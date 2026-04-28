中國交付最大LNG船　技術已迎頭趕上　韓國造船優勢僅剩兩三年？

4月27日，香港《南華早報》報道稱，中國日前交付了迄今為止建造完工最大的液化天然氣（LNG）運輸船，使國內具備設計和建造此類先進船舶能力的造船廠數量增至五家，隨着中國加大力度挑戰韓國在這一高附加值領域的主導地位，此進展尤為引人關注。



這一里程碑由招商局集團旗下的招商局重工（江蘇）有限公司（江蘇重工）實現，該公司於4月26日交付了這艘容量為18萬立方米的船舶——「喬治敦」號，該船總長298.8米，型寬48米，採用雙燃料低速推進系統，具備低蒸發率、高環保性能等優勢，標誌着我國船企在大型清潔能源船舶建造領域實現重大突破。

2026年4月26日，中國自主設計建造的首艘18萬立方米LNG運輸船「喬治敦」號駛離江蘇南通招商重工碼頭。（南通出入境邊防檢查站）

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滬東中華造船集團是中國首家進入LNG運輸船市場的企業，於2008年交付首艘相關船舶。近年來，該行業發展迅速、江南造船集團、大連船舶重工集團、揚子江船業集團以及江蘇重工四大企業也於2024年開始獲得訂單。

這一擴張，正值中國鞏固全球最大造船國地位之際。行業數據顯示，2025年中國獲得了全球近70%的新船訂單，在散貨船和集裝箱船領域繼續保持領先。不過，在利潤豐厚的高端細分市場，韓國仍是一個強勁競爭對手。

韓國商業媒體「Business Korea」今年2月也提到，韓中兩國年初即在全球LNG運輸船市場展開了激烈競爭。韓國計劃通過核心技術國產化鞏固領先地位，而中國則憑藉價格競爭力和技術提升力爭市場頭把交椅。「對於韓國而言，LNG運輸船領域已成為其捍衛造船業榮耀的『最後一道防線』。」韓媒如此寫道。

據報道，「喬治敦」號是丹麥Celsius Shipping公司訂購的六艘同型系列船中的首制船，而該系列的第二艘船計劃於三個月後交付。

造船方表示，該船的完工標誌着大型清潔能源運輸船建造領域的一項「重大突破」。LNG運輸船用於在低至零下163攝氏度的環境中運輸燃料，由於其複雜的設計和工程技術，普遍被視為造船技術的巔峰之作。

2025年11月20日，江蘇揚子鑫福造船有限公司建造的17.5萬立方米LNG運輸船「鑫福124」輪，在海事等部門全程協調保障下，於江蘇泰州泰興市順利出江試航。（新華社）

在本月早些時候在船舶命名儀式上，招商局集團董事長繆建民表示，這標誌着該集團正式進入大型LNG船建造商的「全球核心陣營」。他還承諾，在「十五五」期間，將推進集團港口、航運和造船業務向「高科技、智能化、綠色化和國際化」發展。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）今年2月報道稱，韓國企業目前仍佔據全球LNG運輸船市場約70%的份額，但它們也正面臨着巨大的壓力。

「在造船技術的許多領域，中國已經迎頭趕上，」首爾大學船舶與海洋工程系教授李信亨（Rhee Shin-hyung，音譯）在報道中表示：

關於傳統的造船工藝，許多人認為兩國之間的差距已微乎其微。照此看來，韓國充其量也只能再保持兩三年的領先優勢。若不開發出真正具有突破性的新技術，將很難維持長久的競爭優勢。

與此同時，行業高管和分析人士表示，在經歷2025年的低迷之後，隨着LNG產量增長和船舶燃料效率提升推動需求，全球LNG運輸船訂單在今年有望實現反彈。

路透社當地時間4月27日報道指出，儘管中東戰爭可能導致供應中斷，在短期內削弱航運需求，並對運費構成壓力，但訂單增長正在抵消這些擔憂。

諮詢機構Poten＆Partners和Drewry的數據顯示，自去年年底以來，韓國和中國的造船廠已獲得了更多訂單，今年第一季度已簽訂35艘LNG運輸船建造合同。相比之下，2025年全年僅訂購了37艘，而2022年則創紀錄地達到171艘。據悉，每艘LNG運輸船的造價為2.5億至2.6億美元，建造周期超過三年。

韓媒「Business Korea」預計，韓中兩國在LNG運輸船訂單方面的競爭將進一步加劇。主要分析觀點認為，在全球造船市場前景喜憂參半的背景下，LNG運輸船的需求今年仍將保持強勁。隨着環保趨勢的興起以及美國LNG項目的推進，LNG需求不斷增加，尋求擴充LNG船隊的航運公司數量也隨之增長。

此外，兩國之間的競爭態勢，預計也將進一步推高LNG運輸船市場的競爭烈度。儘管韓國過去有着「造船強國」之稱，但在集裝箱船和超大型原油運輸船（VLCC）領域，韓國實際上已將其領先地位拱手讓給了中國。

2026年1月3日拍攝的江西省九江市都昌縣造船總廠船舶製造現場。（新華社）

去年，在全球造船市場中，中國佔據了63%的市場份額，而韓國僅獲得21%。對於韓國而言，LNG運輸船領域已成為其捍衛造船業榮耀的「最後一道防線」。

報道稱，韓國造船企業正加快LNG貨艙國產化進程，以鞏固其領先地位。作為LNG運輸船核心技術的貨艙設計，目前幾乎被法國GTT公司壟斷，如果實現國產化，韓國在該市場的地位有望得到穩固。

中國的目標也是奪取LNG運輸船市場的頭把交椅，並以此確立在全球造船市場的絕對強國地位。一名業內人士表示：

隨着中國在造船市場影響力的提升，韓國在LNG運輸船市場的領先地位已無法得到保證。

韓媒最後提到，韓中兩國之間的訂單競爭，也將在VLCC市場激烈展開。由於老舊船隻的更新換代需求，VLCC市場目前正呈現出增長態勢。

對於當前中東戰事，停火止戰、勸和促談，一直是中方的堅定立場。但另一方面，這場戰爭確實也深度影響了全球經濟、製造業以及供應鏈格局。

《南華早報》4月22日曾報道稱，隨着原油運輸受阻情況的加劇，全球對大型油輪的需求上升，中國造船廠正因美以對伊朗發動的這場戰爭而進一步成為更多船東的業務承接方，並因此獲得了大量新訂單。憑藉着強大的產能、更低的成本和更短的交付周期，中國造船廠在近幾周至少從兩家瑞士公司和一家新加坡公司那裏斬獲了VLCC訂單。

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今年年初，中國船舶工業行業協會副會長李彥慶表示，經過數十年的發展，中國已經成長為全球造船業的領導者，與競爭對手拉開了明顯的差距。他強調，中國造船業自上世紀80年代進入國際市場以來，成功融入全球分工。通過遵循國際規則併發揮比較優勢，發展到今天的規模，併為全球航運做出重要貢獻。

據工業和訊息化部今年2月1日發布的數據顯示，2025年，我國造船業三大指標繼續領跑全球，連續16年保持世界第一。

此外，2025年，中國骨幹船企國際競爭力不斷增強，分別有6家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。18種主要船型中有16種船型新接訂單量位居世界第一，多型世界級綠色智能船舶交付，高端轉型取得重要突破。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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