校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）利用AI藝術教育推展精神健康

樂善堂梁銶琚學校（分校）積極響應教育局於本學年推出的《4Rs精神健康約章》，成為參與《4Rs約章》的學校之一，繼續秉持重視學生身心發展的宗旨，積極推動相關活動。 （內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



同學進行AI創作體驗。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

學校於五、六月期間舉辦【Lemonman x 4Rs Art Campaign（檸檬俠 x 4Rs藝術計劃）】活動，將精神健康教育融入藝術及科技教育，透過藝術創作與互動體驗，提升學生心理韌力及關注身心健康，同時讓學生掌握創新科技的應用。

活動以「健康與藝術的對話」為主題，重點項目之一為「第二屆AI繪畫比賽」。本屆比賽除校內學生參與外，更邀請了內地四間姊妹學校參與，學生透過AI平台創作信息圖，將《4Rs精神健康約章》的四大元素：休息、放鬆、人際關係及抗逆力融入作品中，展現健康生活理念。比賽促進兩地學生學術及文化交流，進一步推廣AI技術與精神健康的結合。

同學積極參與4Rs精神健康約章活動，一起凝聚力量，救救Lemonma。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

本次頒獎典禮以線上形式舉行，更突破地域限制，讓本地及內地多所學校的學生、家長及師長聚首雲端，一同見證學生的努力與成果，促進跨地域的交流與互動。比賽邀請香港著名藝術家細川巴掌雲、香港大學教育學院助理教授朱啟華博士擔任專業評審，並由資訊科技教育領袖協會（AiTLE）主席黃健威先生擔任頒獎禮主禮嘉賓，為活動增添專業指導及認可。

除比賽外，活動亦包括「AI創作體驗」及「Art Lab互動創作體驗」，讓學生與家長共同學習AI藝術創作，親身感受科技與藝術的融合。學校同時舉辦「凝聚力量，救救Lemonman行動」及「正向圖書推介」，以輕鬆有趣方式推廣心理健康，協助師生建立正向校園文化。

香港著名藝術家細川巴掌雲及朱啟華博士出席線上頒獎典禮。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

樂善堂梁銶琚學校（分校）劉鐵梅校長表示：「學校一直致力推動正向教育與創新科技結合，今次活動不僅提升學生對精神健康的認識，更啟發他們的創意思維與藝術潛能，未來學校會持續為學生提供多元學習機會，助他們全面成長，迎接未來挑戰。」

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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