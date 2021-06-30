台灣看中共百年・四｜台灣的「反共意識」是如何煉成的？

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-06-30 19:00

今年是中共建黨100周年，中國共產黨從創建之初，就自視為中國絕大多數被壓迫人民的代表，最後也因為獲得廣大人民的支持和擁護，在內戰中取得勝利，創建中華人民共和國。

儘管中共在過去70多年的執政中犯過錯誤、走過曲折的道路，但因為其帶領中國人民擺脱列強控制、脱離貧困走向富強，因而受到絕大多數國民的廣泛支持，執政合法性至今屹立不搖。

不過，面對中共革命乃至建政後的巨大成就，台灣的視角則大不相同。許多台灣人很難正面看待並給予積極評價，更易聚焦於中共的缺點和失誤，負面陳述中共建政以來的整段歷史，乃至於將中共「妖魔化」為不可理喻的「恐怖暴政」。

台灣人這種對於中共難以冷靜思考和理性討論的心理狀態，和1949年國民黨政權撤退來台後，對民眾鋪天蓋地灌輸的「反共」意識形態有密切的關係。

位於馬祖防空洞的「反共抗俄、殺朱拔毛」標語，見證國民黨冷戰時期的肅殺氛圍。（維基百科公共領域）

在台灣戒嚴時期，一首台灣「正東兒童合唱團」錄製的反共兒歌是這樣唱的：

誰要是破壞了樹上的鳥窩／小朋友們心裏一定很難過／人民公社拆散了無數的家庭／小朋友們想想這是誰的錯／共匪呀共匪／共匪呀共匪／都是你的錯 1972年台灣反共歌曲《共匪都是你不好》

從這首童言童語指控「人民公社拆散了無數的家庭」、「都是共匪的錯」的歌曲，我們可以想見當時台灣的政治氛圍是如何的「仇共」、「反共」，收錄該歌曲的黑膠唱片封套上還印着「響應中華文化復興運動加強國小育樂教育」，也反映這首歌是國民黨「討毛反共」的中華文化復興運動的一部分。

當年經由國民黨政府大力宣傳、而在台灣廣為流行的反共歌曲，還有《反共抗俄歌》和《反攻大陸去》，前者由蔣介石親自作詞，高唱「打倒俄寇，反共產，反共產／消滅朱毛，殺漢奸，殺漢奸」，後者則唱着「不能讓共匪盡着盤據，不能讓俄寇盡着欺侮／我們要反攻回去，我們要反攻回去」，許多老一輩台灣人都對這些歌琅琅上口。

「共匪」一詞，本身即具有將中共貶為「非法土匪」的意涵；同樣的，中共也會稱呼蔣匪或蔣軍，用來貶低或蔑稱國民政府軍隊，雙方可説是「相互輝映」，但也是因為國民黨「容不下」中共，才有這樣的後果。

早在1927年蔣介石宣佈「清黨」後，「赤匪」、「紅匪」、「共匪」、「毛匪」等詞就被國民黨大肆用來貶稱中共，到了台灣後更在各地樹立各種「仇共」和「反共」標語，包括「殺朱拔毛」、「反共抗俄」、「消滅萬惡共匪，解救大陸同胞」等等。今日這些標語在台灣幾乎消失殆盡，但是在金門、馬祖仍留有不少遺蹟，見證了冷戰時期的肅殺氛圍。

1950年代是台灣「反共文學」的全盛時期，國民黨政府當年確立了「反共抗俄文藝」、「戰鬥文藝」的文化方針，不僅台灣文壇要配合政府「反共」政策，就連民間通俗的布袋戲也肩負「反共抗俄」的劇碼。例如有布袋戲劇團演出「女匪諜滲透」的官樣劇本，戲偶的口白還要提醒民眾當心「金錢、女人、匪諜」，力圖向民眾宣導「保密防諜、人人有責」的意識。

此外，台灣戒嚴時期的教科書也充斥着妖魔化中共的內容。根據台灣文史工作者管仁健的研究，1958年的台灣小學國語課本，有大量描述「萬惡共匪」如何殘殺百姓、拐騙農民參軍、欺壓工人的文字和插畫；1969年小學三年級國語課本的一篇課文《我們的家在大陸上》，還聳動地稱「現在家鄉變成了屠場，共匪是殺人的魔王」、「人民好像牛馬一樣」，並灌輸台灣的小學生「反攻大陸」的概念，宣揚「我們要打回大陸去，把萬惡的共匪殺光」。

1951年，國民黨政府在台灣推動反共抗俄政策，要求布袋戲團配合演出「保密防諜」劇碼。（張智琦／多維新聞）

1973年初版國語課本第11冊第4課到第7課，則是一連四課的題目都叫《天堂與地獄》，分別由食、衣、住、行四方面，將台灣和大陸人民的生活差距，用「幸福的天堂」與「水深火熱的地獄」來比喻。

而説到國民黨反共教育最經典的作品，無疑是家喻户曉的《南海血書》。這篇文章署名「朱桂」譯，發表於1978年12月19日《中央日報》副刊，偽稱是「越南難民阮天仇」用血寫成的絕筆信，控訴一家人死於越共的殘酷迫害之下，阮天仇則乘船逃難，卻漂流到南海上的荒島上等死，最後他捱了40幾天才死亡。

《南海血書》當年不但成為台灣國中小學生的必讀書籍，公務機關也大量發放，銷售高達20萬冊，最後還拍成電影。然而，原文「譯者」朱桂卻在2003年坦承「阮天仇」是他虛構的人物、《南海血書》純粹是配合蔣經國政府的威權統治所策劃的虛構故事，令人備感荒謬和諷刺。

1978年，國民黨政府虛構描述越共「暴政」的《南海血書》故事，成為當時國中小學生的必讀書籍，解嚴後被證實是政府的反共宣傳之一。（Facebook@左彎 手作文創 二手書店）

上述教科書和媒體刊登的「共匪暴行」現在看來或許十分荒誕不經，甚至有些「暴行」顯得更像是國民黨以前在大陸做過的事，但這的確就是國民黨在台灣實施的反共教育。台灣社會的「反共」意識，可以説就是長年透過兩蔣的政令宣傳、反共文藝、妖魔化「共匪」的教科書，一點一滴積累、深入至台灣民眾的思想意識。

另一方面，國民黨政府在戒嚴時期也透過《懲治叛亂條例》、《檢肅匪諜條例》等法律剷除中共在台灣的地下黨勢力，殺害和關押了成千上萬的共產黨員、左翼進步人士和無辜民眾，製造了許多冤假錯案。這樣的大規模白色恐怖肅清，在台灣形成聞「共」色變、「匪諜就在你身邊」的恐怖氛圍，也是促使台灣人普遍恐共、防共、反共的重要因素。

在兩岸維持分斷的局面下，國民黨鑄就的「反共意識」不但在解嚴後未消失，甚至很大程度被民進黨繼承了下來，並在民間持續發酵。

2019年8月7日台灣《關鍵時刻》節目中，名嘴黃世聰曾表示「大陸人吃不起榨菜」。（東森新聞台）

過去幾年以來，蔡英文政府內政不舉，剛好遇上中美博弈擴大的趨勢，便搭上美國的這班車大炒「亡國感」，以反中抗中作為其執政重心。從訂立國安五法和《反滲透法》來「防範共諜」、用台灣所謂的「民主自由」批判中共的「獨裁暴政」，或是接連有台灣名嘴誇張嘲笑大陸人「買不起茶葉蛋」、「吃不起榨菜」，將大陸人民想像成水深火熱的「災胞」，其實都反映了台灣社會濃烈的「反共意識」，及其衍生的對中共的恐懼厭惡和對大陸人民的鄙視心理。

70多年來跨越台灣藍綠和省籍差異的「反共意識」甚或是「反共共識」，於是成了今日台灣難以理性、客觀地面對中共百年來的歷史和現實的最大絆腳石。