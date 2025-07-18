校園天地｜中華傳道會呂明才小學：多元學習新「呂」「情」

感恩中華傳道會呂明才小學（下稱﹕呂小）近年積極打造多元學習環境，為學生開拓嶄新成長舞台！為銘記上帝恩典與各界支持，呂小於5月23日舉行「感恩新『呂』『情』」啟動禮，以愛與情延續教育新里程，攜手見證呂小綻放更美光芒！當天活動以「感恩」為核心，分為兩大環節，展現呂小師生對上帝恩典的回應與對未來的期盼。 (內容由中華傳道會呂明才小學提供）



由呂小學生為來賓介紹校園設施。（中華傳道會呂明才小學提供）

感恩祭禮：以頌讚與真誠獻上感恩

首部分「感恩祭禮」於學校禮堂舉行，學生以真摯的心與多元才藝，向天父獻上感恩。表演由感人的沙畫拉開序幕，學生巧妙運用蒲公英飛絮，在光影間勾勒出呂小蒙神帶領的成長軌跡，從播種到綻放，見證主恩典的豐盛。接著，呂小合唱團以清澈純淨的童聲獻唱《You Are Good》，歌聲感動全場；呂小舞蹈隊帶來充滿活力的《新的事將要成就》，展現學生在基督愛中的喜樂；最後，無人機校隊以《啟航起飛》表演象徵新里程，當無人機飛出禮堂之際，代表呂小在神帶領下展開教育新頁，繼續培育「愛神愛人」的下一代。

以蒲公英為主題的沙畫表演。（中華傳道會呂明才小學提供）

感恩之「呂」：以呂小主人翁精神分享蛻變

第二環節由學生擔任「呂小小導遊」，帶領嘉賓參觀新設施。呂小新增「喜樂運動區」及障礙競技賽(OCR)設備，促進體能鍛鍊；「魚菜共生系統」引領生態探索；「沉浸體驗館」融合視藝、中華文化與基督教教育，啟發創意靈感；「遠程教室」連繫國內學生，拓展視野。樓層主題區設有E-sport Zone、English Adventure Zone及Knowledge Nook，激發學習熱忱；E-point獎勵計劃更讓學生的努力化為驚喜。學生當天如同小導遊，自信而熱情地向來賓介紹，充分體現呂小「以孩子為中心」的教育理念。

由呂小小童軍招待來賓（中華傳道會呂明才小學提供）

恩典中續寫教育新篇

我們深信，在天父的恩典帶領下，呂小將繼續以基督的愛為根基並茁壯成長，成為一處榮神益人的福地，令孩子在不同舞台上發光發熱。

大合照。（中華傳道會呂明才小學提供）

(內容由中華傳道會呂明才小學提供）

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