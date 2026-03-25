中國自主研發新一代超大型油船「君望」輪交付

據央視新聞今日(25日)報道，中船大連造船建造的30.7萬噸超大型油船「君望」輪即將交付。



「君望」輪是中國自主研發設計的新一代超大型油船，船長約333米、船寬60米，從船底到駕駛室接近20層樓高，性能指標也達到了世界一流水平，進一步提升了中國在超大型油船建造領域的全球競爭力。

另外，今年1月4日，中國就創下4艘超大型油輪（VLCC）同日出塢下水。4艘船均由恒力重工1號船塢建造，同塢建造、同日出塢也創下了全球造船業新紀錄。

據介紹，恒力重工1號船塢長741米，寬135米，可同時建造4艘30萬噸級VLCC/VLOC。本次4艘30.6萬噸VLCC同日出塢，總下水噸位逾120萬噸，規模空前。下水後，船舶將進入舾裝作業階段，為高質量試航和交付做最後衝刺。這也標誌著該船企節拍化、規模化造船能力達到世界領先水平。

四艘巨輪同時具備出塢條件的複雜性和難度在行業罕見，嚴峻考驗着船企的建造能力和水平。恒力重工方面表示，塢內建造期間，各項目團隊在確保質量前提下，把世界一流的配套設施發揮到極致，嚴格按照目標節點分步實施，統籌推進，最終打破傳統，同時期完成塢內搭載。出塢前，技術團隊及各單位反覆論證模擬，出塢採用行業先進的帶纜小車作業法，取代傳統人工調纜作業，安全性及效率大幅提升。

來自中國船舶工業行業協會的數據顯示，2025年前三季度，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標以載重噸計分別佔世界總量的53.8%、67.3%和65.2%，繼續保持全球領先。