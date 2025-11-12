校長灼見｜獅子山下，春風化雨育新苗

文：聖博德學校葉春燕校長

獅子山作為香港的象徵性地標，其承載的「同舟共濟」精神，深深植根於戰後一代香港人的韌性與團結之中。將這份「獅子山精神」融入教育，意義早已從集體回憶，轉化為具前瞻性的智慧資產——它教導我們在逆境中恪守價值，奮鬥中心繫社群。在這座山麓之下，屹立六十載的聖博德學校，正以行動見證無數莘莘學子在挑戰中蜕變成長。作為一所天主教學校，聖博德學校堅信每位孩子都能在關愛與挑戰中茁壯成長，始終以多元教學活動，實踐主保聖博德「逆境自強」的精神，為學生構建一幅遠大而扎實的成長藍圖。



升旗隊步操。（作者提供）

升旗儀式：鍛鍊意志，體現團隊精神

每當晨光初現，聖博德學校的操場上總見升旗隊員挺拔的身姿及整齊的步伐。數名六年級隊員，已從當年的生澀新生成為隊中的中流砥柱。回想初入升旗隊時，有隊員坦言：「動作生澀，屢屢未能達標。」但在教練的耐心指導與隊友的互相扶持下，他們逐步克服困難，甚至擔任隊長，從中領悟逆境自強的真諦。亦有身材嬌小的隊員分享，曾因步操磨破雙腳，一度萌生退意，然而「隊友的鼓勵如暖流，將疼痛轉為動力」。多年的時光裏，他們彼此砥礪，共同前行。在聖博德學校裏，升旗早已超越儀式，成為「互砥礪」精神的縮影——在磨礪中融入溫暖，在團隊中學會堅毅與互助，真切體現了「獅子山下同舟共濟的精神」。

聖博德學校STEAM 隊在遙控車比賽中奪得季軍。（作者提供）

轉變與啟發：尋找屬於自己的人生舞台

學校的感染力，也體現在轉校生的成長故事中。有學生慕名轉讀聖博德學校後，在此覓得屬於自己的人生舞台。一位家長道出選擇此校的原因：「這裏的老師關懷備至，同學之間互助氛圍濃厚。」對於初來乍到的學生，老師的關懷及時化解了他們對新環境的憂慮，並依據其興趣特長，推薦至合適的學習小組，讓學生迅速找到歸屬感，發揮潛能。

這些學生在人工智能與STEAM領域找到了發揮潛能的舞台。有學生興奮地表示：「以往的機械編程學習只停留在書本理論，但在聖博德學校，我們能動手構建模型、編寫程式、生成作品，並通過不斷參加校外比賽持續提升實力。」這正印證了葉校長闡釋的教學理念：「我們鼓勵跨領域學習，教師化身『學習支架』，在關鍵時刻給予引導。為配合國家發展大局，我校亦成立多支STEAM隊伍，並外聘專業導師，全面強化學生的解難與創新能力。」

春風化雨，成就未來棟樑

夕陽西下，放學鐘聲迴盪校園。升旗隊仍在操場揮汗操練，STEAM小組的成員亦持續為模型車反覆測試。這些來自不同背景的孩子，在聖博德學校裏共同譜寫屬於他們的成長篇章。「博聞逆境自剛強，德立獅山互砥礪。」學校將理念化為具體行動：於升旗儀式中厚植家國情懷，於STEAM課程中激發創新思維，於日常相處中傳遞溫暖支持。正如校門前那棵歷經風雨的老榕樹，學校以寬厚胸懷庇護學子，讓其在愛與挑戰中，成長為德才兼備的棟樑。

獅子山下，春風化雨，一代新苗正茁壯成長。

獅子山下·春風化雨育新苗。（作者提供）

博聞逆境自剛強，德立獅山互砥礪。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為聖博德學校校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會副秘書，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問。葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

