校園天地｜聖道迦南書院：與 AI 共學共創，學習生成新意義

在人工智能技術迅速演進的當下，生成式 AI（ Generative AI） 以其跨越圖像、文字、語音與影片等多模態創作的能力， 正悄然重塑教育現場的樣貌。面對這股浪潮， 基督教中國佈道會聖道迦南書院率先展開教學探索，嘗試將生成式 AI 引入課堂， 為學生創造一種結合科技與創意的學習經驗。 (內容由基督教中國佈道會聖道迦南書院提供）



(基督教中國佈道會聖道迦南書院提供）

聖道迦南書院於本月 16 日舉辦了一場中一、中二與中四級的校本工作坊， 主題為「生成式 AI 體驗」。活動以實作為核心， 涵蓋圖像生成、視覺設計與個人化學習等面向， 引導學生理解 AI 工具在創作與學習中的實際應用，並思考科技如何成為學習歷程中的促進者。

由語言到圖像： 學生學習如何「說出」創意

工作坊首個環節聚焦於圖像生成。學生使用當今教育界廣泛應用的 AI 工具— Ideogram， 學習撰寫有效的「提示詞（ prompt）」， 進而生成具視覺張力的圖像作品。導師引導學生掌握描述動作、場景與風格的技巧，並根據年級設計不同主題：如中一的「運動會」、中二的「旅行日」、中四的「聖誕聯歡會」。例如， 一位學生輸入：「一場在古羅馬競技場舉行的校園運動會， 學生參與接力 賽與跳遠比賽，背景為歡呼的觀眾與懸掛的旗幟。」AI 隨即生成一幅融合歷史感與青春動感的圖像，展現語言驅動創作的強大力量。

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學生並非只停留於輸入與觀看結果， 更進一步探討語句的結構如何影響圖像表現。他們透過修改詞彙、句型與細節， 學習如何提升 AI 的理解能力與回應精準度。這樣的練習， 不僅提高語文表達的敏感度，也促進學生的創意思維與策略性表達。

從生成到設計： Canva AI 輔助創作延伸

在生成圖像後，學生將作品匯入 Canva 平台， 進行進一步的視覺設計。他們運用 Canva 的 AI 功能進行版面安排、色彩搭配與文字處理， 製作主題海報或明信片。導師亦介紹平台中如自動排版、語言生成等輔助工具， 協助學生在創意與效率之間取得平衡。這種圖像與文字的交互設計訓練， 讓學生學會如何在數碼平台中有效傳遞信息，進一步培養了其視覺素養與多模態溝通能力。

AI 助力自主學習： Revisely 打造個人化教學體驗

除了創意應用， 工作坊亦引入 AI 學習平台 Revisely， 讓學生體驗個人化學習的可能。他們可上載筆記或教材，系統隨即生成重點摘要、練習題及複習用的閃卡，幫助學生系統整理知識。AI 在這裏不再是簡單的「答案提供者」， 而是成為學習歷程的引導者。學生透過操作與反思， 學會設定學習目標、挑選學習策略， 實踐真正的自主學習。這正呼應教育心理學家 Vygotsky 提出的「最近發展區（ZPD）」理論，讓 AI 成為引導學生邁向更高層次能力的橋樑。

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學生回饋熱烈 教師實踐創新教學

活動結束後， 學生普遍表示收穫豐富， 對 AI 工具的應用產生濃厚興趣， 亦對科技與創意之間的關 係有了全新理解。他們學會不只作為技術的使用者， 更是與 AI 協作的創作者與反思者。對教師而言， 此次活動亦是一場教學法的實驗與突破， 展示如何將科技有機融入語文、藝術及跨學科教學中，打造多感官、互動性強的學習環境。

當語言能生成圖像， 學習也能生成意義。這場工作坊不僅讓學生掌握技術， 更讓他們在與 AI 的互動中，學會思考、表達與創造。未來教育的關鍵，或許不在於學生是否熟習操作 AI， 而在於他們能否運用 AI 去理解世界、批判資訊與創造價值。

引入人工智能寫作評改工具 促進語文學習

學生在課堂中使用 AI 評改工具的報告，自行修訂文章。(內容由基督教中國佈道會聖道迦南書院提供）

隨著人工智能的發展，聖道迦南書院率先於高中的中英文科引入人工智能（AI）寫作評改工具，突破傳統寫作教學模式。僅需十多分鐘，即可為每位學生生成詳盡的寫作回饋報告，鼓勵學生檢視、修訂自己的作品，開創語文學習新體驗。

AI 寫作評改工具最大亮點在於其能夠根據學生的寫作水平，提供精準的回饋報告與針對性的提問，引導學生反思自己寫作的不足，並通過大數據分析生成不同程度範文供參考、模仿，助學生循序漸進提升寫作能力。學生不再是被動地等待老師的批改，然後改正，而是需要更主動地閱讀AI提供的回饋，學會反思、歸納及整理建議，並在此過程中逐步建立個人寫作風格。這同時讓教師能更專注於課堂教學及個別指導，師生共同探討評改報告，啟發學生思考，修訂文章。這不但能培養學生的批判性思維，更能賦予學生自主學習的機會，提升終身學習的能力。未來，聖道迦南書院將持續探索科技與教育的融合，與時並進，提升教學效能。

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