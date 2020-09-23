研究顯示打麻雀有助降低長者患抑鬱症機會　但對「這裏」的人無效

相信大家對於麻雀不會陌生，就算不會全部規則，也算是摸過一兩次！麻雀可說是華人社會中最受歡迎的娛樂活動，不論是逢年過節、生日喜宴、新居入伙，甚至只是三五好友無聊相聚都可以開桌「搓兩圈」。一項研究就指出，原來打麻雀不只是一種娛樂，對老年人的健康有正面影響！

全球都受人口老化的問題的影響，許多國家的老年人口都正在增加。老年人精神健康狀況不良是目前不少地方政府正在面對的大問題，與老年人相關的社交孤立和孤獨症等精神問題也不斷增加，於是就有不少研究單位針對緩解老年人精神健康問題而展開研究。

美國喬治亞大學（University of Georgia）的一項研究結果，研究人員分析中國健康與養老追蹤調查（CHARLS）後，發現在華人社會之中，有幾種社交遊戲與老年人的抑鬱症患病率下降有關係，而打麻雀就是其中之一。參與研究的 Adam Chen 表示：「頻繁參與社交活動會改善精神健康，尤其是愛搓麻雀的都市老人，他們抑鬱的機率更是大大降低了！」

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不過 Adam Chen 也提到，他們所進行的研究發現，在農村生活的中老年人比起都市老人更容易出現精神健康問題，而這項發現非常出乎他們的意料。農村生活一般給人純樸、溫馨的印象，研究人員一度由此認為鄉下的居民關係比較緊密，因此老年人之間擁有更多的社交活動機會。

然而在仔細探討之後，研究人員發現不少出身農村的年輕人選擇到城市工作，因此農村裏通常只剩下中老年人獨留在家鄉，而這樣也使他們常常感到寂寞，因此產生孤獨症狀，精神健康並不理想。而另一讓洋酒團隊驚訝的是，他們發現打麻雀對鄉村老人來說卻未見正面效果，對此研究人員猜測：「或許是因為在鄉村地區，麻雀經常作為『拚一把』的工具，這時麻雀被認為是高度競爭性的娛樂，反而會讓他們更加緊張。」

Adam Chen 表示，這一研究也適用於美國的亞裔社區：「跟美國的白人、非裔相比，美籍亞裔老年人抑鬱的比例更高。但是這一問題並沒有受到足夠的關注，提高美籍亞裔老人的社會參與度，對美國人口健康非常重要！」

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