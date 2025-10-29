校長灼見｜以武立德．以賽樹人．培育學生成長與卓越

文：基督教香港信義會葵盛信義學校梁麗顏校長

21世紀的教育關注智慧校園中資訊素養的價值教育。教育的核心不在於灌輸知識，而在於喚醒潛能；不在於塑造完美，而在於啟迪成長的正向品格。



我們期待學生在刻苦的鍛煉中強身勵志，在無限的挑戰中學會堅持與合作。空手道課程不僅是一項運動，運動員在專業場上演練，就是本校實踐品格教育的時機。它真正體現「以武立德、以賽樹人」的精神。

本校體育老師是前香港隊精英運動員，梁城誥老師。

（作者提供）

武道與教育的深度融合

學校將空手道課程納入校本特色活動，正是幫助學生將武術訓練與價值觀教育相融合，幫助學生在鍛煉體格的同時，培養自律、尊重、堅毅及團隊精神等良好品格。

空手道作為一門傳統武藝，其價值遠超越體育競技範疇。它蘊含著深厚的東方哲學智慧，與我校「全人教育」的互相呼應。在課程設計中，我們特別注重將武道的「形」與教育的「神」相融合：每一次行禮，都是對傳統的尊重；每一個動作，都是對自我的超越；每一場對練，都是對他人的尊重。

（作者提供）

「以武立德」是通過嚴格的訓練規則培養學生的品格修養。學生不僅學習招式技巧，更在日復一日的練習中領悟「守破離」的成長哲學：首先遵守規範，繼而突破創新，最終達到超越自我的境界。這個過程，正是教育傳承與創新的體現。

（作者提供）

（作者提供）

賽事中的教育契機

「以賽樹人」是我們踐行教育精神的提升及增值的好方法。比賽不是目的，而是教育的載體。我們注重的是備賽過程中學生的成長蛻變：如何制定訓練計畫，如何面對失敗挫折，如何與團隊共同進步。這些經歷都是能力的培養，成就堅韌品格和解決問題的能力，將使學生受益終身。

從角落到賽場：推動成長之路

本校體育老師是前香港隊精英運動員，梁城誥老師。（作者提供）

我認識渃希同學的時候，是憑一幀空手道演練的個人照片。當時我看到一位身穿專業的道袍的女孩子，眉頭深鎖，形神集中地擺出一副堅定的眼神，我深深烙印在腦中。想不到現時讀四年級的小女孩，兩年前是不起眼的、性格內向的孩子，課堂被老師點名，也會緊張得滿臉通紅，卻因為被老師在一次體育課的空手道體驗活動中，體育老師注意到他眼中閃過一絲不平凡的光彩，從此她參加空手道訓練，在兩年的訓練中接受啟迪，被認證不同的級別能力，推薦參與不同的賽事，成就她現在當上了學校空手道精英運動員。

「眼視」訓練：從技術到心境的突破

被老師觀察發掘出來的學生，彼彼皆是，然而，儘管大家一開始是動作生澀，但演練的眼神卻異常專注。「眼視」是最關鍵卻也最困難的環節之一。它要求練習者在演練時目光堅定、眼神到位，展現出內在的氣勢與決心。體育老師後來告訴我：「即使孩子性格內向，但空手道是個人的演練，可以同時訓練身體協調和專注力。空手道可以一步步建立學員的信心。」

教育成效的深層體現

經過這幾年的實踐，空手道課程已成為我校品格教育的重要載體。學生們在訓練中展現出的專注與堅持，在比賽中表現出的風度與氣度，在日常生活中體現出的自律與尊重，無不印證著這門課程的教育價值。

結語

空手道課程的成功實踐，讓我們更加堅定訓練體格與品德教育可以同時進行。優質的教育，應該超越課堂的局限，融入生活。我們將繼續探索特色課程與品格教育的融合之道，讓每個學生都能在適合自己的舞台上綻放光彩，成為具有健全人格和卓越品質的未來公民。讓我們共同見證孩子的成長與卓越！

基督教香港信義會葵盛信義學校梁麗顏校長（作者提供）

作者簡介：

基督教香港信義會葵盛信義學校梁麗顏校長



香港中文大學逸夫書院中國語言及文學系畢業。先後獲香港中文大學研究院文學碩士及教育碩士。資深小學教育工作者，努力為孩子締造屬於自己的舞台，啟動他們的內在潛能和創造力，使他們成為才德兼備、具國際視野的新一代。現任基督教香港信義會葵盛信義學校校長。

