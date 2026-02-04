校長灼見｜一份小小的禮物，一顆滿滿的心

文：天佑小學校長李喜森

在上學期末，一個冬日陽光普照的清晨，我像往常一樣站在學校門口，準備迎接孩子們回校。就在這時，一個熟悉的身影出現在眼前——三年級的小磊，靜靜地站在門口，身旁陪伴著他的是慈祥的祖母。小磊平日話不多，卻總是帶著一個含蓄的微笑。他的祖母輕聲對我說：「校長，我們今天是特意來向您道別的。」原來，因為家庭搬遷，小磊即將轉學，離開這個陪伴他成長了三年的校園。



聽到這消息，我心中一緊。雖然這樣的情況在學校裏並不少見，但每一次的離別，對我來說，都是「捨不得」。祖母接著說：「非常感謝校長和老師們悉心的教導，小磊在這裏過得非常開心，可惜他將要離開了，感到很捨不得，故親自向您道別。」

送給校長的小禮物。（作者提供）

小磊隨後從袋中取出一份禮物。他小心翼翼地捧著，然後將它雙手遞給我：「校長，這是我做的，送給您。」我接過來一看，不禁一愣——那是一件經精心拼砌而成的模型。主體是一隻展翅飛舞的蝴蝶，造型優美、細節豐富，顯然花了不少時間與心思。更令我意外的是，當我從不同角度細看時，竟發現在蝴蝶的翅膀下，藏著一個「心形」。

同學對蝴蝶毛毛蟲很好奇。（作者提供）

原來小磊對學校推行的蝴蝶保育活動特別有感覺！那一刻，我真的被深深感動了。這不僅是一份手作的禮物，更是一顆純真的童心，一份真誠的感謝。孩子用他最真摯的方式，將我們對自然、生命的教育理念，轉化成了一個栩栩如生的作品。這份用小手逐個小部件砌成的模型，實在不只是模型，而是一份情感的表達，也顯示了教育最觸動人心的一面。

小磊離開後，我將這份珍貴的禮物放在辦公桌前，不停地凝視著它，腦海湧現出無數的感觸。我們推行蝴蝶保育多年，一直希望學生們能從中學會尊重生命、愛護自然。而當天，一位年僅三年級的孩子，讓我知道——我們的努力，他真的看見了，也內化在他的心裏了。

同學在搜尋蟲卵和照顧植物。（作者提供）

實地考察。（作者提供）

為了讓這段回憶更完整，我邀請他和我合照，並製作成一張感謝卡和寫上我的祝福。之後我也準備了一份小禮物「層層疊」送給小磊，讓他帶著溫暖與祝福前行。而他送我的這份禮物，我會一直擺在辦公室內。

這段看似平常的師生互動，卻展現了教育的深度。這提醒了我們教育工作者：一個關切的眼神、一句鼓勵的話語，看似微不足道，卻可能在孩子心裏種下一顆珍貴的種子，慢慢地生根發芽。我們的角色，從來不止是知識的傳授者。更多時候，我們是陪伴者，是在孩子人生路上點亮的其中一盞燈。

老師講解與蝴蝶有關的蜜源植物。（作者提供）

平日，我們總習慣用成績衡量孩子的成長，但這段經歷讓我愈明白：孩子能給予我們最珍貴的回饋，從不是一紙分數，而是一份發自內心的感謝。這份純真的心意，比任何耀眼的成就都來得更有意義。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：

李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

