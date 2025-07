校園天地｜聖公會主愛小學沉浸式英語學習：培養自信與溝通技巧

聖公會主愛小學致力為學生提供全方位的沉浸式英語學習體驗,旨在為學生創造更豐富和多元的語言學習環境,讓學生在真實的語言環境中學習和使用英語,從而提升他們的英語能力及自信。 (內容由聖公會主愛小學提供)



英文科朱德敏主任(左一)帶領學校英文團隊,為學生提供豐富的英語學習經歷,學生更在不同的公開賽中獲獎。 (聖公會主愛小學提供圖片)

全英語環境

本年度全校共有五名全職外籍英語教師,各級每星期均設有由外籍英語教師教授的課堂。除常規課堂外,還設有其他課外英語活動,包括專門為全校高小學生而設的「英語會話訓練計劃」,活動以小組形式進行,外籍英語教師利用多元教學方法,如互動遊戲、小組討論和角色扮演等,使學生在輕鬆的氛圍中學習英語,增強對語言的理解和應用。此外,透過與不同國籍的教師交流,學生能接觸不同的文化,擴闊視野。

外籍英語教師在常規英語課堂及課後英語活動與學生交流,讓學生在輕鬆的環境中學習英語。 (聖公會主愛小學提供圖片)

多樣化的英語學習活動

學校全年舉辦不同類型的英語活動,如「English Monday」、英語日、跨科學習等,為學生提供多元化的英語學習機會。以「Treasure Hunt in China」為主題的英語日為例,學生透過班際才藝比賽、攤位遊戲及手工製作,以英語學習中華文化、以及「仁愛」和「守法」的價值觀。

潘靄玲校長(左一) 認為多元展示平台能提升學生自信。在英語才藝比賽中,學生透過歌唱及音樂劇等展現才華。 (聖公會主愛小學提供圖片)

學校亦與不同的校外機構合辦各種英語活動,包括與語常會及香港中文大學合辦的「From reading to e-writing with 21st century skills」課程及「Learning English with Drama Fun」工作坊、與茶茶茶藝術工作室合辦的 Dr. Grammar、English Mania 及Bookworms 英語活動。

多元展示平台

學校提供多元的展示平台,讓學生展示學習成果,藉以增強他們的自信心及促進同學間的交流。學生能在才藝表演、校園電視台及香港電台的英語節目等活動中演出。另外,學校亦成立多個英語團隊,如英語大使及英語話劇隊,訓練學生參加校內外的表演及比賽,幫助學生拓展視野,並在競爭中提升自己的能力。學生本年度於多個校外英文比賽中獲得優異的成績,比賽涵蓋不同範疇,包括說話、朗誦及寫作。

學生參加由語常會及香港欖球總會合辦的「欖球英語學習計劃」,在欖球體驗中學習英語。 (聖公會主愛小學提供圖片)

學校期望沉浸式的英語學習體驗能讓學生更自然地掌握英語,並在日常生活中自信地運用。因此,來年學校將會增聘更多外籍英語教師,為學生打造更豐富的英語學習環境,並提供更全面的英語學習體驗。

(內容由聖公會主愛小學提供)

