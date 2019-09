為解決稀有貴價威士忌猖狂造假問題　科學家發明人造舌頭識別假酒

在昂貴的稀有威士忌市場,「食品詐欺(Food Fraud)」的情況遠比人們以為的更加猖狂!蘇格蘭大學的環境研究中心(Scottish Universities Environmental Research Centre)在2018年,從55瓶稀有威士忌的檢驗中發現,有3分之1的稀有威士忌是假的!這些不法商人透過謊稱年份或製造「假酒」等方式,謀取高額利潤,但這些作為不僅謀財,還有可能害命! 文:食力編輯部

為了打擊假冒威士忌,格拉斯哥大學(University of Glasgow)一個工程師團隊在2019年8月宣佈開發出了一款小型品酒師,一個肉眼無法看見的納米級「人造舌頭(Artificial tongue)」,可以分辨出不同橡木桶中陳釀的同種威士忌之間的微妙差別。這款準確度高達99.7%的技術,在未來將有希望成為解決假酒貿易問題的重要關鍵。

為了打擊假冒威士忌,格拉斯哥大學(University of Glasgow)一個工程師團隊在2019年8月宣佈開發出了一款小型品酒師。(Adam Wilson/Unsplash)

可分辨12、15、18年威士忌差異!人造舌頭是否能成為解決方法?

「我們稱這項技術為『人造舌頭』,因為它的行為類似於人類的舌頭。」格拉斯哥大學工程學院的Alasdair Clark表示,經過測試,這款「舌頭」是以金和鋁的光學特性來進行測試,藉由棋盤圖案的排列順序,能達到類似味蕾的作用。當研究人員將威士忌的樣品倒在上面時,可以透過被淹沒時吸收光線的方式來進行測試。

他說明,人造舌頭可以高達99.7%的準確度,區別出12、15、18年威士忌或者不同桶中陳釀的相同威士忌之間的微妙差別。雖然目前實驗都以威士忌為主,但是該技術可以「品嘗」任何液體,這意味著它可以被更加廣泛的運用,且可重複使用、方便攜帶等特性,若實現商業化,不僅可以辨識假酒,還可以用於食品安全測試、品質管控等多方面。

不只謀財,還會害命的「假酒殺人事件」不斷發生!

為什麼辨別出「假酒」這麼重要?讓我們先來看看假酒的可怕性。近年來,在國際上愈來愈常爆發「假酒殺人」事件:2018年9月馬來西亞在短短48小時內有51人假酒中毒,13人死亡;同年9月,伊朗超過300人中毒,至少27人死亡;2019年2月,印度也爆發假酒案,造成133人死亡、225人住院。這些事件的背後起因,都在於人們喝下了假冒的私釀啤酒或威士忌。

上述的案例雖然都是購買並飲用「廉價酒」惹的禍,但是蘇格蘭大學環境研究中心的檢驗結果就可以了解到,假酒的現象在高價、高檔的稀有威士忌市場中也相當常見。他們從威士忌中介商「Rare Whisky 101」隨機提供的55瓶稀有的威士忌檢驗中發現,竟然有高達21瓶的威士忌是假的!這21瓶假酒若被當做真酒來銷售,市值高達63萬5千英鎊!

Rare Whisky 101創辦人之一Andy Simpson表示,稀有威士忌的爆炸性需求不可避免地吸引到不法行為,而這樣的情況只會隨著「稀有威士忌的價格一樣不斷向上增長」。

假酒危害身體健康,全因這物質......

點擊下圖看答案!

買到假酒受騙會使人傷財,喝到含有甲醇的假酒更可能冒上生命危險。2018年12月,在台灣彰化就破獲一個假酒工廠,以食用酒精、香料、色素等原料調製威士忌等多款高濃度酒類,再裝瓶黏貼不實標籤賣給下游業者。「假酒」的危害是廣泛且可怕的,身為消費者,務必要購買合法安全的品牌商品,保護好自己。

