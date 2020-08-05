美國聰明媽媽簡單一招令女兒不再扭買玩具　無數父母試過超有效

世界說
撰文：
最後更新日期：

不少家長其實滿害怕帶着小孩到玩具城或是其他有賣玩具的地方，因為他們一旦看到喜愛的玩具，都會拿出非它不可的決心！甚至又哭又鬧的一定要把玩具買回家！遇到這樣的情況，肯定讓許多家裡不夠大，或是沒有多餘開銷的爸媽感到非常頭痛吧？不過國外就有一個很聰明的媽媽，公開了她的育兒妙計，一句話、一部手機就能解決這種難搞狀況！

每逢佳節，身為爸媽都會不約而同有一種勞累的感覺，因為在節日前夕，家中都有非常多的事情需要張羅，更麻煩的是孩子們會趁著節日向爸媽討禮物。身為爸媽或是子女的你，是不是都很有共鳴呢？

一位來自華盛頓州（Washington）名叫 Kristina Watts 的媽媽在去年11月中旬時，在自己的臉書上面發布了貼文……

一部手機即可令子女不再扭玩具　拯救了無數父母（點圖看原文）：

+11
+10
+9

「我的手機相簿裏都是女兒 Emerson 滿滿的照片，而照片中都是她在聖誕節時想要得到的禮物。為什麼呢⋯⋯因為我有一個非常神奇的解決方法並能停止這種情況，如果爸媽們不好好學起來⋯⋯朋友們聽好了。」為了幫助許多經歷著同樣困擾的爸媽，Kristina將自己擺平「女兒在賣場哭鬧買玩具」狀況的方法公諸於世，迎來了非常多網友的關注！不少爸媽在聽過之後，都稱讚表示：「這個方法超級實用」、「對欸！我怎麼沒想到？」在短短時間內就累積了超過五萬次的分享！

Kristina 解釋，先幫助小朋友冷靜下來，控制玩具購物慾是解決問題的最大關鍵，然後就是拿出手機為他們與想買的玩具合照。Kristina 信誓旦旦的表示，過去每一年的聖誕節前後，女兒 Emerson 一旦走進商店都會出現什麼玩具都想要的情況，但是其實只要讓她選購玩具的同時，拿出手機幫她拍幾張照片就能輕鬆搞定！

【相關圖輯】韓國好爸爸插畫家永遠放老婆在第一位　只因明白你照顧孩子的辛苦（點圖放大瀏覽）：

+21
+20
+19

你是不是開始疑惑著：「怎麼可能？真的這麼簡單？」

Kristina 透露對小朋友使用這招的關鍵：每當孩子們有想要的東西時，爸媽可以先稍作停頓，不要馬上否定他們，而是對孩子們想要的東西作出簡單的評論，最後拿出手機說出最重要的一句話：「媽媽幫你跟玩具拍照，然後傳給聖誕老人，讓他知道你想要這個！」Kristina 也提醒大家：「傳送的對象可以是任何孩子們知道的人，例如：聖誕老人、阿公阿嬤等等，而且每次都可以是不同的人。」

神奇地事情發生了！只要跟孩子們與他們想要的玩具拍過照，他們就會開心的放下原本還緊緊握在手中的玩具，而且還會再幾分鐘之內把事情忘記的一乾二淨，感覺好像是已經把事情完成了一樣！

後來有一位媽媽講 Kristina 的方法現學現用，發現同樣有效！她興奮的在下面留言道：「假日逛街的時候，用在我的孩子身上，沒想到真的有效！」這個方法看似簡單，對於天真爛漫又善忘的小孩子來說，看來真的有效呢！

【相關圖輯】衣櫃分配、幫老公填form……人夫畫出香港夫妻生活點滴　笑中有共鳴（點圖放大瀏覽）：

+16
+15
+14

【相關圖輯】藥物亂放、忘記鎖窗……家長必須知道的十大殺嬰陷阱（點圖閱讀）▼▼▼

+6
+5
+4
以色列媽媽這樣教孩子！照着這些步驟做　扭計王也可變聽話寶寶
法國媽媽傳授9大育兒秘訣　令孩子變得有禮貌唔扭計
兒科醫生詳解2歲以下嬰兒不能用枕頭原因　無助護頭型只會害死BB
【子女教養】孩子包拗頸、乜都唱反調？教你3招輕鬆降伏扭計王！
【子女教養】等車排隊例必扭計四圍走？教你6招令孩子變得有耐性
【有片】幼稚園老師如何令扭計寶寶聽話？黃佩蓮校長分享管教秘訣
【兒童口罩】台主播抱怨1歲女無法戴口罩被驅趕：BB真的不受控呀
原本不愛收納　日主婦用這方法成斷捨離達人　從此生活如20歲文青
意大利國際幼稚園校長親解瑞吉歐教學法：環境是孩子的第三位老師

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。