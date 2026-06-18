校長灼見｜獅子山下智啟未來：聖博德學校AI課程引領學子乘風破浪

文：聖博德學校葉春燕校長

走過六十載風雨的聖博德學校，近年迎來教學模式的全新里程碑——全面將人工智能（AI）平台融入日常課程，正式開啟「數字教育」新篇章，引領新一代學子在科技浪潮中智啟未來。



科技與人文交匯：AI平台化身智慧「學習支架」

面對AI時代，聖博德學校全面推行「AI融入課程」計劃，建構具校本特色的AI輔助學習平台，為學生提供強大的科技賦能。

科技賦能傳統，機械舞獅閃耀登場。（作者提供）

葉校長闡釋其教育深意時指出：「我們一直強調教師要化身『學習支架』。在AI時代，人工智能平台則是另一座延伸的支架。它不是替代思考的懶人工具，而是激發學生解難能力的催化劑。學生面對AI生成的多元反饋時，需要具備更強的思辨與應變能力，這正是一份現代化的逆境自強表現。」

跨越時空與編程：AI演算法的思維躍升

在全新的中文與資訊科技融合課堂中，四年級學生利用AI平台進行「與古人對話」，打破時空界限讓歷史人物躍然紙上。

科技重現折箭智慧，學生透過聊天機械人跨時空與阿豺對話。（作者提供）

而在「人工智能專才班」中，學生更挑戰高難度，運用AI平台編寫微信小程式。當輸入指令（Prompt）的結果未如預期時，他們不再感到挫敗，而是靈活調整邏輯思維，反覆優化指令。

此外，AI平台的引入完美實現了「因材施教」，讓不論是基礎稍遜還是天賦優異的學生，都能在專屬的舞台上找到自信，體現校園內「德立獅山互砥礪」的共融氛圍。

榮獲「心繫家國微信小程序設計比賽」一等獎的同學向來賓介紹程序的設計理念及操作方式。（作者提供）

堅守倫理與同理心：科技洪流中的德育基石

作為天主教學校，聖博德學校在推行AI課程的同時，特別增設「AI倫理與素養」單元，引導學生反思AI版權及資訊真偽。學校期望孩子們學到的不只是冰冷的程式，更是如何用科技實踐「同舟共濟」的獅子山精神。正如葉校長所言：「科技愈是發達，人類的同理心與道德守護就愈顯珍貴。我們希望聖博德的孩子能駕馭AI，同時心繫社會日。」

獅子山下，智育棟樑

校門前歷經風雨的老榕樹依舊蒼翠，而它庇護下的莘莘學子，已然裝備了翱翔未來的AI翅膀。在這座獅子山下，一幅融合傳統德行與未來科技的教育藍圖已然繪就，一代德才兼備的棟樑正茁壯成長。

人工智能專才班人才濟濟，屢獲殊榮。圖中為聖博德學校葉春燕校長。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為聖博德學校校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會秘書，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問，香港海洋公園學院小學課程諮詢小組顧問；葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

