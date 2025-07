校園天地｜聖公會阮鄭夢芹小學辦全校英語日　激發學生英語潛能

為提升學生的英語能力,聖公會阮鄭夢芹小學舉辦「全校英語日」,透過豐富多元的活動,提供一個全英語語境,鼓勵學生活用英語。(內容由聖公會阮鄭夢芹小學提供)



學校特設「English Cafe」,模擬真實咖啡廳場景,更得到家長到場支持。(聖公會阮鄭夢芹小學提供圖片)

活動當日,學校設有靜態的英語攤位遊戲及世界文化手工,又有動態的民俗舞蹈,動靜兼備,迎合不同學生的愛好。現場設置五個英語攤位,分別為「Magic Recycle Items」、「Ocean Shelter」、「I Spy」、「Guess What Am I」和「Be Kind to Animals」。學生運用英語之餘,攤位內容更涵蓋廢物分類及保育動物的環保概念,玩樂中擴闊學生視野。學生完成任務後可獲得印章,糖果和貼紙作為小禮品以作鼓勵。在世界文化手工中,同學們先學習多種意粉的英文名稱,然後發揮創意,親手運用意粉創作自己的Pasta Arts,在藝術中認識意大利文化。顧及小朋友好動性格,學校特別安排全級同學一起跳印度特色寶萊塢舞蹈 (Bollywood dance)。同學試穿印度民族服飾,再直接透過肢體律動,了解印度文化。

外籍導師與學生進行科學實驗,學生玩得投入又能從中了解科學原理。(聖公會阮鄭夢芹小學提供圖片)

學校亦與家教會合作,設置「English Cafe」,模擬真實咖啡廳場景,學生用英語點餐、聊天,打破「課堂英語」的框架。副校長鍾美玲指,學習英語需刻意營造語言環境,讓學生有意識地講英文,模擬咖啡廳可以更好讓學生自然運用英語對話,亦可親身體驗英語在日常生活的真實應用。

最後設有「English STEM Show」, 外籍老師表演多個「嘩嘩聲」的科學實驗,例如「Air Cannon」、「Fire in the Palm」、「Invisible Ink」、「Bubbling Brew Experiment」以及「Dry Ice」,並讓學生動手體驗,讓學生認識到英語結合科學的威力,觸發他們對科學,甚至跨學科學習的興趣。

聖公會阮鄭夢芹小學舉辦「全校英語日」。(聖公會阮鄭夢芹小學提供圖片)

聖公會阮鄭夢芹小學注重培養學生英語能力,除了在課外活動中花心思,日常教學亦有一套行之有效的方法。副校長鍾美玲介紹,每班都會有三名英語大使,每日的任務就是與班內同學用英語聊天,「效果好好,有同學說即便回到家用Zoom或者Voice Message都會用英文談天。」此外,每個星期三都是學校固定的「英語日」,鼓勵學生養成說英語的習慣,主動用英文與老師互動,玩遊戲等。

活動當日設有多個的英語攤位遊戲,鍾美玲(右三)大讚學生竹積極投入。(聖公會阮鄭夢芹小學提供圖片)

副校長鍾美玲表示,現在學生普遍在英語會話方面較弱,「畢竟不是自己的母語,會介意自己講錯,但其實都要勇敢去講。」除了會話,她認為在閱讀方面也要加強,「因為閱讀影響寫作,所以我們會用不同方法提升學生閱讀,除了電子書,我們在早讀時段還會播放輕柔的音樂,學生聽到音樂就會自動自覺拿起書來閱讀。」

