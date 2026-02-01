2025中國造船完工量佔全球56% 3大指標連續16年保持世界第一
撰文：盛昀
《央視新聞》報道，2月1日，工業和信息化部發佈中國造船業最新數據。2025年，中國造船業三大指標繼續領跑全球，連續16年保持世界第一。
最新數據顯示，2025年中國造船完工量5369萬載重噸，同比增長11.4%，佔全球市場總量的56.1%；新接訂單量10782萬載重噸，佔全球市場總量的69%；截至12月末，手持訂單量27442萬載重噸，同比增長31.5%，佔全球市場總量的66.8%，手持訂單量再創歷史新高。
不僅三大造船指標繼續全球領跑，2025年，中國骨幹船企國際競爭力不斷增強，分別有6家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。18種主要船型中有16種船型新接訂單量位居世界第一，多型世界級綠色智能船舶交付，高端轉型取得重要突破，行業高質量發展取得了明顯成績。
