台灣看中共百年・八｜被遺忘的台灣「中共黨員」

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-07-05 12:13

北京西山國家森林公園裏，有一個紀念1950年代潛伏在台灣的中共地下黨員的「無名英雄廣場」，在廣場台基的牆面上，題寫着毛澤東為「密使一號」吳石所寫的五言絕句：「驚濤拍孤島，碧波映天曉。虎穴藏忠魂，曙光迎來早。」

吳石是中共地下黨員、官至台防部中將參謀次長，他在國共內戰期間加入中共地下黨，為中共提供重要軍事情報。1949年8月，吳石奉蔣介石命令赴台，並秘密通過中共華東局情報員朱楓持續供給中共情報。1950年時事蹟敗漏，他和朱楓、中將陳寶倉、副官聶曦遭國民黨逮捕，並一同遭到槍決，成為台灣轟動一時的共諜案件。

吳石後來成了大陸電視劇《潛伏》中男主角餘則成的原型，他也和同案的朱楓、陳寶倉、聶曦等人，被鑄成無名英雄廣場紀念碑前方的四座雕像，象徵着當年未能迎來「解放」的曙光、就已經在台灣被捕犧牲的「虎穴忠魂」。

中共官方2013年在北京西山國家森林公園設立「無名英雄廣場」，廣場前樹立着中共地下黨人吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦（由左至右）的塑像。（VCG）

根據內媒報道，1949年前後中共為「解放台灣」，曾秘密派遣1,500餘人入台潛伏，但在1950年2月，中共台灣省工委書記蔡孝乾被捕叛變，台灣的中共地下組織遭到毀滅性破壞，1,100餘人遭國民黨政府處決。無名英雄廣場上的花崗岩牆，記錄了846位被處決的「隱蔽戰線烈士」姓名，見證了國共諜戰在台灣的真實歷史。

事實上，台灣台北的馬場町公園和六張犁公墓，也都留有紀念碑紀錄這段中共台灣地下黨的歷史。位於新店溪畔的馬場町公園，在台灣戒嚴時期是槍決中共黨員和左翼人士的刑場，包括吳石、朱楓在內的千餘人，經過國民黨逮捕、軍法審判後，皆被帶到此槍斃。據説，當年劊子手在行刑後會剷土掩蓋地上的鮮血，久而久之形成了一個土丘，今日在馬場町公園，也設置了一個有如英冢的「土丘」作為紀念。

而位於繁華的台北市信義區、和台北101相望的六張犁公墓，則有一處不為人知的亂葬崗，埋着200多個1950年代白色恐怖的受難者的遺骨。直到1993年，白色恐怖受難者曾梅蘭在多方尋訪下，才終於在六張犁公墓的亂草堆中發現這片刻有紅字的墓冢，並從一塊墓碑上認出他苦苦尋找了30年的二哥徐慶蘭的名字。

台北馬場町公園，在戒嚴時期為槍決政治犯的刑場，1993年後白色恐怖受難者團體每年都會在此舉行「秋祭」悼念儀式，圖為馬場町公園的土丘。（張智琦／多維新聞）

徐慶蘭和曾梅蘭都是台灣苗栗銅鑼的佃農，徐慶蘭1949年後因為參與中共地下黨在當地農村的組織，1952年遭台灣省保安司令部逮捕，被稱為「台灣省工委會苗栗地區銅鑼支部案」，而後曾梅蘭也遭牽連逮捕。徐慶蘭不久後在馬場町遭槍決，曾梅蘭則坐了10年牢才出獄。之後他就鍥而不捨地尋找二哥的遺體下落，也意外讓國民黨埋藏於地下的白色恐怖歷史就此重見天日。

六張犁亂葬崗所埋葬的受難者，除了有徐慶蘭與其同案黃逢開等農民外，還有中共台灣省工作委員會武裝部長張志忠的夫人季沄、台南市工作委員會書記李媽兜，以及繪有著名二二八事件版畫《恐怖的檢查》的畫家黃榮燦、新竹義民中學校長姚錦、台防部中校參謀蘇藝林、台大學運領袖於凱等人，包含了士農工商等不同職業的受難者，也可見當時中共地下黨深入台灣的程度。

台北的六張犁亂葬崗。國民黨1950年代在台灣實施白色恐怖，殺害並關押成千上萬的中共地下黨人和左傾民眾，有兩百多人被槍決後草草埋葬於此。（Facebook@紅色青春．白色恐怖）

從蔡孝乾1946年潛入台灣，秘密成立地下黨組織「中共台灣省工作委員會」後，即陸續在新竹、台南、嘉義、高雄等地成立工委會與支部，但實際上黨員人數並不多，據台灣警備總部的資料，1947年二二八事件發生時中共地下黨僅有70多人。但二二八事件後，許多台灣青年對國民黨幻滅，轉而認同共產黨的「紅色祖國」，地下黨人數也大幅增加，估計1950年中共在台黨員成長到2,000人以上。

然而，隨着國民黨破獲中共省工委組織、加上蔡孝乾被捕後叛變，中共地下黨也在1952年走向全面覆滅。回看中共地下黨在台灣五年多的潛伏和發展，當中除了有部分成員確實屬於國民黨認定的中共派遣的間諜，其實有更多人是台灣社會的普羅大眾，包括工人、農民、教師、學生、醫師和原住民族村長都參與中共地下黨的組織，反映的是國民黨在台灣的統治過於獨裁腐敗、不得人心，才會有這麼多人加入反抗國民黨的行列。

新竹義民中學的教師黃賢忠，在1949年加入省工委中壢支部，1951年遭逮捕，隔年槍決於馬場町。他的女兒黃新華多年來都對父親為何而死感到不解，直到2012年收到政府歸還的黃賢忠遺書，才解開疑惑。黃賢忠的遺書寫道：「以數十年有限生命，立億萬年不朽事業，雖敗猶榮，雖死無悔。」並留下「絕命詩」稱：

黃昏入海搏蛟龍，碧血橫染馬場町；千萬頭顱作一擲，人民從此享太平。

1952年，中共地下黨員黃賢忠臨刑前留下的遺書和絕命詩。（Facebook@Po-Chien Chen）

根據台灣從事白色恐怖平反工作的「促進轉型正義委員會」的統計，台灣戒嚴時期遭逮捕審判的受難者共計有13,268人，其中1,153人被處以死刑。

2018年，台灣促轉會宣佈撤銷了黃賢忠等數千名受難者的罪名；而在對岸的北京無名英雄廣場上的無名英雄紀念碑，今日同樣也銘刻了黃賢忠的姓名。在中共眼裏，這些地下黨人是隱蔽戰線上的英雄，而對民進黨主政下的促轉會來説，他們是國民黨威權統治和不當司法審判的受害者，民進黨政府只提國民黨白色恐怖時期的惡行，刻意忽略他們的「共黨」背景，只想利用這些人作為其政治操弄的工具。但對這批受難者來説，他們或許就如同五四時期的覺醒青年般，只是一羣抱持改造社會理想、不惜「千萬頭顱作一擲」的普通人民，嚮往着兩岸能「終成一國」，卻也在追逐夢想的過程中受盡苦難、灰飛煙滅。