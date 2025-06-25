校長灼見｜扭蛋扭出堅毅心：讓孩子在鼓勵中成長

文：天佑小學校長李喜森

在香港這個節奏快、競爭大的環境裏，孩子們的壓力越來越大。作為老師或家長，我們當然希望他們學業優秀，但更重要的，是他們能否在面對困難時不放棄、在失敗後仍願意繼續嘗試。

每個孩子的成長步伐不同，有的擅長學業，有的熱愛運動，有的充滿創意……學業成績不該是衡量他們的唯一標準。比起一時的分數，我們更希望培養孩子的「堅毅心」，讓他們學會堅持、不怕失敗。



扭蛋機。（作者提供）

為甚麼選擇「扭蛋獎勵」？

近年來，我們發現學生的抗壓能力似乎變弱了，遇到挫折容易放棄。學校嘗試過不同的鼓勵方式，但效果不顯著。於是，我們決定引入一個更有趣的方法——扭蛋機，讓努力變得「看得見、摸得着」。

一開始，我們也有擔心：會不會讓孩子變得只為了獎品而學習？會不會養成賭博心態？但實踐後發現，只要設計得當，並且全校科組全方位地合作推行，這個方法反而能讓孩子更願意嘗試、更享受進步的過程。

扭蛋得獎。（作者提供）

怎樣才能獲得扭蛋機會？

扭蛋機的獎勵機制，重點不在於「贏」，而在於「嘗試」和「進步」。只要學生在以下方面表現出堅持和努力，就有機會獲得扭蛋的機會：

- 學業進步（哪怕只是比上次多對一題）

- 認真完成作業（即使速度慢，但堅持做完）

- 主動學習（願意多問、多嘗試）

- 面對挑戰不放棄（例如反覆練習默書、數學題做錯後繼續訂正）

- 與同學合作（學會溝通、幫助他人）

- 從錯誤中學習（願意改正，而不是逃避）

這些行為看似微小，但對孩子來說，每一次被肯定，都是一次信心的累積。

扭蛋機帶來的改變

有些學生一開始只是為了「扭蛋」而努力，但漸漸地，他們發現：原來堅持的感覺這麼好！

有學生說：「我本來默書總是不及格，但老師看到我一直在努力，還是給了我扭蛋機會，我覺得自己真的可以做到！」

另一個學生興奮地分享：「我已經扭了20次！因為每次努力，都有機會得到獎勵，現在我更願意挑戰困難的題目了。」

這些回饋讓我們明白，獎品不是重點，而是那份「被看見」的成就感。當孩子知道自己的努力有人欣賞，他們會更願意繼續嘗試。

堅毅心是可以培養的

沒有人天生就懂得堅持，堅毅是一種習慣，需要一點一滴地累積。透過扭蛋獎勵計劃，我們希望讓孩子明白：

過程比結果更重要──分數高低不是唯一，努力才是值得驕傲的。

錯誤不是失敗──只要願意改進，每一次挫折都是進步的機會。

堅持會有回報──可能是扭蛋裡的小禮物，也可能是成長中的大收穫。

總結來說，教育不只是傳授知識，更是幫助孩子建立面對人生的態度。我們相信，每個孩子都能扭出屬於自己的「堅毅心」──只要給他們足夠的鼓勵、適當的空間，他們會在一次次的嘗試中，找到屬於自己的成長節奏。

希望家長明白，不是每個孩子都會成為學霸，但每個孩子都可以學會堅持。

這，就是我們最想教給他們的事。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：

李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

