節也在MV中如實呈現。男女主與朋友們一起吃飯的餐桌上，唯有女主角的紅酒還是滿的。2012年時Taylor Swift曾告訴《滾石雜誌》她真的是到了21歲生日後才喝酒的，「我沒有特別想知道我錯過什麼，我知道那是不合法的，然後我的運氣就是會讓我被抓。」此外，關於年紀，歌詞也唱道：「你說如果我們年紀相近一點，也許情況就會好一點。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #7：冷暖光線對照感情、填字遊戲呼應〈Red〉歌詞

MV裡有一幕是男女主角在廚房裡跳舞，除了呼應歌詞「dancing around the kitchen in the refrigerator light」外，仔細看男女主角背後的光是冷暖對比的。男生站在冰箱前的光是藍色冷酷的，而女生身後則是陽光從窗戶照射進來溫暖的模樣，也象徵著當時他們對於這段感情的態度。

MV裡還有兩人一起躺在床上晚填字遊戲的畫面，也呼應了另一首與積佳蘭賀有關的〈Red〉歌詞：「跟他吵架就像解謎一樣，這才發現沒有正確答案。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #8：21歲生日他沒來 她也死心了

如果說有哪一個時刻讓Taylor Swift心死了，那就是她的21歲生日。在〈The Moment I Knew〉中Taylor Swift唱道，生日派對那天，她穿了漂亮的裙子但最重要的那個人卻沒有到，看著大家開心地笑，那一刻她也終於明瞭。而這件事也在〈All Too Well〉MV 中呈現，配合歌詞：「他（爸爸）整晚看著我望向門外期待你會來；他告訴我21歲生日應該要很精彩。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #9：紅色禮物盒出現在下支MV

在與朋友慶生的這一幕，女主角背後有個紅色禮物盒，而這個紅色禮物盒也出現在Taylor Swift下一支MV〈I Bet You Think About Me〉中，在該MV中還揭露那個紅色禮物盒裡裝的就是那條紅色圍巾！

從MV畫面來看，〈I Bet You Think About Me〉與〈All Too Well〉唱的都是同一人，就是積佳蘭賀；而從歌詞來看〈I Bet You Think About Me〉又和〈We Are Never Ever Getting Back Together〉有很多連結唱的也是同一人，而那個人總是讓Taylor Swift感到自卑、不如人，答案：積佳蘭賀。

Taylor Swift自編自導〈All Too Well〉MV微電影

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：泰勒絲〈All Too Well〉MV 9顆彩蛋解析！與舊愛傑克葛倫霍的心碎愛情故事全放進MV裡了】