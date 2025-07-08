校園天地｜海拔 3776m 之生命教室 — 用雙腳譜寫富士山青春印記

還記得去年七月，我與學生們一起攀登富士山的點滴，每一段與他們相處的時光，至今仍在我心中迴盪不息。那次旅程，不僅僅是一次體能的挑戰，更是一場深刻的心靈探索。（內容由東華三院甲寅年總理中學提供）



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某天，我接到一家出版社的電話。他們因看過我們學生攀登富士山的報道（編按：東華三院甲寅年中學赴富士山攻頂 校長與學生同行見證互助成長）而深受感動，提出將學生的感想與故事結集成書的想法。說實話，這對我來說是一個意想不到的提議，因為我從未想過自己會參與一本書的出版。然而，編輯的一句話深深觸動了我：「報章或許看過就會被遺忘，但如果結集成書，這些故事將會留存下去，成為學生永恆的回憶與紀念。」

帶著這份感動與興奮，我與學生們展開了討論，大家對這個計劃充滿好奇。我們一起規劃書本的大綱，分享內心的所思所感。有時，年輕人的內心世界或許我們平時沒有機會觸碰，但當我閱讀學生們寫下的每一段文字、每一句掙扎時，我不禁問自己：這趟富士山的旅程究竟象徵著什麼？

書中的每一句話，都是青春的印記

「比登頂更美好的是我們的相聚。」

「當我們有車，開始不讓孩子走路；當我們有能力，開始不讓孩子學做決定；我們有錢，卻不教孩子獨立；當我們有權利，開始剝奪孩子被賦權的機會。年輕人表面擁有一切，但內在卻失去了更多。」

這些話語不僅震撼了我，也讓我深思：現今的孩子究竟需要什麼？作為教育者，我們又能為他們做些什麼？

富士山之行，對學生們來說，不僅是一趟旅程，更是一場與自我的深層對話。一位學生寫道：

「人生的意義到底是什麼？是為了追求某目標，還是僅僅為了活著？此刻，站在這片星空下，我彷彿找到了答案。那些曾經的煩惱和困惑，似乎變得不那麼重要了。」

對於人生的意義，每個人或許有不同的答案。而我們，無非是陪伴者，與學生一同探索、追尋。在他們迷惘時，我們選擇傾聽，而非批判。或許，這才是最重要的陪伴。

經過一年的籌備，這本書終於誕生了。籌備過程可能比登富士山更艱巨，花上的時間和心思也不少！每當我翻閱學生們的文章時，我都感到無比欣慰和自豪。他們的文字裡蘊含著深度的思考與真摯的情感，每一篇分享都讓我重新審視教育的本質與我的角色。他們的掙扎、探索、喜悅與感悟，都讓我重新思考：教育的真正意義，是否不僅在於傳授知識，更在於陪伴學生經歷心靈的成長？這些文章不僅是學生心路歷程的縮影，更成為我對教育的另一種啟發——每一次傾聽與交流，都是教育的真正核心。在過程中，我感謝每一位參與的夥伴：曾慶山老師的統籌，伍尚俊、周嘉濂、梁世杰老師的校對，還有火柴頭出版社的設計排版，以及東華三院的全力支持。讓我倍感欣慰的是，出版社主動提出將這本書的收益扣除成本後，全部撥捐給東華三院，用於支持學生的精神健康，為年輕人出一份力。

〈海拔 3776m 之生命教室 — 用雙腳譜寫富士山青春印記〉即將於七月中的書長上正式發售。（東華三院甲寅年總理中學提供）

這本書將於七月中的書展上正式發售。我誠摯邀請大家支持這群充滿熱忱的學生，翻閱他們的作品，細細體會這場與年輕人心靈的對話。你會發現，這不僅是一趟關於富士山的旅程，更是一場關於價值觀、內心力量與青春印記的探索。

在教育的道路上，我們需要更多有心人一起同行，為年輕一代的內在素質建構基石。這個時代真正需要的，是一顆強大的內心與正確的價值觀。唯有如此，他們才能在未來的世界中穩步前行，迎接人生的每一個高峰。

（內容由東華三院甲寅年總理中學提供）

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