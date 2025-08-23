長沙搗破兩地下代孕機構　涉28萬說服聾啞女代孕最高罰款1.3億

周六（23日），湖南省長沙市針對地下非法代孕機構的打擊行動取得顯著進展。根據長沙市開福區人民政府官網及長沙縣相關部門通報，當地針對非法代孕案件共立案13起，對18名涉案人員作出行政處罰，總計沒收違法所得1322.81萬元（人民幣．下同），罰款15782.33萬元，並對部分醫療人員實施執業限制。



這一行動源於2025年5月，內媒《大象新聞》的暗訪報道，揭露了長沙市長沙縣及開福區兩處非法代孕機構的違法行為。5月初，記者接到群眾舉報，稱長沙市長沙縣及開福區存在非法代孕手術室和實驗室，違規開展代孕業務，隨即展開多日蹲守調查，深入兩地非法代孕機構，收集證據。

5月12日，報道詳細披露了兩處非法代孕機構的運作情況。長沙縣非法代孕機構位於一棟自建房內，設有實驗室、手術室及病房，存放大量胚胎移植及取卵相關的醫療器械和藥品。現場發現無牌車每日運送超過10名女性進入該機構。記者還發現一名聾啞女子參與代孕，她通過手語表示，機構支付其28萬元費用進行胚胎移植手術。

地下代孕機構據點。（大象新聞）

開福區方面，執法人員與記者進入現場時，發現一名女子處於麻醉狀態被遺棄在手術台上，機構內部人員試圖逃離，現場散落手術服、手術帽等醫療物品。執法人員迅速展開抓捕，並將被麻醉女子送往當地醫院救治。

5月13日晚，長沙縣及開福區相關部門迅速行動，控制18名涉案人員。長沙市衛健委隨後對全市重點醫療機構展開全面排查，嚴防類似違法行為。

經過三個多月的調查與處理，長沙市開福區和長沙縣分別公布處罰結果：

其中，開福區立案4起，對5人作出行政處罰。兩名開辦者被沒收涉案藥品器械、違法所得167.9萬元，罰款2518.5萬元；一名醫生被警告、沒收違法所得11.75萬元、罰款3萬元，並暫停執業一年；一名護士被沒收違法所得6萬元；一名實驗室人員被沒收違法所得1萬元。

長沙縣立案9起，對13人作出處罰。4名開辦者被沒收涉案藥品器械、違法所得885.5萬元，罰款13282.5萬元；4名非醫師行醫人員被沒收違法所得282.69萬元，罰款1978.83萬元；一名醫師被警告、沒收違法所得15.75萬元、罰款3萬元，暫停執業一年；4名輔助人員被沒收違法所得59.82萬元。