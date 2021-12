Taylor Swift〈All Too Well〉9個彩蛋揭秘　積佳蘭賀係最賤渣男?

【Taylor Swift/All Too Well】Taylor Swift去年宣布因為版權糾紛,決定要重新錄製她個人先前六張專輯,而繼今年4月推出首張重錄專輯《Fearless(Taylor’s Version)》後,第二張重錄作品《Red(Taylor’s Version)》也在上月正式發行。Taylor Swift更自編自導,將她整張專輯最喜歡的歌曲〈All Too Well〉拍成微電影,並邀請《移動迷宮》(The Maze Runner)戴倫奧拜恩(Dylan O'Brien)和《怪奇物語》(Stranger Things)莎蒂辛克(Sadie Sink)共同演出,兩人在片中的化學反應也讓粉絲讚嘆不已。

文:INNA CHOU(VOGUE Taiwan)



《Red》是Taylor Swift在2012年發行的第四張錄音室專輯,主旨圍繞在面對戀情逝去後內心產生的各種複雜與衝突情緒(Taylor Swift曾說,整張專輯幾乎都在講同一個男生;而外界一致認為他就是積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal))。此次重錄版本不只重新詮釋當年的超級金曲〈I Knew You Were Trouble〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉,更完整收錄當時的遺珠曲目,Taylor Swift形容:「心碎的感受有時就是需要透過不斷訴苦宣洩才能真的走出來,就像你的閨密會在半夜打給你講前任的種種,當時我就是沒有辦法停止創作,所以這是第一次你們完整聽到 30 首應該收錄在當年專輯中的歌曲。」

【圖輯】積佳蘭賀係最賤渣男?點圖放大看〈All Too Well〉9個彩蛋大揭秘👇👇👇

+ 12

Taylor Swift的最愛〈All Too Well〉創作過程

Taylor Swift表示過去自己最喜歡的歌總是沒有辦法成為主打或是拍成MV,例如當時《Red》整張專輯她最喜歡的就是〈All Too Well〉。她在節目上分享這首歌的創作過程,當時她剛失戀並要準備演唱會彩排,不過當她到了現場整個人狀態就是不對,因此她拿起吉他開始隨意彈唱,樂隊也很有默契地加入,就這樣大家即興創作了10分鐘,〈All Too Well〉就這樣誕生了。

【相關圖輯】孔劉Taylor Swift傳緋聞鬧笑話 回顧韓星爆過最荒唐的戀愛說(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 20

當時〈All Too Well〉收錄在專輯裡是5分多鐘的版本,也沒有沒有成為主打歌,但許多歌迷與樂評都認為這是Taylor Swift生涯最佳代表作。這次,Taylor Swift終於和歌迷的喜愛一致,而寵粉的她也推出當時的10分鐘完整版,還拍成畫面超美的微電影。而如果你對Taylor Swift稍微認識就會知道,她根本是音樂界的Marvel,非常喜歡在MV中藏有各種驚喜彩蛋,這次,我們就要一一找出來!

【相關圖輯】星級交友App門檻極高Taylor Swift都有玩 究竟點樣先至入到會?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 29

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#1:「愛情太短,遺忘太長」

MV畫面一開始的「Love is so short, forgetting is so long.(愛情太短,遺忘太長)」引用了智利當代詩人聶魯達(Pablo Neruda)的情詩《Tonight I Can Write》。Taylor Swift在2012年解析〈Red〉歌詞時就曾說過,「在我最悲傷的時候,這段詩詞讓我非常有共鳴,那時候我很需要知道別人也曾有過相同的感受。」

Taylor Swift與積佳蘭賀大約自2010年10月開始交往,但這秋季戀情非常短暫,僅僅三個月就畫下句點。當一年12月Taylor Swift的21歲生日派對積佳蘭賀也沒有參加(21歲是美國人的成年歲數,對他們來說是大生日)。而Taylor Swift生日不久後,還沒到新年兩人就分手了。2012年發行的《Red》專輯靈感來源就是這段短暫卻傷得深刻的感情。

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#2:全世界都在問「紅色圍巾」在哪

自從Taylor Swift在〈All Too Well〉歌詞裡唱「我將我的圍巾忘在你姐姐家裡,至今你還將它安放在衣櫃裡」後,大家都很好奇圍巾現在到底在哪。2017年積佳蘭賀的姐姐美姬佳蘭賀(Maggie Gyllenhaal)就曾在節目上被問到Taylor Swift是不是真的有把圍巾忘在她家,當時美姬佳蘭賀回應:「我一直不知道為什麼大家一直問我圍巾的事?」聽完主持人解釋之後她否認:「我不清楚那條圍巾怎麼了,是很有可能(曾忘在我家),但我不知道。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#3:Benz車與積佳蘭賀的關係

MV中男女主角開的Benz S-class被眼尖的粉絲發現是在1989年製造,也就是Taylor Swift出生那年。而這可不是什麼巧合或腦補,Taylor Swift也親自在粉絲的TikTok留言證實這是彩蛋。不只製造年份相同,積佳蘭賀也擁有相同的車款。甚至,仔細看MV拍攝這部車的方式,根本和積佳蘭賀的與安妮夏菲維(Anne Hathaway)合演的《愛情戀上癮》(Love & Other Drugs)一樣,而《愛情戀上癮》還是2010年的電影,就是Taylor Swift與他交往的那一年呀!巧合嗎?應該不是吧!

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#4:Taylor SwiftMV傳統 鏡子反射象徵終將逝去的愛情

MV中男女主角在古董Benz車中沿著風景優美的道路行駛,兩人緊握著手,與望向彼此的眼神都充滿著愛意。然而鏡頭從鏡子裡拍女主角,這在Taylor Swift的MV裡可以說是不太妙的跡象,因為這表示鏡中的人都將成為過去,〈White Horse〉、〈Long Story Short〉、〈Wildest Dreams〉以及〈Style〉都有相同的手法。

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋#5:她與他的音樂喜好大不同

MV中男女主角坐在湖邊,女生分享耳機給男生兩人一起聽著音樂,這一幕也連結到《Red》專輯中另外兩首(被認為)與積佳蘭賀有關的歌曲〈Begin Again〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉。

在〈Begin Again〉Taylor Swift唱道「他總是說他不懂這首歌,但我懂。」 、「你說你從沒遇過一個女生跟你一樣擁有這麼多James Taylor的專輯,但我有。」而在〈We Are Never Ever Getting Back Together〉裡Taylor Swift寫道:「你跑去躲起來尋找心靈的平靜,聽著比我專輯還酷的獨立音樂。」這些歌詞都暗示著兩人的音樂喜好不同,甚至男生是瞧不起女生的音樂品味的。

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #6:從酒杯看出Taylor Swift與積佳蘭賀的年齡差

Taylor Swift和積佳蘭賀相差9歲,兩人交往時Taylor Swift才20歲在美國還是不能飲酒的年紀,而這一個小細節也在MV中如實呈現。男女主與朋友們一起吃飯的餐桌上,唯有女主角的紅酒還是滿的。2012年時Taylor Swift曾告訴《滾石雜誌》她真的是到了21歲生日後才喝酒的,「我沒有特別想知道我錯過什麼,我知道那是不合法的,然後我的運氣就是會讓我被抓。」此外,關於年紀,歌詞也唱道:「你說如果我們年紀相近一點,也許情況就會好一點。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #7:冷暖光線對照感情、填字遊戲呼應〈Red〉歌詞

MV裡有一幕是男女主角在廚房裡跳舞,除了呼應歌詞「dancing around the kitchen in the refrigerator light」外,仔細看男女主角背後的光是冷暖對比的。男生站在冰箱前的光是藍色冷酷的,而女生身後則是陽光從窗戶照射進來溫暖的模樣,也象徵著當時他們對於這段感情的態度。

MV裡還有兩人一起躺在床上晚填字遊戲的畫面,也呼應了另一首與積佳蘭賀有關的〈Red〉歌詞:「跟他吵架就像解謎一樣,這才發現沒有正確答案。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #8:21歲生日他沒來 她也死心了

如果說有哪一個時刻讓Taylor Swift心死了,那就是她的21歲生日。在〈The Moment I Knew〉中Taylor Swift唱道,生日派對那天,她穿了漂亮的裙子但最重要的那個人卻沒有到,看著大家開心地笑,那一刻她也終於明瞭。而這件事也在〈All Too Well〉MV 中呈現,配合歌詞:「他(爸爸)整晚看著我望向門外期待你會來;他告訴我21歲生日應該要很精彩。」

Taylor Swift〈All Too Well〉MV彩蛋 #9:紅色禮物盒出現在下支MV

在與朋友慶生的這一幕,女主角背後有個紅色禮物盒,而這個紅色禮物盒也出現在Taylor Swift下一支MV〈I Bet You Think About Me〉中,在該MV中還揭露那個紅色禮物盒裡裝的就是那條紅色圍巾!

從MV畫面來看,〈I Bet You Think About Me〉與〈All Too Well〉唱的都是同一人,就是積佳蘭賀;而從歌詞來看〈I Bet You Think About Me〉又和〈We Are Never Ever Getting Back Together〉有很多連結唱的也是同一人,而那個人總是讓Taylor Swift感到自卑、不如人,答案:積佳蘭賀。

Taylor Swift自編自導〈All Too Well〉MV微電影

延伸閱讀:

知性穿搭最佳範本!楊謹華的姊姊系私服盤點,20套穿出幹練女人感

最熱台劇《華燈初上》華麗戲服全盤點,媽媽桑林心如、闆娘楊謹華帶領劉品言、郭雪芙、謝欣穎等「光」日式酒店小姐,由戲服展現不同角色性格

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:泰勒絲〈All Too Well〉MV 9顆彩蛋解析!與舊愛傑克葛倫霍的心碎愛情故事全放進MV裡了】