中國首艘自主設計建造的集成式大型壓裂船交付　為同類型全球最大

3月10日，中國首艘自主設計建造的集成式大型壓裂工程船——「海洋石油696」在浙江舟山正式交付，交付後將奔赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業，填補了中國海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白。



據《央視新聞》報道，大型壓裂船是高效開發低滲透、低流動性海底油氣田的核心工程裝備。據悉，「海洋石油696」船長99.8米，甲板面積相當於3.5個標準籃球場，船舶尺寸居全球同類型船舶首位。該船搭載全套壓裂設備，可執行高排量、高功率海上大規模壓裂作業，總體性能達到全球同類型船舶領先水平。

中國海油天津公司工程技術作業中心總經理許傑介紹，壓裂船擁有強大的連續作業能力和物料儲備能力，每分鐘可泵注 12 立方米砂漿，相當於兩秒鐘注滿一個家用浴缸，讓以往難動用的油氣資源成為可高效開發的「新陣地」。

此外，「海洋石油696」在全球同類型船舶中首次採用全電力驅動系統，大幅提升動力輸出效率，可滿足不同海況下的連續作業需求，續航能力超10000海里。