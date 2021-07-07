台灣看中共百年・十二︱不了解頭號敵人　損失的是民進黨

撰文： 李富茂 廖士鋒 最後更新日期： 2021-07-07 07:00

7月1日，中共舉行100周年黨慶。相比中國大陸各地「百花齊放」的盛景，台灣社會則「冷清」許多。坦率地說，以現有兩岸氛圍觀察，台灣對中共百年毫無感受，其實也是預料中事。

然而，對熟稔兩岸事務的人來說，中共百年不僅只有熱鬧歡騰的象徵意義，更重要的，中共百年及「下個百年」是與台灣未來走向休慼與「共」。為此，多維新聞專訪台灣中研院近史所副研究員吳啟訥，就台灣社會反映的「無感」，進一步深究其背後的深層次問題。

日本與國民黨的原罪

吳啟訥首先表示，台灣對於中共乃至中國大陸的熱度，其實並不存在「冷熱」的分水嶺，尤其自1949年以來，台灣的「關心」從未發生改變。但是，正因為從未改變，也就造成台灣對於中共及中國大陸的了解，持續停留在過去的歷史。

台灣中研院學者吳啟訥接受多維新聞專訪，指出台灣對中國大陸的「關心」從未發生改變。（廖士鋒／多維新聞）

吳啟訥進一步點出兩個關鍵要素，一是來自中國國民黨的影響；另外則是台灣被日本殖民統治的歷史。首先，台灣被日本殖民的這段時間，常將中國大陸稱作「支那」，以殖民地的宗主心態給予妖魔化，導致後來台灣社會產生盲目的優越感，並因此有了排斥的心態。當然，不能排除過去有段時間仍不少精英分子寄希望於「祖國」，並期望祖國在台灣人心中擔任一個奮鬥的角色。但這群人即便在台灣思想史上有存在的價值意義，但在統計學意義來說，「人數太少，影響力自然有限」。

其次，則是國民黨的問題。吳啟訥指出，台灣排斥中國大陸或與中華民族的建構普遍薄弱有關。前文曾提及，日本殖民台灣的過程中，已在台灣民眾心中種下了優越現代化的理論，中國大陸卻在這理論框架中處於弱勢地位。在台灣「光復」以後，國民黨雖然有在中華民族的建構試圖補足台灣人中斷的50年，但僅止於表面與形式。

吳啟訥強調，國民黨在執政時並未果斷的清算殖民的遺蹟、殖民的思想與殖民的罪惡。比方說，日本殖民台灣所遺留的政治遺產類似代理人的角色，這群人在日本殖民時代便在政治經濟上佔有重要地位，甚而壓迫台灣民眾。國民黨接管台灣之後，不但未清除日本的「政治遺產」，這群人更成了國民黨拉攏的對象並持續富貴，可以說「國民黨為了自己利益向皇民化的台灣人勢力妥協」。這也導致了台灣對中華民族建構的不完整，對於中國大陸也僅停留在日本所賦予的「想像」。

此外，台灣對中共的認識總是過於片面，也與國共內戰有關。吳啟訥表示，「國民黨對中共總有鄙視，覺得共產黨農村包圍城市的策略是一種『匪』的行為，不可能成功。」即便後來國民黨撤退至台灣，蔣介石想積極深入研究中共，但仍遭遇黨內精英分子的阻礙進而感到無奈。又加上美蘇冷戰的思維影響，中共已被簡單化為獨裁暴政的符號，而這根本的認知也擴大影響到學術研究。

蔡英文弔詭地繼承了蔣介石的反共立場，要改變立場有其難度。（多維新聞）

吳啟訥說，「早期國民黨用了很多共產黨叛徒，比如葉青、郭華倫來主持中共研究，由於這些人對中共理解較為深入，但礙於心中的意識形態不能接受中共的勝利，也不能接受自己投靠的國民黨失敗，造成認識上的有限，更別說『其他方法』能夠擴散至社會」。

「而這樣的思緒持續發展」，吳啟訥說，「解嚴前，因為在威權時代，背後都有有形的壓制，但在解嚴後，沒有多少人從反共的禁錮解除、釋放出來，所謂的自我洗腦還是非常強烈。」他舉例，最近觀察台灣某報社關於中共建黨百年的討論，「特別提及中共取得政權『三大法寶』，但這三大法寶是中共五六十年前的論述，現在已是中共建黨一百年，當中的論述變化卻沒有發現，這證明它（媒體）沒辦法去承擔職責，或是有思考能力。」加上「民進黨第二次執政，導致兩岸政治氣氛非常肅殺，在這種情形下大家自然而然成了一個偷懶的人」，所以吳啟訥認為，台灣從以前到現在都相當關心中國大陸，單純在程度上的差異，或是明明可抗拒「自我洗腦」的延續，卻礙於怠惰。

休慼與「共」 台灣無法置身事外

但台灣理解的中共與中國大陸的態度方式，會否將台灣陷入兩岸關係比較不利的位置？吳啟訥指出，民進黨與中共的關係，即為民進黨將中共鎖定為頭號敵人。「但從理性的思維來說，充分了解頭號敵人相當重要，何況敵人與自身沒有語言障礙，而且又有地緣親近關係，所以了解並不困難。」但在民進黨的主導下，台灣排斥中國共產黨的最後，損失最大會是民進黨本身，「因為他不能夠了解自己的敵人。」

但對於普通台灣老百姓來說，吳啟訥指出「不見得不是好事」，無論是在物理形態的資訊封閉，還是自我心靈的封閉，這些人一旦看到了真實，將使過去的虛幻的感受快速轉為失望的感受，民眾對於「真正的福祉前途」的體認，比起當下温水煮青蛙的無感，反而會更強烈。尤其從過去的角度來說，歷史上已發生非常多次，「台灣一定會發生這種改變」。也因此，吳啟訥認為，「即便漠視、排斥中共及中國大陸對民進黨來說相當不利，但眼光放長，對普通的台灣老百姓來說，壞事反而變成好事。」

吳啓訥認為，從中國共產革命的歷史可以看出少數族群的重要性。（多維新聞網）

少數族群是共產革命的資源

中共建黨百年之際，少數民族的重要性未被埋沒，甚至還受「鑄牢中華民族共同體意識」所凸顯，例如6月8日習近平視察了青海海北藏族自治州，強調「少數民族都是一家人，都是兄弟姐妹」；而首度頒發的「七一勳章」，更有高達27.6%的獲頒者都是少數民族，涵蓋回族、藏族、維吾爾族、塔吉克斯坦族、壯族、滿族與蒙古族。

吳啓訥表示，這是中國共產黨在革命階段跟中國國民黨不同的地方。他指出，國民黨不管是革命階段還是定都南京後所做的事，都是要推動中華民族國族建構一體化，其中一個做法就是民族同化跟行政一體化，認為中國所有少數族群跟漢人都是同一個祖先，在近代反抗帝國主義過程中有共同命運，「這個論述在我看起來也沒有大的問題，只是他比較忽略少數族群當時還存在的他自己的特殊利益、特殊需求，這個就變成一種政治資源」。

吳啓訥繼而指出，相對來講，中共就把少數民族利益視為革命資源。他剖析，對漢人而言，當時革命需求就是要獲得土地、財產方面的正義，但對少數民族而言還多面臨其他問題，就是漢人的歧視跟我族的特殊文化傳承，中共就把這個當作是一個革命的資源加以利用，「所以在中國共產黨的革命裏，一直有少數族群的參與，並且針對少數民族的參與，中國共產黨的回報，就是走『民族識別』跟『民族區域自治』，被認定是中華人民共和國的根本政治制度之一」。

吳啓訥強調，少數民族資源涉及中國領土完整，也涉及整個中國的前途，「中國整體特徵人口眾多地大物博，但基本上是少數族群地區地大物博，你不能想像少數族群地區如果脱離中國，那中國是否還會有發展的前景、戰略安全，顯然就沒有」。

若將國民黨在中國大陸22年執政期間作為對比，吳啓訥提到，國民黨其實在邊疆沒有辦法創建有效統治，即使後來退到台灣之後，也沒有去做真正的深刻反省，台灣目前的族群政策，四大族群是一個虛構議題，真正的議題應該是漢人跟台灣原住民的關係，這個議題裏面就有少數族群的文化傳統、傳承跟利益保護、發展問題，「這些問題在台灣，因為在投票政治下面，原住民票數非常有限，所以沒辦法真正體現出來，這一點也是台灣潛在的危機之一」。

中西人權輿論戰 中共自信逐漸增強

而對於日前聯合國上演加拿大代表40幾個國家發表聲明，譴責中共嚴重違反人權，要求進入新疆地區調查，乃至於中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端聯合60多國發表反擊，針對加拿大印地安人寄宿學校發生數百具兒童遺骸一事，「呼籲對所有針對原住民的犯罪展開徹底和公正的調查」。

對比國際輿論戰在少數民族議題上進入了新階段，而七一勳章當中的維吾爾族與藏族獲頒者，都是因為反暴、守邊而受到重視，這又有何意味？

+ 2 + 2 + 2

吳啓訥認為，這表示「中共的自信在逐漸增強」。他提到，「我從外界的觀察，他們過去對自己少數民族政策不是完全自信的」，因為在中國大陸的各個角落，包括漢人區域，「一些經濟和社會乃至於人權不夠完善的問題，毫無疑問是存在的」，中共自己也承認這個人權是一個需要不斷進步的過程，「因為它（中共）受到傳統政治影響，很好面子，別人提到人權問題，都會覺得這些社會事件（比如説有人失業的集體抗議）拿出來他覺得是丟臉的事情」。

但吳啓訥指出，經過過去幾年輿論戰，中共發現同樣問題在西方更廣泛存在，即使是放到所謂的種族議題乃至於種族屠殺的議題上面，中國沒有做錯什麼，反而覺得「你要調查就來調查，因為我沒有做錯甚麼、而且我做得比你好」。吳啓訥表示，「我覺得這是他經歷過震撼教育之後所得到的醒悟」，這是往好的方向走。吳啓訥認為，無論如何，在任何層面中國繼續改革跟開放，是它可以向世界昭示它不管是制度還是施政成功的唯一路徑，「它的自信大可以再強一點」。

相反，在越來越開放後，西方的輿論可能會後繼乏力，因為他們會不斷面臨這種事實的、真實的回應，「而這個回應是西方在運用輿論戰過程中，沒辦法長久持續下去的」。