校長灼見｜對的平台・對的學生・對的態度・成就對的人才

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

學校是孕育人才的一個關鍵基地，所以現今一般學校都提供超過數十項活動給學生參加，當中大多是由「自己選擇」或「老師推薦」的、「自費」或「學校支付」的，學生因應自己的情況決定參加哪一項活動。近這幾年，很多學校也引入一些新興或較冷門的活動，既能拓寬學生的視野及經歷，也可能造就了「明日之星」。



學校於兩年前揀選了疊杯作爲一項校內普及的運動，透過刻意的規劃和安排，已栽培了一隊很強的疊杯隊，當中更發掘了數名有潛質的學生，從接觸到有系統的訓練只是兩年多的時間，數名隊員現已躋身同齡首幾名的排名，並經選拔賽後，成功入選香港隊，接受專業和高水平的訓練，將來更有機會代表香港參加國際比賽。

李承軒於疊杯比賽三項個人賽贏得冠軍，興奮極了！（作者提供）

李承軒同學—在芸芸的疊杯隊隊員中，承軒的潛能最為矚目。承軒現時是7-8歲組別三個項目（3-3-3、3-6-3、Cycle） 的香港紀錄保持者及10歲組別3-6-3接力的香港紀錄保持組的其中一名成，承軒每次比賽都流露着自信的眼神和大將的風采，其實在這兩年的時間，背後的他實在付出不少，他每天都抽時間練習，從沒間斷，甚至與其他隊友隔著手機的螢幕一起在線上練習，互相鼓勵和支持，這種追求進步的學習態度實是很值得我們欣賞和學習！疊杯隊隊員努力不懈的精神，取得卓越成績不慬已成為師弟師妹追求的目標，更帶動了校園學習疊杯的氣氛，期望能好好承傳下去。

李承軒於比賽時那份專注而有自信都是背後努力的成果。（作者提供）

學校的疊杯隊隊員於比賽獲獎源於他們「求進步」的態度。（作者提供）

學校致力提升平台讓學生展現才華，在眾多的活動中，我們有既定的條件選擇合適的課外活動給學生參加，因應活動的特質，也有不同長遠的規劃，讓學生能享受到當中的好處及樂趣。我們特意選擇疊杯，原因就是它所需的空間和所需的用具較少，適合我們不同類型的學生，加上研究指出疊杯有助提升學生學術表現，手眼協調、專注及自信心，能讓不同類型和特質的孩子參加，不會帶給家庭太大的負擔。學校發展了疊杯已有兩年的時間，從二年級有一半學生於多元智能課參與，現已擴展到今年全級一年級學生參與，讓學生從小認識疊杯這項運動，提供正規的訓練，無論學生有沒有再深化學習疊杯，提升難度和速度，我們確保所有學生有接觸的機會，再讓有興趣及潛能的繼續學習，發揮所長，追求自己的幸福感。除此以外，我們積極搜尋外界的資源，讓更多的學生能得到機會發展潛能，踏上「升」星之路。

花式跳繩需要的空間少、用具少，所以學校特意挑選給學生參加。（作者提供）

在現行的時代，我們深信學校要有智慧地選擇甚麼是能讓大部份的學生受惠，培訓正確的態度，就這樣讓「配對」的工作得以達到最佳效能，讓孩子可以盡展光茫。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

