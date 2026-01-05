校長灼見｜堅守正向教育的道路，發展關懷社區的人文素養

文：亞斯理衞理小學黃煒恆校長

回顧及細味亞小正向教育之路

相信大家認識的亞斯理衞理小學，多與「正向教育」及「失敗教育」扣連，這亦是我數年前加入亞小大家庭的第一印象。當我在亞小擔任校長後，原來亞小早於2021-2022年度已成為北山堂基金的正向教育同行學校(Lab School)，作為更多學校實踐正向教育的啟發點，再配合我於近年曾到澳洲及台灣參與正向教育及生命教育交流之旅，不難發現校園角落裡蘊含許多正向教育的元素：由新落成之「正向角」、充滿關懷味道的走廊及壁報，以至內含童趣角度的校本「亞小英熊聯盟」電子獎勵計劃、各項校本課程及體驗式學習活動的佈置，都是亞小全體教師團隊為學生呈獻正向教育之旅的悉心安排。



正向角今學年正式啟用！（作者提供）

為運動會注入正向意義及情感

由學生邀請校長及老師參賽，共同享受最後一年的運動會比賽。（作者提供）

我們教師團隊已在校內推動正向教育多年，由以往「失敗教育」起首，已作出不同的嘗試。在後疫情時代來臨後，我們發現強烈的自我意識令人際關係出現隔閡，至於學生更因害怕失敗及面對沉重壓力而選擇放棄嘗試甚至「躺平」。有見及此，作為教師我們須為學生提供尋找人生意義的渠道，而剛於12月舉行的運動會正體現這點的重要性。

在舉辦運動會前，我不斷思考每次比賽只有一個冠軍誕生，是否只有冠軍才有付出？比賽只是分出勝負而已？比賽中學生是否有其他得著比勝負更重要？最終在我腦海中浮現出「正向意義」及「情感連結」兩個字詞，於是我們便循這兩方向去建構這次運動會。

首先，我們時常和學生講「友誼第一，比賽第二」，可是學生的好勝心是不容忽視。在運動會前夕，我便想起在我心目中每位亞小學生也是第一名，因為他們嘗試參與賽事及挑戰自我，於是我便特意到葵涌廣場零食小店尋覓朱古力金牌，再配合教學助理及家長義工的「巧手」，便為當天全校參與的師生及家長送上一份窩心的見面禮—金牌朱古力掛牌。比賽當天，我在開幕式後的同心跑環節邀請全體師生及家長繞場一圈，完成後便可獲得這枚「金牌」，縱使學生在比賽中仍會面對失敗，但這枚「金牌」確實回應學生那份好勝心，並讓他們的努力在此活動中被看見及肯定！

學生完成同心跑後都很想獲取那枚「金牌」，以肯定自己。（作者提供）

此外，學生在田徑賽場上大多是自己參賽，但亞小非常重視校內不同持分者的情感連結，因此學校在運動會中不斷為他們營造交流機會，例如班呼比賽、親子接力賽、班際接力賽及畢業班師生接力賽等，一方面增加師生及家長對活動的投入度，另一方面學校希望學生以不同角色(打氣者、參賽者、同行者……)立體地參與其中，從而締造美好回憶及建立互信互助的人際關係。

善用社區資源，培育學生關懷社區的人文素質

去年由Jonathan Haidt所寫的《失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫》為家長及教師們呈現網絡及社交媒體對青少年的精神健康帶來重大威脅，人際關係的建立再不需要面對面，反之以網絡形式取代，而學生亦未能從實體玩耍中學到人生所需的軟技巧如溝通能力、解難能力等。

為了回應學生的成長需要，亞小於近年銳意推展服務學習，過去兩年以生命培育周—「同理周1.0」及「同理周2.0」，讓學生瞭解社區人士的需要。時至今年，學校善用外間資源，讓學生不只是集中認知社區需要，反之善用資源開拓學生體驗機會，帶領學生走進「敢想」和「敢做」的階段。

同學正式被任命為亞小社區規劃師。（作者提供）

首先本校全體五年級學生均可參與「賽馬會成長『機』地計劃」，計劃結合創新資源及跨界別協作，為學生提供體驗式社區創業（CEO）課程，讓他們設計並主導他們的社區服務學習項目，以幫助周邊社區。本學年師生挑選了「種族共融」為主題，正正他們觀察區內的少數族裔人士需要關注，而身邊的同學亦屬於該族群，因此他們設計一些方案以回應他們的需要。及後他們會在2月初到香港中文大學出席「社區創變提案日」，向社區不同界別的人士分享其意念及提案，我都拭目以待聆聽孩子們的想法。

五年級學生透過「真人圖書館」與少數族裔的中學生對談，瞭解他們的生活及需要。（作者提供）

另外本校部分四及六年級學生同步參與由國際培幼會及香港聖公會麥理浩夫人中心合辦的「兒童留聲台」計劃，中心社工們及本校老師會透過社區探索、與社區人士對談、團隊共建等活動，帶領學生探討社區議題及居民的需要，以「動手做」的方式讓同學的聲音被聽見。

縱使面對不同的挑戰，但亞小仍會堅守推展正向教育的崗位，並將正向教育理念進化為著重培育學生關懷社區的人文素養，以實踐本校「愛要被看見，愛要來得及時，愛要行動出來」的發展方向。

亞斯理衞理小學黃煒恆校長。（作者提供）

作者簡介：

黃校長擔任亞斯理衞理小學校長已踏入第三個年頭，以往曾任小學體育老師及活動統籌主任，樂見學生在體藝發展方面尋找自我、自信及身份認同。現為中國香港學界體育聯會葵涌區小學分會賽委主席及香港童軍總會新界地域南葵涌區主席，致力推動社區互助，將資源帶進校園，為學生帶來多元的體驗學習。

