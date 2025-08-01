校園天地｜基督書院師生樂享書香琴韻　正向教育締造幸福校園

我們愛 ⸺ 因為上帝看重每個獨特的生命

基督書院創校迄今七十載，歷年耕耘，建立得來不易的傳統：嚴明的紀律、和諧的師生關係和淳樸的校風。本校屢獲香港基督教服務處頒發「關愛校園」獎項，積極在學業以外推動正向教育，建立每一個上帝看重的獨特生命。

(內容由基督書院提供）



「完全變態」生命分享會_校長們與呂Sir合照。（基督書院提供）

零分傑青《完全變態》生命分享 抗癌勇士蛻變激勵師生

信仰離不開閱讀，閱讀《聖經》，閱讀人生。基督書院於7月2日邀請到「零分傑青」呂宇俊（呂Sir）和曾慧妮（Kathy）到校，向高中生分享著作《完全變態──一個華麗轉新的故事》，以及他們充滿戲劇性的人生經歷。

呂Sir用說書人的角度，講述Kathy因著基督教信仰「轉新」的故事。Kathy因詐騙案墜入鐵窗，陷入絕望深淵。她在獄中重遇基督教信仰，得著心靈指引，生命徹底轉化。、出獄後，她捨棄過往浮華，全職投身福音事工，從詐騙犯蛻變為牧養靈魂的傳道人。

呂Sir的個人經歷同樣充滿啟發性：他會考零分，卻在浸大取得一級榮譽畢業，及後更在伯特利神學院取得教牧學博士學位。早前，呂Sir患上癌症，經歷過一場手術，元氣大傷。因為平時鍛鍊得一身肌肉迅速復原，使他切身體會到健身對於患病者的積極作用。如今，他致力推動生死教育，成為禮儀師來傳揚福音，讓身邊的人「身、心、社、靈」一同強壯。

「完全變態」乃昆蟲生命周期經歷由卵、幼蟲，再成蛹，最後破蛹而出、脫胎換骨的過程。呂Sir及Kathy的分享勉勵基督書院師生，人人的生命都可以被上帝徹底轉化——當人以為自己的生命像毛蟲般醜陋、受盡嫌棄，上帝卻令人經歷「完全變態」的過程，得以破蛹成為翅膀亮麗的蝴蝶。

沙田區聯校「生命教育勵志分享會」

音樂周會悠揚旋律拉開序幕（基督書院提供）

同日，基督書院初中學生參加沙田區中學聯校「生命教育勵志分享會」，反應熱烈。當天由Eternity樂隊獻唱詩歌、何崙醫生表演魔術，分享正向生命教育及勵志信息。

Eternity樂隊的主音是被喻為「中三王菀之」的歌手陳芷盈。她年輕時曾反叛過，因沒有努力讀書而留級，又被不良朋友影響沉迷玩樂，令家人十分擔心。後來父母鼓勵她在音樂路上努力，最終在音樂路上大放異彩。她的勵志經歷，成為初中同學的鼓勵。

基督師生爆發音樂綜藝追夢正能量

學生會主辦的「歌唱比賽」為年度壓軸活動，比賽競爭激烈（基督書院提供）

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為推動全人教育，基督書院舉辦音樂會、英語才藝表演及歌唱比賽三大活動，讓學生展現才華，凝聚校園正能量。

活動以音樂會打響頭炮，透過基督書院管樂團演奏《Psalm and Celebration》揭開序幕，弦樂小組、敲擊樂團及無伴奏合唱小組接連演出，其中高級合唱團獻唱《What Was I Made For》，以Barbie視角探索自我價值，並演繹拉丁聖歌《Ubi caritas》（意思是哪裏有仁愛），傳遞藝術療癒人心的力量；緊接其後的是英文科主辦的才藝比賽，比賽中學生發揮創意，透過舞蹈、跳唱及短劇等形式展現才藝，將語言與藝術有機地結合在一起，營造出輕鬆愉快的英語學習環境。

此外，學生會主辦的歌唱比賽壓軸登場，高級組獨唱冠軍由陳曉淇同學奪得，她情感充沛地演繹《浮誇》，贏得全場喝彩；高級組合唱冠軍則由5B班學生以串燒金曲奪魁，活力演出令師生讚嘆。大會特邀網絡歌手鍾熙彤（Scarlett）擔任評判，她演唱原創歌曲《Burn and Shine》，分享追夢歷程，鼓勵學生堅持理想。活動尾聲，老師們以樂隊及獨唱表演為同學打氣，為藝術盛宴畫下完美句點。

基督書院透過多元活動，讓學生在課堂外發揮潛能，實踐全人教育理念，以音樂與才藝榮歸「基督」，點燃追夢熱情。

「歡樂今宵」廣東歌流行經典回顧 跨科組協作建構身分認同

學生透過「歡樂今宵」周會認識歌詞中的文學意象（基督書院提供）

「日頭猛做，到依家輕鬆吓，食過晚飯，要休息返一陣」《歡樂今宵》主題曲，成為多少「獅子山下」居民茶餘飯後的共同回憶。當初在電視機旁收看節目的小孩，如今已成為新一代主人翁的家長。為促進學生認識香港文化、連結跨世代的集體回憶，基督書院於五月下旬舉辦「《歡樂今宵》流行曲歌詞齊欣賞」周會，透過追溯粵語流行曲的發展，讓學生沉浸在優美的文學歌詞與音樂旋律，認識香港社會發展及加強國民身分認同。

當天，師生通過樂器合奏、合唱等形式，共賞70至80年代金曲。中英文科負責分析歌詞的文學元素，講解如粵謳入詞等文化知識；公民科借《獅子山下》詮釋香港人「同舟共濟」精神；德公組以《我是中國人》回顧港人濃濃的「中國人」身分認同。此外，男教師傾情演繹《半斤八両》；於沙田屋邨成長的女教師與學生溫情合唱《小時候》，展現跨世代香港情懷。同學在經典旋律中深化文化認知與身份認同，認識父母輩的「獅子山下」，成功破除世代「鴻溝」。

周會後，校方鼓勵同學借閱與香港流行曲相關書籍，發揮跨科組協作優勢，推動「跨課程閱讀」，並為學生提供更多全方位學習機會。

（內容由基督書院提供）

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