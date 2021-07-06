台灣看中共百年・十一｜煙硝愈濃　為何台灣對中共視而不見？

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-07-06 21:00

過去即便兩岸處於敵對狀態，無論持正面或負面態度，台灣知識界和一般民眾對中國大陸都有認識的興趣。但當中國大陸崛起，越來越多台灣人往大陸發展，且中美博弈之下，台海的煙硝味越來越濃厚，台灣的中國大陸研究卻在萎縮，政治人物與一般民眾深入理解大陸的意願也越來越低，彷佛「視而不見」。

時值中共建黨百年之際，多維新聞專訪南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方、台灣政大東亞所所長王信賢深入解讀。

蔡英文政府掌握詮釋權 台灣民眾的逃避心態

幾十年來，台灣民眾對於認識大陸的興趣發生巨大變化，現在對認識大陸似乎越來越沒有興趣。對此，丁仁方指出，這反應的是台灣不同世代教育的變化，過去仍是以「我們是中國人」為史觀核心，兩岸分隔也讓台灣人因神秘感而產生好奇。但1990年代後期台灣本土教育開始發展，陳水扁時期更確立台灣主體意識的歷史觀，並慢慢強化至今，1987年解嚴後的世代，中國意識越來越稀薄。

王信賢也認為，台灣年輕一輩對身分、國族的認同與之前不同，天然獨的成分越來越高。他説，以前在授課時談到中國大陸的變化，有比台灣更精進的部分，大部分同學都會認為台灣要加緊努力。但後來談到類似事情，比較年輕的這一輩會認為「那是他們的事，關我們什麼事？」

面對兩岸實力對比越來越大，許多台人抱持逃避心態，對中共視而不見，有些人甚至認為台海戰爭就像一場地震，震完就沒事。圖為中共建黨100周年大慶，台灣政黨選擇視而不見。（多維新聞）

他表示，同時，中國大陸越來越強大，對台灣的態度越來越強硬，雙方量級差距越來越大，會讓民眾想去忽略這部分，會有一種心態覺得説「好吧，他去弄他的，反正我們也反抗不了」。

然而，明明進入網絡時代，獲知資訊的管道大增，台灣民眾為何無法深入瞭解中國大陸？丁仁方認為，一般大眾的認知，要看誰掌握「詮釋權」，雖説資訊管道很多、很開放，但多數資訊都是被詮釋過的。基本上，現在蔡英文政府已充分掌握台灣民眾對大陸認知的詮釋權，包含媒體、教育文化機構、政治主流等。

他説，同温層效應會導致有好感的、認知接近的知識才想吸收，想要突破包圍，必須瞭解各種對立觀點，一般民眾誰有這麼多功夫做這種事情？蔡英文政府掌握詮釋權，其實就固化了台灣民眾對大陸的印象。

反中遠中思維 疏離中國大陸研究根本

另一方面，兩岸開放交流後，台灣的中國大陸研究卻在萎縮，反觀視中國為潛在敵人的日本等國卻投入許多資源研究。

王信賢指出，學術資源的分配決定了一個國家政府的學術研究重心，全世界都在提高研究中國大陸的投入，特別是周邊國家，但目前看來只有台灣是往反方向走。原因跟內政有關，執政的民進黨不是那麼願意。

丁仁方指出，現在台灣政治兩極化，已喪失理性討論空間，綠營人士總以「你們都是紅的」結束討論。（Facebook@馬來西亞台灣教育文化協會）

他指出，蔡英文政府對中國大陸內部研究不那麼重視，比較鼓勵配合政策，研究新南向、美中關係、印太戰略等。同時，投入本土的「中國研究」，例如中國鋭實力進入台灣的情況、如何建立國安法律安全網等，但其實這叫「台灣研究」，只是中國研究的最下游。

王信賢表示，鋭實力從哪些中共部委出來？如何運作？這算是上中游，那才是真正的中國研究，瞭解源頭才是周邊國家最重視的，畢竟知道中共如何思考運作，才能預判、推論其行動。但台灣反而慢慢忽略，只研究下游的表徵。

丁仁方也表示，大環境會阻礙研究的方向，台灣累積的大陸實證研究數據其實很少，過去跟大陸互動多，是用資訊收集取代研究累積的知識。但這幾年台灣政治轉向，基本上所有管道都斷掉了，因為北京不信任民進黨，封鎖私下管道，沒有太多中間人互通有無，現在資訊收集主要靠電訊。

他説，蔡英文政府對大陸主要靠政治操作，反正也不需要了解中國，目的是要遠中、離中、去中。

蔡英文政府已做出決斷，選擇全面倒向美國，對大陸也越發強硬。圖為台外交部臉書發文強調「簽署一中承諾書，門都沒有」（Facebook@台外交部）

對中共視而不見 台灣命運判斷易失準

至於上至政府，下至百姓，台灣對於中共「視而不見」，或者存在難以改變的偏見，在中美博奕將長時間持續、台海煙硝味越來越濃厚之際，會不會對台灣有一些不利影響？

丁仁方認為，認知、資訊不夠完整，會讓執政者做出一些不見得對台灣有利的判斷，但這是沒辦法的事情，也是台灣好多年來的問題。現在藍綠各有解讀，綠營認為北京沒有能力，也不敢對台動武。即便有國外的各種報告，他們也認為是「國外不瞭解」。如果繼續爭論下去，那會以一句「你們這羣人都是紅的」結束討論。

丁仁方感嘆，「我問過一些年輕人，他們認為反正『有美國當靠山』，且即便兩岸發生戰爭，『頂多就像一場地震一樣，震完就沒事了』。他們不知道戰爭的可能風險」。

王信賢也表示，台灣年輕一輩投入中國大陸研究的意願不高、越來越少，對中國大陸的判斷可能有所失準。而當台灣自詡為國際的中國大陸研究前哨站、重鎮時，也將越來越難説服別人。台灣其實有獨特優勢與積累，不應自廢武功，在這最有可能嶄露頭角的研究領域還當歐美的邊陲、追隨者。

王信賢表示，周邊國家都加大投入中國大陸研究，唯獨台灣反其道而行，這是自廢武功。（多維新聞）

矇眼賭枱灣命運 勝負都與百姓無關

誠如兩位學者所述，在台灣官方掌握媒體、教育、政治主流之後，通過資源分配，強化了台灣主體性研究，繼續為塑造「新國族意識」添磚加瓦，除了研究中國威脅方面，中國大陸研究就成為不受待見的棄兒。

研究的缺乏，使其無法客觀認識中國大陸的變化；透過掌握「詮釋權」固化台灣民眾對於中國大陸不民主、敵人的印象，在台灣選舉制度下，惡性循環無止盡。這一切對於台灣命運而言，猶如火中取栗，還是蒙著眼睛的。台灣政客們正用台灣民眾的命運為籌碼，賭一場認為自己不會輸的賽局，而勝負都跟百姓無關。