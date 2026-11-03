保祿六世書院學生挑戰AI Prompting　活用AI工具培養創意思維

人工智能（AI）生成工具日漸普及，懂得下達有效指令及判斷生成內容同樣重要。《香港01》「01教育」團隊日前於保祿六世書院舉行「AI Prompting 工作坊—指令達人挑戰賽」，以體驗式學習結合小組競賽，讓學生親身操作AI文字、圖片及影片生成工具，從實踐中提升AI應用能力、創意思維及解難能力。



TCREI五大元素 學習精準下達指令

工作坊介紹Prompt概念及TCREI五大元素，包括Task（任務）、Context（情境）、References（參考範例）、Evaluate（評估）及Iterate（迭代），讓學生學習如何透過清晰指令提升AI生成內容的質素。

學生分組參與挑戰賽，透過團隊合作設計Prompt，並根據AI生成結果反覆修改及優化指令。活動不只比較最終作品，亦重視學生如何思考及改善Prompt，培養人機協作能力。

《香港01》向學生解釋如何運用TCREI五大元素設計AI指令，透過反覆迭代改善生成作品。（夏家朗攝）

《香港01》向學生解釋如何運用TCREI五大元素設計AI指令，透過反覆迭代改善生成作品。（夏家朗攝）

AI創作圖片及短片 從實戰中培養思考

工作坊亦讓學生實際接觸不同AI生成應用，從圖片生成開始，學習如何透過主體、場景、風格、技術、參考及禁止條件等元素，逐步完善圖像Prompt；其後再挑戰AI短影片創作，加入分鏡、時間軸、鏡頭運動及音效等元素，嘗試將文字指令轉化為具故事性的視覺作品。

活動以提升學生的指令設計及應用能力為目標，評分涵蓋Prompt完整度、迭代思維、成品品質及批判性反思，讓學生明白AI工具的價值不僅在於快速生成內容，更取決於使用者的思考、修訂及判斷能力。

明辨慎思使用AI 培養獨立思考能力

工作坊亦引導學生檢視AI生成作品，辨識圖片、影片及文字中的錯誤與不合理之處。學生需要思考AI輸出的內容是否準確，而非單純照單全收。透過是次工作坊，學生不僅加深對人工智能的認識，更在小組合作及創作過程中發揮創意、解難能力及批判性思維，體現科技與自主學習相結合的教育價值。

《香港01》「01教育」團隊希望透過實戰體驗，讓學生明白AI是學習工具而非「答案販賣機」，除了學懂使用AI，更要懂得評估、核實及修正生成內容，培養明辨慎思地使用AI的能力。

理解科技的影響，在掌握工具之餘培養資訊判讀、獨立思考及適應轉變的能力，進一步提升AI素養。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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