啟發學生興趣靠訓練　南亞沐恩中學學生玩機甲大師找出工程志向

STEAM教育的目標之一是啟發學生在創科方面的興趣，但現實是近年的狀元學生仍然大多以讀醫為目標，不見有考慮理學或工學科目。大埔南亞路德會沐恩中學王俊文副校長是該校STEAM課程的推手之一，亦透過課程啟發不少學生對科技的興趣，甚至是升讀大學與科技相關的學科。他認為要提升學生興趣，關鍵是提供訓練及成功感。



李泓毅同學於上學年從沐恩中學畢業，是學校機甲大師隊伍成員，本學年升讀科技大學工學院後亦有參加該校Robocon隊伍。他說自己因為曾經參加機甲大師比賽而希望於大學繼續學習機械人技術，從中學習及發揮所長，又認為該技術有很大前景，值得將興趣轉變成事業。



南亞路德會沐恩中學王俊文副校長是該校STEAM課程的推手之一，成功啟發不少學生在科技方面的興趣。（黃浩謙攝）

培養興趣靠訓練 一兩成學生讀科技相關學科已算成功

王俊文副校長指真正的天才萬中無一，現實上一般學生都需要接受訓練、由別人發掘興趣，於訓練期間獲得成功感「覺得自己係嗰範」之後，自然就會建立興趣，「佢（學生）唔知自己有冇天份，你話到佢自己有天份都得㗎，其實都係練㗎咋嗎」。

不過即使學生有對創科有興趣，亦不代表會於大學選擇入讀與科技相關的課程。王副校長指過去家長及學生選科基本上以「咩嘢係最有錢就讀咩」，醫科、專業治療師、全球商業等學系是主流選擇，直至近年人工智能成為大趨勢，才有更多學生選擇工程。

面對現實，王副校長認為刺激到一至兩成學生選擇升讀與科技相關課程已經很成功，畢竟香港本地工業已經息微，同學的出路及發展機會較少。另一方面，即使學生有興趣亦不代表分數足夠入學，「所以我都係希望佢地見多啲、掂多啲、知道一啲新科技同佢息息相關，到最後佢係唔係走呢條路呢？都係一場做化」。

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陪學生備戰比賽留校至深夜兩點 每月花數千元請學生食飯

南亞路德會沐恩中學的STEAM課程以機甲大師RoboMasters為主軸，學生參加比賽時不時都會留校至深夜，至今最遲從學校離開回家的紀錄是凌晨2時。（黃浩謙攝）

雖然結果要看學生表現，但王副校長直言自己的性格「一係唔搞，一搞就要極致」，出心出力更出錢。他帶隊參加學校專攻的機甲大師比賽時，不時會與學生留校至深夜以調整機械人及進行訓練，最夜試過凌晨2時才離校。

為了鼓勵學生，他更會自掏錢包為留校備戰的學生安排膳食，最高紀錄是一個月在外賣平台花了逾7,000元。他笑說以往學界推動媒體製作時，曾經為了與學生拍攝餐廳外景，等到餐廳晚上關門後才拍攝，然後與學生回校通宵剪片，以趕及在死線前提交作品，所以凌晨2時已經不算夜。

李泓毅說起當年的奮鬥故事，他指「你想追求到最極致嘅時候，你會忘記自己嘅疲倦」，又強調留至深夜不是捱夜，「即係好似打機你會打通宵，如果溫書溫通宵先至係捱」。中六學生楊晧然亦感謝學校提供地方，「竟然有一個地方可以畀我玩到咁晏」，又安排他們參加多項比賽，連就讀其他學校的朋友都十分羨慕。他感恩學校提供平台，讓他有機會展示及運用自己的技能，從比賽過程之中學學到人工智能的原理，例如怎樣以人工智能辨識物件及運算等。

文憑試尖子棄醫讀工程 直言興趣更重要

陳卓爾同學是沐恩中學另一位畢業生，他於2024年文憑試考獲4科5**及3科5*佳績，現已入讀科技大學科技及管理學雙學位課程。他說自己曾經心儀中醫及法律學系，於收到成績後亦可以改選醫科，但由於想有更廣闊的出路而非專精於某一個專業，最後決定修讀科技及管理雙學位課程。

如果子女考獲同樣成績，相信不少家長及學生都會選擇入讀醫科，否則就會「蝕底」，而陳同學就坦言自己的成績入讀任何科目都會有「蝕底」，因此認為選擇自己喜歡的東西更重要，「分數唔可以決定啲咩，反過嚟就好危險」。陳同學對科技的興趣源於疫情期間上網課，有較多時間可以在網上閱讀相關資訊，以及上理科課堂時進行的實驗及老師講解。他期望未來可以結合科技與商業知識，成為一名投資者或產品經理，在不同地方工作。

自學編程 中三暑假做科技公司暑期工

南亞路德會沐恩中學中四學生梁景期於剛過去的暑假曾經到科技公司任職暑期工，發現原來主要靠自學得來的編程技能已經可以於實際工作環境中使用。（黃浩謙攝）

梁景期正就讀中四，於中二轉校入讀沐恩中學。他於去年獲聘成為一間科技公司的暑假工，該公司主要業務與樹木有關。入職後他被委以重任，負責幫忙遷移圖像資料庫，而他透過編程的方式將工序化繁為簡，使整個過程可以在短時間內完成。他說應徵暑期月原意只是想賺些少零用錢，沒想到有機會應用自己的技能，「有時唔知自己學嘅嘢有咩用，但去到工作嘅時候，就會發現好多地方都可以用到呢啲技能」。

他說自己於小學及中學時期分別學到一些基礎的編程知識，但進階的編程知識都是上網自學。中一就讀另一間中學的時候，曾經被老師發現他在閱讀網頁的源代碼，但老師不但沒有責罵他，反而更稱讚他，「他覺得搵到一個似有潛質嘅人」，於是就請他幫忙設計網頁，使他更加喜歡編程。轉校到沐恩中學之後，學校提供更多的課程活動，使用他更多平台發展所長。