《香港01》央博學生講座　從內地創意產業案例探討香港多元出路

近年來，內地的創意產業迅速崛起，成為推動經濟增長和文化傳承的重要引擎。《香港01》早前與中央廣播電視總台數位文化藝術博物館（央博）合作，邀請到香港漢文化講師陳錫山為主講嘉賓，到聖公會基孝中學舉行講座，以哈爾濱冰城到灣區新浪潮為例子，與學生分享內地創意產業及多元出路。



主講嘉賓陳錫山同時身兼泰國摩訶朱拉隆功大學特聘講師、中國東方文化研究所民族文化文化交流委員會副會長、深圳坪山海歸協會理事。

陳錫山首先將香港及哈爾濱雙城地標之文化活動相提並論，例如香港的維港幻彩詠香江、無人機表演及煙花匯演，以及哈爾濱的兆麟公園冰雕活動，透過兩個案例指出文化活動是一根無形的線，推動經濟發展及促進社會和諧。

文化與旅遊的深度融合

陳錫山繼而指出，文化創意不僅是展現城市特色，更是一種傳承歷史、說故事、激發創新的關鍵途徑。他透過分享哈爾濱的冰雪文化、山東淄博燒烤經濟，再到西安的大唐不夜城等成功案例，展示內地創意產業的多樣性，亦可作為香港的借鏡與參考。

講師與聖公會基孝中學學生分享多個內地創意產業成功例子，與學生一起探討香港可以借鏡地方。（羅國輝攝）

他以哈爾濱斥資35億元打造的冰雪大世界為例，當地每年的冰雕節吸引大量遊客，儘管營運成本高昂，但其帶來的間接經濟效益和社會效益卻非常顯著，認為香港可以借鏡哈爾濱的模式，利用自身的文化特色和地理優勢，打造獨特的旅遊體驗。例如進一步發展其夜景文化，結合維港的燈光秀和無人機表演，創造出更具吸引力的夜間旅遊項目，吸引更多遊客。

聖公會基孝中學學生在台下踴躍向講師提問。（羅國輝攝）

社交媒體與地方特色的結合

他亦與學生分享淄博的燒烤文化及西安大唐不夜城的成功例子，指出淄博燒烤借助社交媒體的傳播，在短時間內成為網紅美食，吸引大量遊客，認為香港可利用社交媒體平台推廣本地美食文化。至於大唐不夜城的例子，印證了傳統與現代融合打造文化地標的可行性。

最後陳錫山總結，指出香港可以通過結合自身的文化特色和地理優勢，通過不斷創新和探索，香港的創意產業將在未來繼續發揮其重要作用，為社會和經濟帶來更多的價值。

香港漢文化講師陳錫山以淄博的燒烤文化為例子，分享當地如何透過社交媒體傳播力，將特色美食推廣開去。（羅國輝攝）

《香港01》早前與（央博）合作，邀請到香港漢文化講師陳錫山為主講嘉賓，到聖公會基孝中學舉行講座。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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